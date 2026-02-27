Zack Snyder revela su opinión sobre ‘Superman’, de James Gunn: ‘No puedo esperar para la siguiente’

El cineasta aseguró que “James es genial” y que le desea “lo mejor”

El relevo creativo en DC Studios marcó un antes y un después para el universo cinematográfico de la compañía. Con James Gunn al frente de una nueva etapa que arrancó con ‘Superman’, muchos seguidores se preguntaban cuál era la postura de Zack Snyder, el cineasta que encabezó la era anterior con títulos como ‘Man of Steel’, ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ y ‘Zack Snyder’s Justice League’. Ahora, el director ha hablado abiertamente sobre el proyecto y su opinión dista mucho de cualquier confrontación.

¿Qué piensa Zack Snyder del ‘Superman’ de James Gunn?

Lejos de alimentar rivalidades, Snyder fue claro al referirse al trabajo de Gunn. “James es genial, les deseo lo mejor”, afirmó, dejando en claro que no existe animadversión hacia la nueva dirección del estudio.

Sobre la película en particular, agregó: “’Superman’ de James, es increíble y [les deseo] todo lo mejor para ellos, y no puedo esperar a ver la siguiente película, y es simplemente increíble […]”.

El comentario resulta relevante considerando que ambos directores representan visiones distintas del personaje. Mientras Snyder apostó por un enfoque más solemne y épico en ‘Man of Steel’, la nueva etapa promete una interpretación distinta bajo el liderazgo de Gunn.

Reconocimiento a su estilo narrativo

Snyder no se limitó a desear éxito. También elogió directamente la capacidad creativa de Gunn. “James es singular en su narrativa, en su capacidad de canalizar la cultura mitológica y pop hacia lo que yo consideraría un punto de vista icónico y muy particular que es a la vez conmovedor y divertido, y todo eso…”

La declaración reconoce una de las características más identificables del director de ‘Guardians of the Galaxy’: su habilidad para combinar mitología, cultura pop, humor y emoción en una propuesta con sello propio. Snyder incluso añadió: “Es el mejor en eso que puedo recordar, es un gran administrador de ese mundo”.

Dos etapas distintas, sin confrontación pública

El universo concebido por Snyder concluyó oficialmente con el estreno de ‘Zack Snyder’s Justice League’, tras una intensa campaña de seguidores. Desde entonces, DC Studios redefinió su estrategia con un nuevo DCU encabezado por Gunn y Peter Safran.

En ese contexto, las palabras de Snyder ayudan a disipar la narrativa de enfrentamiento entre ambas visiones. Aunque su etapa terminó y el estudio avanza en otra dirección, el director no solo evita la crítica, sino que expresa interés en ver lo que viene.

Por ahora, el nuevo ‘Superman’ representa el punto de partida de una etapa distinta para DC. Y, al menos públicamente, Zack Snyder parece estar observando desde fuera, pero con buenos deseos para quien ahora custodia ese mundo.

