Premios BAFTA 2026: Lista completa de ganadores EN VIVO

La mayor celebración del cine en Reino Unido vuelve con nuevos triunfadores

Otra gran noche de la temporada de premios se hace presente. Los premios BAFTA 2026 ya están aquí y es momento de hablar sobre las y los triunfadores, esas películas y artistas que destacaron por encima de todos e hicieron del cine una experiencia sin igual.

El Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres se vista de gala y la alfombra roja no dejó indiferente a nadie. Estrellas como Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Chase Infiniti, Paul Mescal y muchos, mucho más, se pasearon frente a las cámaras, todos rumbo a la fiesta de cine más grande del Reino Unido.

La edición 79 de los premios BAFTA tiene como conductor a Alan Cumming, famoso por sus apariciones en películas como Mini Espías, X-Men 2, The Traitors y 007: Goldeneye. Además, este año lo veremos regresar como Nocturno, uno de los mutantes más interesantes de Marvel, en Avengers: Doomsday.

Entre las grandes nominadas de la noche tenemos a Frankenstein de Guillermo del Toro, Una Batalla Tras Otra de Paul Thomas Anderson, Hamnet de Chloé Zhao y Marty Supremo de Josh Safdie, cada una con un aporte muy especial para el mundo del séptimo arte.

Los ganadores de los BAFTA 2026 ya comienzan a aparecer y aquí te dejamos la lista, misma que iremos actualizando:

Frankenstein de Guillermo del Toro (Foto: Netflix)

Mejor Película

Una Batalla Tras Otra (Ganadora)

Marty Supremo

Hamnet

Pecadores

Valor Sentimental

Mejor Actriz Protagónica

Jessie Buckley por Hamnet (Ganadora)

Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson por Song Sung Blue

Chase Infiniti por Una Batalla Tras Otra

Renate Reinsve por Valor Sentimental

Emma Stone por Bugonia

Mejor Actor Protagónico

Robert Aramayo por I Swear (Ganador)

Timothée Chalamet por Marty Supremo

Leonardo DiCaprio por Una Batalla Tras Otra

Ethan Hawke por Blue Moon

Michael B. Jordan por Pecadores

Jesse Plemons por Bugonia

Mejor Director

Paul Thomas Anderson (Ganador)

Yorgos Lanthimos

Chloé Zhao

Josh Safdie

Joachim Trier

Ryan Coogler

Mejor Estrella en Ascenso

Robert Aramayo (Ganador)

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

Mejor Película Británica

28 Años Después

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Loca por Él

Die, my Love

H Is for Hawk

Hamnet (Ganadora)

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

Mejor Película de habla no inglesa

Fue Solo un Accidente

El Agente Secreto

Valor Sentimental (Ganadora)

Sirât

La Voz de Hind Rajab

Mejor Diseño de Vestuario

Frankesntein (Ganadores)

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Wicked: Por Siempre

Mejor Guion Adaptado

Una Batalla Tras Otra (Ganador)

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

Phillion

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una Batalla Tras Otra

Pecadores (Ganadora)

Mejor Sonido

Frankenstein

Una Batalla Tras Otra

F1: La Película (Ganadora)

Pecadores

Warfare

Mejor Película Animada

Elio

Little Amélie

Zootopia 2 (Ganadora)

Mejor Edición

F1: La Película

A House of Dynamite

Marty Supremo

Una Batalla Tras Otra (Ganadora)

Pecadores

Mejor Elenco

I Swear (Ganador)

Marty Supremo

Una Batalla Tras Otra

Valor Sentimental

Pecadores

Mejor Debut de un Cineasta Británico

The Ceremony

My Father’s Shadow (Ganador)

Pillion

A Want in Her

Wasteman

Mejor Guion Original

I Swear

Marty Surpemo

El Agente Secreto

Valor Sentimental

Pecadores (Ganador)

Mejor Corto Animado Británico

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise (Ganador)

Mejor Documental:

2,000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin (Ganador)

The Perfect Neighbor

Mejor Peinado y Maquillaje

Frankestein (Ganadora)

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Wicked: Por Siempre

Mejor Diseño de Producción

Hamnet

Frankestein (Ganadora)

Marty Supremo

Una Batalla Tras Otra

Pecadores

Mejor Película Infantil y Familiar

Arco

Boong (Ganadora)

Zootopia 2

Lilo & Stitch

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro por Una Batalla Tras Otra

Jacob Elordi por Frankenstein

Paul Mescal por Hamnet

Peter Mullan por I Swear

Sean Penn por Una Batalla Tras Otra (Ganador)

Stellan Skarsgård por Valor Sentimental



Mejor Actriz de Reparto

Odessa A’zion por Marty Supremo

Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor Sentimental

Wunmi Mosaku por Pecadores (Ganadora)

Carey Mulligan por The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor por Una Batalla Tras Otra

Emily Watson por Hamnet

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y Ceniza (Ganadora)

F1: La Película

Cómo Entrenar a tu Dragón

The Lost Bus

