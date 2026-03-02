Ted Sarandos, CEO de Netflix, explica por qué abandonó la compra de Warner Bros. Discovery y critica a Paramount: ‘Es inusual e irracional’

La batalla corporativa por Warner Bros. Discovery llegó a un desenlace que dejó perplejos a muchos y reconfigura el mapa del entretenimiento global. Netflix decidió retirarse de la competencia la semana pasada, dejando el camino libre para que Paramount Skydance avanzara con su propuesta. Ahora Ted Sarandos, CEO del gigante rojo del streaming, comparte nuevos detalles sobre su decisión.

El anuncio tuvo lugar después de que Ted Sarandos saliera de la Casa Blanca tras una audiencia. Sin embargo, lejos de mostrarse derrotado, el codirector ejecutivo de Netflix asegura que la decisión fue calculada.

En una nueva entrevista con Bloomberg, Sarandos desmenuzó los factores que llevaron a la plataforma a abandonar una operación valuada inicialmente en más de 82 mil millones de dólares. También cuestionó la estrategia de su competidor y minimizó el impacto político que muchos daban por decisivo.

¿Por qué Netflix se retiró de la compra?

Ted Sarandos junto a David Zaslav visitando los estudios Warner (Foto: X)

Sarandos explicó que Netflix siempre manejó un rango muy preciso sobre cuánto estaba dispuesto a pagar. “Teníamos un margen muy estrecho de lo que estábamos dispuestos a pagar e hicimos esa oferta cuando cerramos este acuerdo”, señaló. Según el ejecutivo, la compañía no se apartó de esa cifra más que para ajustar la forma de pago y acelerar el proceso.

Cuando Warner Bros. Discovery notificó que existía una oferta superior, Netflix ya tenía clara su postura. “Lo supimos de inmediato, cuando recibimos la notificación el jueves de que tenían una oferta superior y los detalles de ese acuerdo. Sabíamos exactamente lo que íbamos a hacer“, afirmó. Para la empresa, igualar la propuesta implicaba cruzar una línea financiera que no estaban dispuestos a traspasar.

En un comunicado conjunto poco después del anuncia de salida, Sarandos y Greg Peters declararon que la transacción que habían negociado “habría creado valor para los accionistas con una vía clara hacia la aprobación regulatoria”, pero que al precio requerido ya no resultaba atractiva. Añadieron que siempre se han conducido con disciplina y que la operación era deseable solo bajo ciertas condiciones.

También rechazó la noción de que la decisión estuviera vinculada a presiones externas. Sobre la posibilidad de que el entonces presidente Donald Trump influyera en el proceso regulatorio, Sarandos dijo:

“Desde el principio de esto, sabía que existía una idea muy llamativa de que él iba a tomar la decisión. Nunca fue el caso.”

Sarandos opina sobre David Ellison

David Zaslav y Ted Sarandos (Foto: X)

En la entrevista con Bloomberg, describió a David Ellison, CEO de Paramount Skydance, como un comprador poco convencional. “Inusual, sí, inusual, irracional, las palabras que quieran usar en ese sentido”, expresó, aludiendo a la escalada de cifras presentada por Paramount Skydance.

También sugirió que parte de la estrategia rival consistió en generar ruido político y mediático antes de elevar la oferta formal. “Es mucho más barato hacer ruido que realmente subir tu oferta”, dijo. Esa táctica buscaba influir en la percepción de accionistas y reguladores. Aun así, aseguró que Netflix no se siente afectada por el resultado.

“Será fascinante ver los próximos pasos. He hablado mucho en las últimas dos semanas sobre cómo creo que se verá el futuro. Confío en nuestro futuro y en que no nos afectará todo eso. De hecho, quizá incluso sea una ventaja para nosotros. Pero espero estar equivocado por el bien de la industria.”

¿Cuáles fueron las ofertas finales y por qué Paramount ganó?

Netflix había pactado una operación cercana a los 82.7 mil millones de dólares por ciertos activos de Warner Bros. Discovery, incluidos sus estudios y HBO Max. Paramount Skydance elevó la apuesta hasta aproximadamente 111 mil millones de dólares, incorporando una mayor proporción de pago en efectivo y asumiendo una pesada carga de deuda.

Warner calificó la propuesta rival como superior y otorgó a Netflix un breve plazo para igualarla. La plataforma decidió no hacerlo. Paramount ofreció una cifra mayor por acción y aceptó compromisos adicionales, ese fue el combo ganador.

Ahora, con la retirada de Netflix, Paramount Skydance absorberá los activos Warner Bros. Discovery. Además, David Ellison ya confirmó que Paramount+ y HBO Max se integrarán en un solo servicio, aunque el sello HBO mantendrá independencia creativa.

