Es oficial: Netflix ya está bajo investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por posible monopolio tras compra de Warner Bros.

Netflix volvió a aparecer en el radar político y corporativo de Estados Unidos. En el contexto de la posible integración con Warner Bros. Discovery, se confirma una investigación institucional que coloca a la empresa en una posición delicada frente al futuro del entretenimiento y la concentración de poder en la industria audiovisual.

Durante semanas, las discusiones se había mantenido en el terreno financiero, con ejecutivos y accionistas midiendo fuerzas. Pero el escenario cambió cuando empezó a involucrar directamente a los reguladores federales.

Aunque las partes involucradas insisten en que cualquier revisión sería parte de un trámite habitual, el movimiento reciente del gobierno estadounidense sugiere que el proceso podría ser más profundo, más largo y con consecuencias que trascienden una sola operación corporativa.

¿Por qué Netflix está bajo investigación?

La recién confirmada investigación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos pone a Netflix bajo el ojo de una revisión antimonopolio que busca determinar si la adquisición de Warner Bros. Discovery podría reducir la competencia o empujar al mercado hacia una concentración excesiva.

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix (Foto: Getty)

La autoridad federal, a través de su división antimonopolio, envió solicitudes civiles de información a figuras importantes de la industria. Su objetivo es conocer hasta qué punto Netflix ejerce influencia real sobre decisiones creativas y financieras.

El principal interés del Departamento de Justicia es el impacto estructural que tendría sumar el catálogo, las franquicias y la infraestructura de Warner Bros. a una plataforma que ya domina el mercado global del streaming.

De acuerdo con un nuevo reporte de Deadline, la investigación se ampara tanto en la Ley Clayton como en la Ley Sherman, dos pilares históricos del derecho antimonopolio estadounidense que se activan cuando una operación podría “crear un monopolio o debilitar sustancialmente la competencia”.

Las solicitudes incluyen materiales documentales y respuestas bajo juramento, con una fecha límite establecida para finales de marzo. Esto sugiere que la revisión añadirá meses adicionales a cualquier cierre definitivo del acuerdo.

Los objetivos de Netflix y Paramount

La investigación ocurre mientras se da la batalla entre Netflix y Paramount por el control de los activos más valiosos de Warner Bros., una pugna sobre ofertas multimillonarias y maniobras legales.

Netflix defiende su propuesta como una oportunidad para preservar los estudios y garantizar estabilidad en un sector que aún no se recupera del todo de la pandemia y las huelgas en Hollywood. Desde la compañía se insiste en que la operación busca ampliar la oferta para el público y fortalecer la producción global, ideas que sus abogados han repetido ante legisladores y medios.

Paramount, por su parte, sostiene que la compra por parte de Netflix concentraría demasiado poder en una sola empresa. Esto reduciría el margen de negociación de creadores, así como la diversidad de los modelos de distribución.

Netflix ya se encuentra bajo investigación formal

El Departamento de Justicia, al solicitar información independiente a terceros, parece interesado en ir más allá de los discursos corporativos. Busca medir el efecto real que tendría un gigante del streaming absorbiendo a uno de los estudios más influyentes de la historia.

El futuro del cine

Más allá de Netflix y Paramount, la investigación nos habla sobre el destino del cine y el equilibrio entre salas, estudios y plataformas digitales. Cadenas de cine y asociaciones creativas observan con atención el proceso. Está muy conscientes de que una decisión favorable a Netflix podría redefinir ventanas de estreno y la relación entre taquilla y streaming.

La preocupación recae en si una empresa con millones de suscriptores podría imponer condiciones que vuelvan secundaria la experiencia en salas, incluso si públicamente promete mantener estrenos amplios. El resultado de la investigación marcará un precedente para futuras fusiones en el sector, especialmente ahora que la frontera entre tecnología y entretenimiento es cada vez más difusa.

Por ahora, Netflix insiste en que cooperará con las autoridades y en que no existe una intención monopólica.

