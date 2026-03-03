Personal de HBO no confía en Paramount: ‘Cuando se cerró el acuerdo con Netflix, Ted Sarandos llamó inmediatamente’

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance modificará Hollywood para siempre y de paso sacudió los pasillos de HBO. La transacción con Netflix parecía ir bastante en serio, pero un giro abrupto en cuestión de días dejó a ejecutivos y empleados en un estado de desconcierto.

Aunque públicamente ya se prometió autonomía para la marca HBO dentro del nuevo conglomerado, puertas adentro el silencio ha generado dudas. Mientras la integración entre plataformas avanza en el discurso financiero, en las oficinas de HBO domina la incertidumbre, con preguntas sobre los nuevos líderes y estructura.

¿HBO no confía en Paramount?

La sorpresa fue mayor cuando se confirmó que Paramount había superado la oferta de Netflix. Según fuentes internas citadas por Variety, cuando se conoció la semana pasada que Netflix abandonaba la operación, el presidente y director ejecutivo de HBO, Casey Bloys, salió de su oficina y expresó con contundencia: “Se acabó”.

El desconcierto aumentó al saberse que, pese a las declaraciones públicas de David Ellison. CEO de Paramount Skydance, sobre respetar la identidad de HBO, aún no había contactado directamente a Bloys ni a otros ejecutivos centrales de la cadena. En contraste, un miembro del staff recordó que “cuando se concretó el acuerdo con Netflix, Casey fue una de las primeras llamadas de Ted Sarandos”.

La misma fuente calificó las palabras de Ellison como 2alentadoras, pero sin significado”, al señalar que no existen planes concretos comunicados al equipo. La comparación con el acercamiento inmediato de Sarandos habla sobre la percepción de que Netflix había tendido puentes con mayor rapidez hacia la estructura interna de HBO.

La ausencia de diálogo alimenta la sensación de que la cadena podría quedar atrapada en decisiones tomadas lejos de su núcleo creativo. El contrato de Bloys, firmado por cinco años en 2022, expira el próximo año, lo que añade todavía más incertidumbre sobre su permanencia bajo la nueva administración.

La unión entre HBO Max y Paramount+

En su llamada con inversionistas el día de hoy, Ellison aseguró que la integración de HBO Max y Paramount+ es parte central de sus planes. “Desde nuestro punto de vista, HBO debe seguir siendo HBO”, afirmó, prometiendo que la marca operará con independencia creativa dentro de la nueva plataforma conjunta.

Los ejecutivos de Warner ya vivieron un proceso complejo al fusionar HBO Max con Discovery+ hace algunos años, experiencia que ahora podría ser muy importante para absorber la estructura de Paramount+. Además, también está en juego el posicionamiento comercial de HBO. Bajo el esquema propuesto por Netflix, la idea era comercializar la marca como un nivel premium diferenciado. Con Paramount, aún no está claro si HBO será un producto estándar dentro del servicio mezclado o un complemento adicional.

El shock provocado por el retiro de Netflix

Durante meses, parte del personal había comenzado a asimilar la idea de que Netflix tomaría el control de los estudios y la plataforma. Según las fuentes de Variety, Sarandos expresó reiteradamente su intención de mantener a HBO como un sello independiente, similar a cómo FX opera dentro del ecosistema de Disney. Un ejecutivo describió la sensación como “latigazo”, tras haber aceptado un escenario que, aunque incierto, parece ofrecer continuidad a la identidad de la marca.

El temor ahora está enfocado en la pesada deuda que acompañará la operación de Paramount. “La deuda es lo que está pendiendo sobre todos nosotros”, comentó otro directivo, aludiendo a la historia reciente de recortes asociados a altos niveles de apalancamiento.

Pese a todo, el trabajo en la industria del entretenimiento continúa. La temporada de premios está a punto de terminar, nuevas temporadas de series famosas están en marcha y proyectos de gran escala avanzan en producción. Entre la cautela y la obligación de seguir adelante, HBO atraviesa un momento decisivo; muy pronto seremos testigos de su destino a manos de Paramount Skydance y cómo será su nueva vida en el streaming.

