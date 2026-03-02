The Actor Awards 2026: ¿Quiénes son los ganadores del evento de SAG-AFTRA?

¡Los Actor Awards ya están aquí! Este 1 de marzo, el sindicato de actores estadounidense, SAG-AFTRA, celebra la trigésima segunda edición de su galardón, donde premia a los mejores intérpretes, elencos y producciones del año.

En esta ocasión, la ceremonia es conducida por Kristen Bell, reconocida por su trabajo en proyectos como ‘Nobody Wants This‘, ‘Frozen‘, ‘The Good Place‘ y muchos más.

Hace un par de semanas arrancó la temporada de premios, esa época del año en la que distintas academias y sindicatos se encargan de reconocer a las mejores producciones, actuaciones y realizaciones cinematográficas. En este recorrido ya hemos visto destacar proyectos como ‘Hamnet‘, ‘Frankenstein‘ y ‘Sinners‘, entre otros.

Todos estos eventos funcionan como antesala de los Premios Oscar, el galardón más reconocido de Hollywood, donde muchos esperan ver triunfar a intérpretes como Jessie Buckley, Wagner Moura, Timothée Chalamet y más.

‘The Actor Awards’ está celebrando su décimo tercera segunda edición. (Foto: Facebook / @The Actor Awards)

The Actor Awards 2026: ¿Quiénes son los ganadores?

La ceremonia se realiza desde 1995 y, en aquel entonces, nadie imaginaba que se convertiría en un evento de alcance mundial. Este año podrá verse en vivo a través de Netflix a partir de las 19:00 horas.

El evento arrancó con un ‘sketch’ del elenco de ‘Abbott Elementary‘ en el que hablaron e hicieron bromas sobre las producciones con más nominaciones en la temporada de premios 2026. Antes de revelar a los primeros ganadores, Kristen Bell apareció en el escenario con un monólogo cargado de comedia, en el que hizo referencia al nuevo nombre de los premios y lo acompañó con un número musical.

En un momento de la ceremonia, Harrison Ford, reconocido por su participación en diversas películas taquilleras e icónicas, recibió un reconocimiento por su destacada y extensa trayectoria actoral.

Este es el listado completo de ganadores de los Actor Awards 2026:

Mejor elenco en una película

Mejor Actor principal en película

Michael B. Jordan por ‘Sinners’ (ganador)

Ethan Hawke por ‘Blue Moon’

Timothée Chalamet por ‘Marty Supremo’

Jesse Plemons por ‘Bugonia’

Leonardo DiCaprio por ‘Una Batalla Tras Otra’

Mejor Actriz principal en película

Jessie Buckley por ‘Hamnet’ (ganadora)

Rose Byrne por ‘Si pudiera, te patearía’

Kate Hudson por ‘Song Sung Blue’

Chase Infiniti por ‘Una Batalla Tras Otra’

Emma Stone por ‘Bugonia’

Mejor Actriz de reparto en película

Amy Madigan por ‘Weapons’ (ganadora)

Odessa A’zion por ‘Marty Supreme’

Ariana Grande por ‘Wicked: For Good’

Wunmi Mosaku por ‘Sinners’

Teyana Taylor por ‘Una Batalla Tras Otra’

Mejor Actor de reparto en película

Sean Penn por ‘Una Batalla Tras Otra’ (ganador)

Miles Caton por ‘Sinners’

Benicio Del Toro por ‘Una Batalla Tras Otra’

Jacob Elordi por ‘Frankenstein’

Paul Mescal por ‘Hamnet’

Mejor Elenco en Serie Dramática

‘The Pitt’ (ganador)

‘The Diplomat’

‘Landman’

‘Severance’

‘The White Lotus’

Mejor Actor en Película para Televisión o Serie Limitada

Owen Cooper por ‘Adolescence’ (ganador)

Jason Bateman por ‘Black Rabbit’

Stephen Graham por ‘Adolescence’

Charlie Hunnam por ‘Monster: The Ed Gein Story’

Matthew Rhys por ‘The Beast in Me’

Mejor Elenco en Serie de Comedia

‘The Studio’ (ganador)

‘Abbott Elementary’

‘The Bear‘

‘Hacks‘

‘Only Murders in the Building’

Mejor Actor en Serie Dramática

Noah Wyle por ‘The Pitt’ (ganador)

Sterling K. Brown por ‘Paradise‘

Billy Crudup por ‘The Morning Show’

Walton Goggins por ‘The White Lotus’

Gary Oldman por ‘Slow Horses’

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Catherine O’Hara por ‘The Studio’ (ganadora)

Kathryn Hahn por ‘The Studio’

Jenna Ortega por ‘Merlina‘

Jean Smart por ‘Hacks’

Kristin Wiig por ‘Palm Royale’

Mejor Actriz en Película para Televisión o Serie Limitada

Michelle Williams por ‘Dying for Sex’ (ganadora)

Claire Danes por ‘The Beast in Me’

Erin Doherty por ‘Adolescence’

Sarah Snook por ‘All Her Fault’

Christine Tremarco por ‘Adolescence’

Mejor Actor en Serie de Comedia

Seth Rogen por ‘The Studio’ (ganador)

Ike Barinholtz por ‘The Studio‘

Adam Brody por ‘Nobody Wants This’

Ted Danson por ‘A Man on the Inside’

Martin Short por ‘Only Murders in the Building‘

Mejor Actriz en Serie Dramática

Keri Russell por ‘The Diplomat’ (ganadora)

Britt Lower por ‘Severance‘

Parker Posey por ‘The White Lotus’

Rhea Seehorn por ‘Pluribus‘

Aimee Lou Wood por ‘The White Lotus’

Mejor Ensamble de Doble de Acción en Película

‘F1: La Película’

‘Frankenstein’

‘Mission: Impossible – The Final Reckoning’ (ganador)

‘Una Batalla Tras Otra’

‘Sinners’

Mejor Ensamble de Doble de Acción en Serie