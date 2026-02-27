Zack Snyder no se rinde: Dice que continuaría su universo de DC en cómics o en un musical de Broadway

El director no considera que su universo de superhéroes esté completamente cerrado

Aunque el antiguo universo cinematográfico de DC ya quedó atrás y la franquicia avanza bajo una nueva dirección creativa, el debate sobre el llamado “SnyderVerse” sigue vivo entre sus seguidores. Ahora, el propio Zack Snyder volvió a referirse al tema y dejó claro que, al menos de su parte, la historia no está completamente cerrada.

Durante una aparición en el podcast Happy Sad Confused, el cineasta habló sobre la posibilidad de retomar los planes que alguna vez tuvo para ‘Justice League 2’ y ‘Justice League 3’, aunque no necesariamente en formato de película tradicional.

Zack Snyder (Fotografía: Chris Pizzello/Invision/AP)

¿Podría el SnyderVerse continuar fuera del cine?

Cuestionado sobre si ha pensado en transformar sus ideas originales en una película animada o incluso en un cómic, Snyder respondió sin rodeos: “Lo hemos hablado un poco, absolutamente, y seguro”.

Luego amplió su postura con una frase que podría encender la llama de esperanza entre su base de fans: “Sí, vivimos en un mundo donde todo eso es posible. Sea cual sea el formato, un musical de Broadway, sería increíble.”

Las declaraciones no representan un anuncio oficial ni la confirmación de un proyecto en desarrollo. Sin embargo, sí dejan claro que la conversación ha existido y que el director no descarta explorar otros formatos si se presentara la oportunidad. Incluso la mención a un musical de Broadway, aunque dicha con tono ligero, confirma que, para Snyder, el concepto puede adaptarse a distintos medios.

Un universo que oficialmente ya terminó

El llamado SnyderVerse concluyó formalmente con el estreno de ‘Zack Snyder’s Justice League’, lanzada tras una prolongada campaña de fans. Desde entonces, DC inició una nueva etapa bajo el liderazgo de James Gunn y Peter Safran, quienes impulsan un nuevo DCU con proyectos como ‘Creature Commandos’, ‘Superman’, ‘Peacemaker’ temporada 2, además de futuros títulos como ‘Supergirl’ y ‘Lanterns’.

En este contexto, cualquier continuación del universo concebido por Snyder tendría que desarrollarse fuera de la continuidad principal actual. No hay indicios de que DC Studios esté considerando oficialmente esa posibilidad, pero las palabras del director mantienen abierta la especulación.

Snyder aclara que nunca planeó cruzar a su Batman con el de Christian Bale

En el mismo podcast, Snyder abordó directamente una de las teorías que más circularon tras el estreno de ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’: la posibilidad de que su universo se mezclara con la trilogía de Christopher Nolan y, en consecuencia, con el Batman interpretado por Christian Bale.

Batman en ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ (imagen: Warner Bros.)

Snyder dejó claro que nunca existió un plan concreto para enfrentar al Superman de Henry Cavill con el Caballero Oscuro de Bale ni con la versión de Joseph Gordon-Levitt vista al final de ‘The Dark Knight Rises’. “Joseph es un actor increíble. No creo que me correspondiera profundizar en eso,” explicó al referirse a esa posibilidad.

El director señaló que solo habría sido “una conversación seria” si Bale hubiera continuado activo como justiciero en Gotham y no retirado en Italia, como muestra el cierre de la trilogía. Es decir, el escenario narrativo no favorecía esa mezcla de universos.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si hubo conversaciones formales con Nolan para explorar esa idea, Snyder fue tajante: “Nunca hablamos realmente sobre”.

Con información de GamesRadar+ y Comic Book Movie.

