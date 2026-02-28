‘Scream 7’ lidera la taquilla y apunta al mejor estreno de la saga

La película trae de vuelta a Neve Campbell como Sidney Prescott y superó en taquilla a ‘Cumbres Borrascosas'

El regreso de Ghostface volvió a sacudir la taquilla norteamericana. ‘Scream 7’ debutó en lo más alto de la taquilla el viernes y todo indica que podría convertirse en el mejor arranque en la historia de la franquicia iniciada en 1996. Tras una producción marcada por cambios y salidas inesperadas, la séptima entrega logró imponerse con claridad sobre sus competidores y recuperar el impulso comercial de la saga.

¿Cuánto recaudó en su primer día?

Según datos reportados por Variety, ‘Scream 7’ obtuvo $28.8 millones el viernes en 3,540 salas de Norteamérica. Con esas cifras, la película desplazó al anterior líder de taquilla, ‘Cumbres Borrascosas’, y se colocó como el estreno más fuerte del fin de semana.

Paramount Pictures y Spyglass Media Group proyectan que la cinta alcance $60 millones al cierre del fin de semana, lo que representaría el mejor debut en la historia de la saga. De confirmarse esa cifra, superaría los arranques de entregas anteriores y consolidaría el atractivo comercial del regreso de Sidney Prescott.

El regreso de Sidney y una producción complicada

‘Scream 7‘ marca el retorno de Neve Campbell como Sidney Prescott. En esta ocasión, el personaje se traslada al pequeño pueblo de Pine Grove en busca de una vida tranquila junto a su hija, pero Ghostface vuelve a aparecer y amenaza con destruir esa aparente estabilidad.

Campbell comparte pantalla con integrantes originales del elenco como Courteney Cox, David Arquette y Matthew Lillard, además de Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Anna Camp, Joel McHale y Mckenna Grace.

El camino hacia el estreno no fue sencillo. La preproducción estuvo marcada por la salida de Melissa Barrera y Jenna Ortega, así como por un cambio en la dirección. Finalmente, el guionista original de la franquicia, Kevin Williamson, asumió la dirección tras la salida de Christopher Landon. Además, el estudio habría desembolsado 7 millones de dólares para asegurar el regreso de Campbell después de la disputa salarial que la dejó fuera de ‘Scream VI’.

Así quedó el resto del top 5

En segundo lugar se ubicó ‘GOAT’, que sumó $2.6 millones el viernes y apunta a cerrar el fin de semana con $11.7 millones. La cinta animada acumularía así $73 millones tras tres fines de semana en cartelera.

El tercer puesto fue para ‘Cumbres Borrascosas’, dirigida por Emerald Fennell, que obtuvo $2.2 millones en su tercer viernes y proyecta un acumulado doméstico de $72 millones.

En cuarto lugar quedó ‘Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined’, que recaudó $2.1 millones en 770 salas y podría alcanzar $3.5 millones al domingo. La quinta posición fue para ‘Crime 101’, con $920,107 el viernes y una proyección de $3.34 millones para el fin de semana.

Con este arranque, ‘Scream 7’ domina la taquilla y al mismo tiempo reafirma la vigencia de una franquicia que, casi tres décadas después de su debut, sigue encontrando audiencia en salas.

