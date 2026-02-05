Zack Snyder admite que le hubiera gustado que más personas vieran su ‘Liga de la Justicia’ en la pantalla más grande

El director expresó públicamente su deseo de que más audiencia hubiera experimentado su versión del filme

El director estadounidense Zack Snyder ha compartido un sentimiento persistente sobre uno de los capítulos más significativos y tumultuosos de su carrera. Aunque la versión definitiva de su épica de superhéroes, ‘Liga de la Justicia‘, finalmente llegó al público, el cineasta reconoce una deuda con la experiencia que define al cine: la pantalla grande (especialmente la más grande). Esta reflexión surge mientras Snyder avanza en nuevos y ambiciosos proyectos bajo su acuerdo con Netflix.

¿Qué dijo Zack Snyder sobre la experiencia cinematográfica que faltó a su ‘Liga de la Justicia’?

Al compartir en redes sociales fotografías del villano rediseñado, Steppenwolf, capturadas directamente de la pantalla durante una verificación de imagen, Zack Snyder dejó clara su postura. Las imágenes, tomadas por el fotógrafo Clay Enos en una función especial en la sala IMAX del Universal CityWalk, muestran el nivel de detalle y escala que el director concibió. Junto a ellas, Snyder escribió:

Escena de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ (imagen: Warner Bros.)

“Ojalá más gente pudiera experimentar esto en IMAX”. El cineasta amplió su pensamiento, explicando la naturaleza única de aquella proyección: “Estas fueron tomadas de la pantalla durante la verificación de imágenes en Universal CityWalk IMAX. Solo un puñado de personas pudieron ver esta película tal como estaba concebida en una pantalla gigante y una imagen que simplemente respiraba.”

Esta declaración confirma que, a pesar del éxito global de ‘Zack Snyder’s Justice League‘ en la plataforma HBO Max, el director lamenta que muy pocos espectadores hayan podido vivir el impacto visual completo de su obra en el formato gigante para el que fue, en parte, diseñada.

¿En qué proyectos trabaja Snyder ahora?

Mientras comparte estos recuerdos, Zack Snyder está totalmente enfocado en su futuro lejos de DC. Su relación laboral posterior a la franquicia de superhéroes fue con Netflix, donde desarrolló los universos de ‘El ejército de los muertos‘ y ‘Rebel Moon‘, así como la serie animada ‘Twilight of the Gods‘, pero ninguna de esas producciones resultó en el éxito que se esperaba, por lo que la compañía de streaming marcó su distancia con el cineasta.

Sin embargo, el futuro creativo de Zack Snyder está lejos de apagarse. Su energía está ahora puesta en ‘The Last Photograph’, un drama thriller descrito como su “proyecto personal” y que finalmente entró en producción. La película, con guion de Kurt Johnstad basado en una historia original de Snyder, sigue a un exagente de la DEA que busca a sus sobrinos desaparecidos en Sudamérica con la ayuda de un fotógrafo de guerra.

Stuart Martin y Fra Fee protagonizan el filme, cuyo rodaje (con Snyder como director de fotografía) concluyó en noviembre de 2025 en locaciones de Islandia, Colombia y Los Ángeles. La banda sonora estará a cargo del compositor ganador del Oscar, Hans Zimmer, junto a Omer Benyamin y Steven Doar.

James Gunn y Zack Snyder (imagen: X)

Respecto a un posible regreso a DC, Snyder mantiene una postura abierta pero lejana. En una entrevista el año pasado, comentó sobre el reinicio del universo bajo James Gunn y Peter Safran: “Sabes, soy bastante abierto. Siento que, si los personajes son tratados con reverencia y son mitológicamente correctos, me apunto. Me apunto. A ver qué pasa.”

Gunn, por su parte, ha mencionado que Snyder le ha enviado mensajes de apoyo. Sin embargo, el enfoque actual del director está en sus propias creaciones originales para Netflix, cerrando un capítulo mientras explora nuevos géneros y escalas, quizás con la esperanza de que estas próximas obras sí puedan ser experimentadas, desde el primer día, en la pantalla más grande.

