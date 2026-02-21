Mark Ruffalo cuestiona a James Cameron por apoyar a Paramount en la disputa por Warner

El actor planteó si la preocupación por la monopolización de Netflix también debería aplicarse a Paramount

La disputa por el control de Warner Bros. Discovery sigue sumando voces dentro de Hollywood. Luego de que James Cameron respaldara públicamente a Paramount en su competencia contra Netflix por el estudio, ahora fue Mark Ruffalo, actor de ‘Avengers’ y parte del MCU, quien intervino desde su cuenta oficial en X para cuestionar la postura del director.

¿Por qué Mark Ruffalo criticó la postura de James Cameron sobre la compra de Warner Bros.?

En su mensaje, Ruffalo planteó una pregunta directa dirigida a Cameron en el contexto de la batalla corporativa:

“Entonces… la siguiente pregunta para el Sr. Cameron debería ser esta: ‘¿También está en contra de la monopolización que crearía la adquisición de Paramount? ¿O solo se trata de la de Netflix?’”

Mark Ruffalo (Imagen: Getty)

El actor sugirió que la discusión sobre concentración de poder en la industria no debería centrarse exclusivamente en Netflix. Su planteamiento apunta a si una eventual adquisición por parte de Paramount también implicaría riesgos de monopolización similares a los que Cameron ha señalado respecto al gigante del streaming.

La intervención de Ruffalo se da después de que Cameron enviara una carta al senador Mike Lee expresando su oposición a la compra de Warner por parte de Netflix y advirtiendo sobre posibles impactos en los cines y el empleo dentro de la industria.

La mención al senador Mike Lee

Ruffalo no se limitó a cuestionar al cineasta. También incluyó en su mensaje al senador Mike Lee, quien ha estado involucrado en el debate legislativo alrededor del acuerdo.

“Creo que la respuesta sería muy interesante para la comunidad cinematográfica y debería preguntarse de inmediato. ¿Mike Lee también se opone a la venta de Paramount? ¿Le preocupa tanto como la de Netflix?”

Con ello, el actor amplió el foco hacia la esfera política, planteando si el nivel de preocupación mostrado frente a la posible adquisición por parte de Netflix se mantiene igual ante una consolidación liderada por Paramount.

El debate sobre la operación no solo involucra a accionistas y ejecutivos, sino también a legisladores que evalúan implicaciones de competencia y regulación.

Mark Ruffalo habla por los miembros de la industria

Ruffalo cerró su publicación con una frase que apunta a una representación amplia dentro del sector creativo: “…Hablando en nombre de cientos de miles de cineastas de todo el mundo.”

James Cameron (Getty Images)

Su mensaje se suma a una discusión que en las últimas semanas ha enfrentado públicamente a Cameron y al CEO de Netflix, Ted Sarandos. Mientras Cameron ha cuestionado el impacto que tendría el acuerdo en la exhibición cinematográfica y en el volumen de estrenos en salas, Sarandos ha rechazado esas críticas y defendido el compromiso de mantener una ventana teatral de 45 días para las películas de Warner.

Con Paramount y Netflix aún compitiendo por el respaldo de los accionistas de Warner Bros. Discovery, la intervención de Ruffalo añade una nueva dimensión al conflicto: la coherencia en el debate sobre concentración de poder en Hollywood. El desenlace de esta operación podría redefinir la estructura corporativa de uno de los estudios más históricos, así como el equilibrio entre plataformas de streaming y exhibición tradicional en los próximos años.

