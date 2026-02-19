Sony, Netflix, Disney y otros estudios se unen contra Seedance 2.0, la IA china que ha preocupado a Hollywood

La polémica explotó tras la viralización de videos IA con personajes de ‘Stranger Things’, ‘Star Wars’, Marvel y DC

La alarma en Hollywood se encendió antes incluso del lanzamiento oficial de la versión 2.0 de Seedance. Un clip generado con inteligencia artificial que mostraba a Brad Pitt y Tom Cruise peleando sobre un puente comenzó a circular en redes sociales y se volvió viral en cuestión de horas. El realismo del video, creado con la herramienta de ByteDance, provocó reacciones inmediatas en la industria, que vio en ese ejemplo una advertencia de hasta dónde puede llegar la IA cuando utiliza rostros, personajes y universos protegidos sin autorización. A partir de ahí, los estudios pasaron de la inquietud a la acción formal.

También te puede interesar: ‘Profundamente preocupante’: Barack Obama responde a polémico video con IA publicado por Donald Trump

¿Qué detonó la reacción de los estudios?

El conflicto escaló cuando empezaron a multiplicarse videos creados con Seedance 2.0 que incorporaban personajes reconocibles de franquicias populares. Entre los casos señalados se encuentran contenidos vinculados a ‘Stranger Things‘, así como materiales relacionados con ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ y otras propiedades de alto perfil.

El polémico video de Brad Pitt vs. Tom Cruise que preocupó a Hollywood

El 17 de febrero, Netflix envió una carta de cese y desistimiento a ByteDance en la que advirtió que no permitirá que se trate “Nuestra valiosa propiedad intelectual como clip art gratuito y de dominio público”. También dejó claro que “No me quedaré de brazos cruzados mirando” si continúa el uso de su material protegido.

También lee: Disney cambia de directivos y ahora planea incorporar IA en sus producciones cinematográficas

Por su parte, Sony Pictures Entertainment exigió la eliminación inmediata de su propiedad intelectual de los datos de entrenamiento del modelo, incluyendo referencias a ‘Breaking Bad’ y las películas del “Spider-Verse”. En su carta, Jill Ratner, general counsel del estudio, escribió:

“Dada la naturaleza atroz de los resultados de Seedance 2.0 y la completa falta de barreras de derechos de autor observables en el lanzamiento, SPE solo puede concluir que las infracciones de ByteDance son intencionales”. Más adelante añadió: “SPE no tolerará medidas tardías ni a medias. Por favor, contáctenos de inmediato para confirmar que se están implementando medidas de seguridad eficaces, sólidas y significativas.”

El frente común de Hollywood

Sony es el quinto estudio en protestar directamente ante ByteDance, después de cartas similares enviadas por Disney, Paramount, Warner Bros. y Netflix.

La Motion Picture Association, que representa a estos estudios además de Amazon y Universal, pidió que la herramienta “cesar inmediatamente su actividad infractora”. El sindicato de actores SAG-AFTRA calificó como “inaceptable” el uso de la imagen de Cruise y Pitt en el clip viral que detonó la controversia.

Además, se han difundido videos con personajes asociados a ‘Star Wars’, así como superhéroes de DC Comics y Marvel Comics, lo que amplificó la presión sobre ByteDance.

La respuesta de ByteDance y el escenario legal

Frente a la presión y las advertencias legales de los estudios, ByteDance sostuvo que respeta los derechos de autor y que ha tomado nota de las preocupaciones surgidas en torno a Seedance 2.0. La compañía aseguró que trabaja en reforzar los mecanismos de protección para evitar el uso no autorizado tanto de contenidos protegidos como de la imagen de personas reales.

Walter White, protagonista de ‘Breaking Bad’, generado por Seedance 2.0

No obstante, la empresa no ha precisado en qué consistirán esos ajustes ni cuándo entrarían plenamente en vigor. Al mismo tiempo, experiencias previas con demandas dirigidas a compañías tecnológicas con sede en China han evidenciado posibles trabas procesales. La notificación formal a través del Ministerio de Justicia chino, bajo los procedimientos de la Convención de La Haya, podría extenderse entre 18 y 24 meses.

El conflicto permanece sin resolverse. Lo que arrancó con la difusión masiva de un clip generado por IA con figuras reconocibles terminó convirtiéndose en una disputa legal de mayor alcance, en la que están en juego franquicias como ‘Stranger Things’, ‘Star Wars’ y el “Spider-Verse”, así como los límites regulatorios del uso de inteligencia artificial en la industria audiovisual.

Con información de Variety.

No te vayas sin leer: Christopher Nolan reconoce los beneficios de la IA, pero alerta sobre riesgos legales y creativos

