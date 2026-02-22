Premios BAFTA 2026: Lista completa de ganadores EN VIVO

Otra gran noche de la temporada de premios se hace presente. Los premios BAFTA 2026 ya están aquí y es momento de hablar sobre las y los triunfadores, esas películas y artistas que destacaron por encima de todos e hicieron del cine una experiencia sin igual.
El Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres se vista de gala y la alfombra roja no dejó indiferente a nadie. Estrellas como Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Chase Infiniti, Paul Mescal y muchos, mucho más, se pasearon frente a las cámaras, todos rumbo a la fiesta de cine más grande del Reino Unido.
La edición 79 de los premios BAFTA tiene como conductor a Alan Cumming, famoso por sus apariciones en películas como Mini Espías, X-Men 2, The Traitors y 007: Goldeneye. Además, este año lo veremos regresar como Nocturno, uno de los mutantes más interesantes de Marvel, en Avengers: Doomsday.
Entre las grandes nominadas de la noche tenemos a Frankenstein de Guillermo del Toro, Una Batalla Tras Otra de Paul Thomas Anderson, Hamnet de Chloé Zhao y Marty Supremo de Josh Safdie, cada una con un aporte muy especial para el mundo del séptimo arte.
Los ganadores de los BAFTA 2026 ya comienzan a aparecer y aquí te dejamos la lista, misma que iremos actualizando:
Entérate: Oscar 2026: ‘Wicked: Por Siempre’, ‘Fue solo un accidente’ y otras películas que quedaron fuera de la lista de nominados
Mejor Película
Una Batalla Tras Otra (Ganadora)
Marty Supremo
Hamnet
Pecadores
Valor Sentimental
Mejor Actriz Protagónica
Jessie Buckley por Hamnet (Ganadora)
Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson por Song Sung Blue
Chase Infiniti por Una Batalla Tras Otra
Renate Reinsve por Valor Sentimental
Emma Stone por Bugonia
Mejor Actor Protagónico
Robert Aramayo por I Swear (Ganador)
Timothée Chalamet por Marty Supremo
Leonardo DiCaprio por Una Batalla Tras Otra
Ethan Hawke por Blue Moon
Michael B. Jordan por Pecadores
Jesse Plemons por Bugonia
Mejor Director
Paul Thomas Anderson (Ganador)
Yorgos Lanthimos
Chloé Zhao
Josh Safdie
Joachim Trier
Ryan Coogler
Mejor Estrella en Ascenso
Robert Aramayo (Ganador)
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
Mejor Película Británica
28 Años Después
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Loca por Él
Die, my Love
H Is for Hawk
Hamnet (Ganadora)
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve
Mejor Película de habla no inglesa
Fue Solo un Accidente
El Agente Secreto
Valor Sentimental (Ganadora)
Sirât
La Voz de Hind Rajab
Mejor Diseño de Vestuario
Frankesntein (Ganadores)
Hamnet
Marty Supremo
Pecadores
Wicked: Por Siempre
Mejor Guion Adaptado
Una Batalla Tras Otra (Ganador)
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
Phillion
Mejor Banda Sonora Original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una Batalla Tras Otra
Pecadores (Ganadora)
Mejor Sonido
Frankenstein
Una Batalla Tras Otra
F1: La Película (Ganadora)
Pecadores
Warfare
Mejor Película Animada
Elio
Little Amélie
Zootopia 2 (Ganadora)
Mejor Edición
F1: La Película
A House of Dynamite
Marty Supremo
Una Batalla Tras Otra (Ganadora)
Pecadores
Mejor Elenco
I Swear (Ganador)
Marty Supremo
Una Batalla Tras Otra
Valor Sentimental
Pecadores
Mejor Debut de un Cineasta Británico
The Ceremony
My Father’s Shadow (Ganador)
Pillion
A Want in Her
Wasteman
Mejor Guion Original
I Swear
Marty Surpemo
El Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores (Ganador)
Mejor Corto Animado Británico
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise (Ganador)
Mejor Documental:
2,000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Mr. Nobody Against Putin (Ganador)
The Perfect Neighbor
Mejor Peinado y Maquillaje
Frankestein (Ganadora)
Hamnet
Marty Supremo
Pecadores
Wicked: Por Siempre
Mejor Diseño de Producción
Hamnet
Frankestein (Ganadora)
Marty Supremo
Una Batalla Tras Otra
Pecadores
Mejor Película Infantil y Familiar
Arco
Boong (Ganadora)
Zootopia 2
Lilo & Stitch
Mejor Actor de Reparto
Benicio del Toro por Una Batalla Tras Otra
Jacob Elordi por Frankenstein
Paul Mescal por Hamnet
Peter Mullan por I Swear
Sean Penn por Una Batalla Tras Otra (Ganador)
Stellan Skarsgård por Valor Sentimental
Mejor Actriz de Reparto
Odessa A’zion por Marty Supremo
Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor Sentimental
Wunmi Mosaku por Pecadores (Ganadora)
Carey Mulligan por The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor por Una Batalla Tras Otra
Emily Watson por Hamnet
Mejores Efectos Visuales
Avatar: Fuego y Ceniza (Ganadora)
F1: La Película
Cómo Entrenar a tu Dragón
The Lost Bus
No te pierdas: Premios Oscar 2026: Lista completa de nominados, fechas clave y todo lo que debes saber de la ceremonia