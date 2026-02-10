Disney cambia de directivos y ahora planea incorporar IA en sus producciones cinematográficas

Disney y la IA compartirán los mismos pasos luego de que la compañía anunciara una reconfiguración en su estructura directiva, una importante novedad que redefine el liderazgo del estudio y abre la puerta a una transformación tecnológica que va directo al corazón de sus producciones cinematográficas.

Atravesada por amplias discusiones sobre derechos creativos y el futuro del trabajo artístico, la industria se encuentra en un momento delicado ahora mismo. Esto coloca a Disney en una posición donde cada movimiento tiene a millones viendo con lupa, tanto creadores como inversionistas y público en general.

El cambio de mando es administrativo y estratégico, y tiene como uno de sus pilares una relación cada vez más estrecha entre entretenimiento e inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos directivos de Disney?

Dana Walden, nueva presidenta y directora creativa de The Walt Disney Company

El reajuste en la cúpula de Disney quedó oficialmente sellado con el nombramiento de Josh D’Amaro como nuevo director general de la compañía y el ascenso de Dana Walden como presidenta y directora creativa general. La decisión fue aprobada de forma unánime por el consejo directivo.

D’Amaro, hasta ahora responsable de los parques temáticos, asumirá el liderazgo total de la empresa tras un proceso de selección que incluyó la revisión de más de cien perfiles externos y la evaluación final de cuatro candidatos internos. El consejo se decantó por su trayectoria y su conocimiento transversal del negocio.

Por su parte, Walden concentrará bajo su supervisión todas las decisiones creativas relacionadas con cine, televisión y streaming. Su nuevo puesto busca garantizar una coherencia entre las distintas divisiones de Disney y evitará que las producciones cinematográficas y televisivas operen como compartimentos aislados.

La reestructura también contempla una transición ordenada para Bob Iger, quien dejará formalmente el cargo en la próxima asamblea anual de accionistas y continuará como asesor senior y miembro del consejo durante el resto del año.

Disney buscará incorporar la IA a cine

La inteligencia artificial dejó de ser un tema marginal en Disney hace tiempo y pasó a ocupar un lugar central en las discusiones. La compañía ha reconocido que el uso de estas herramientas será una de las áreas que definan su futuro inmediato, especialmente en el ámbito cinematográfico.

La idea no es sustituir procesos creativos, sino explorar cómo la IA puede integrarse en distintas etapas de producción y generación de contenidos complementarios. Su objetivo es encontrar nuevas eficiencias sin romper ese lazo humano que caracteriza a sus historias.

Josh D'Amaro, nuevo CEO de The Walt Disney Company

Disney y la IA aparecen así como una dupla que nos provoca tanto interés como inquietud. Si bien la tecnología promete optimizar flujos de trabajo y abrir caminos narrativos inéditos, también despierta temores legítimos sobre la protección del trabajo autoral.

El trato con OpenAI

Uno de los movimientos más llamativos dentro de esta estrategia es el acuerdo alcanzado entre Disney y OpenAI, que anuncia un precedente en la relación entre grandes estudios y desarrolladores de inteligencia artificial. Este convenio, en el que Disney le otorgará mil millones de dólares a OpenAI como inversión, contempla el uso de herramientas generativas para crear contenidos de formato corto inspirados en personajes del catálogo del estudio.

Disney y la IA vuelven a encontrarse en este punto, con un contrato que permite a plataformas como Sora generar videos breves para redes sociales a partir de indicaciones de los usuarios, siempre bajo un esquema de licencias controladas. Parte de ese material seleccionado llegará incluso a integrarse en Disney+.

El acuerdo también incluye el uso de ChatGPT en flujos de trabajo corporativos. La empresa acompañará este paso con una inversión significativa y con la posibilidad de ampliar su participación a futuro.

No se permitirá el uso de la apariencia ni de la voz de actores reales, y se mantendrán controles estrictos para evitar contenido ilegal o dañino. Ambas compañías han reiterado su compromiso con un uso responsable de la tecnología.

