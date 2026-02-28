A 10 años de ‘Batman v Superman’, Zack Snyder defiende su película y responde a las críticas contra sus fans

El cineasta defendió su obra y respondió con firmeza a quienes califican de “tóxicos” a sus seguidores

Diez años después de su estreno, ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ sigue generando debate. La película dirigida por Zack Snyder llegó a los cines el 25 de marzo de 2016 en medio de enorme expectativa y críticas mayormente negativas, aunque terminó acumulando $874 millones en taquilla mundial. Ahora, en el marco de su aniversario, el cineasta volvió a hablar del filme, defendió su visión creativa y respondió con dureza a quienes califican de “tóxicos” a sus seguidores.

¿Fue ‘Batman v Superman’ una película incomprendida?

En el podcast Happy Sad Confused, Snyder reflexionó sobre la recepción del filme y cuestionó el tipo de cine que, según él, prioriza decisiones corporativas sobre riesgos creativos.

“Mi reacción totalmente sincera a ‘BvS’ y su recepción en el mundo es… ¿De verdad quieres una película a la que los grupos de enfoque le han quitado todos los matices? ¿De verdad quieres una película donde las decisiones se hayan tomado en una sala de juntas o donde se hayan presentado ideas probadas para tu disfrute? ¿De verdad quieres la versión de Kmart de tu historia? ¿Es eso lo que realmente quieres?”

Zack Snyder y Henry Cavill en el set de ‘Batman v Superman’ (imagen: Warner Bros.)

El director también recordó las dificultades para mantener la clasificación PG-13. Según contó, la MPA devolvió el filme varias veces al considerar que el enfrentamiento entre los héroes era demasiado intenso. “Simplemente no nos gusta la idea de que Batman pelee con Superman. Eso lo convierte en R. Le pega muy fuerte con ese lavabo. Eso es grosero. Eso parece una R.”

Para Snyder, el conflicto entre los personajes formaba parte de una intención más amplia de cuestionar el mito del héroe tradicional.

La defensa de sus fans y la polémica por la “toxicidad”

El llamado SnyderVerse continuó con ‘Justice League’, producción que el director abandonó por una tragedia familiar y que posteriormente fue modificada por el estudio. Años después, tras una intensa campaña en redes sociales, se lanzó ‘Zack Snyder’s Justice League’ en 2021.

Sobre quienes siguen pidiendo que su universo continúe, Snyder fue enfático: “Yo nunca diría que no hay manera”. Recordó que en su momento parecía imposible que existiera su versión de ‘Justice League’ y añadió: “Los fans nunca deberían olvidar que lo hicieron. También recaudaron muchísimo dinero para la prevención del suicidio. Hicieron un gran bien. Reciben muchas críticas por ser tóxicos o lo que sea, pero literalmente salvaron vidas humanas. Váyanse al diablo los que piensen eso.”

¿Tiene futuro el SnyderVerse y qué piensa del nuevo DCU?

Aunque su etapa al frente del universo de DC terminó antes de que pudiera realizar dos secuelas adicionales de ‘Justice League’, Zack Snyder ha admitido que la idea de continuar esas historias no está completamente descartada. El director ha comentado que ha explorado la posibilidad de desarrollar esos proyectos en otros formatos, como cómics o animación, dejando abierta la puerta a que su visión encuentre nuevas vías fuera del cine tradicional.

En paralelo, DC Studios inició una nueva etapa bajo el liderazgo de James Gunn y Peter Safran. Sobre este relanzamiento, Snyder ha mantenido una postura conciliadora, reconociendo el talento de Gunn y expresando buenos deseos para la dirección actual del estudio, sin presentar su trabajo como una competencia directa con el nuevo DCU.

Zack Snyder en el set de ‘Liga de la Justicia’ (Fotografía: Clay Enos)

Asimismo, el cineasta ha señalado que la trilogía que construyó (‘Man of Steel’, ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ y ‘Zack Snyder’s Justice League’) adquirió una identidad propia con el paso del tiempo y continúa generando conversación por sí sola. Para él, se trata de una propuesta distinta a la que ahora impulsa Gunn, con enfoques creativos diferentes.

A diez años del estreno de ‘Batman v Superman’, el debate en torno a aquella película y al llamado SnyderVerse sigue vigente. Más allá de posturas divididas, la obra continúa provocando discusión, algo que, en la visión del director, forma parte natural de una apuesta creativa que nunca buscó el consenso fácil.

Con información de Variety.

