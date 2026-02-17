Gina Carano, exestrella de ‘The Mandalorian’, regresará a la pantalla en una pelea contra Ronda Rousey transmitida por Netflix

La exintérprete de Cara Dune en ‘The Mandalorian’ volverá a aparecer ante una audiencia global, aunque no en una producción de ficción. Gina Carano regresará al MMA para enfrentar a Ronda Rousey en un combate que será transmitido en vivo por Netflix. El anuncio sin duda reanudará la conversación en torno a la actriz, cuyo nombre quedó asociado a una de las polémicas más sonadas en la historia reciente de la franquicia de Star Wars en televisión.

¿Cuándo y dónde se podrá ver la pelea de Gina Carano con Ronda Rousey?

El combate se celebrará el 16 de mayo en el Intuit Dome de Los Ángeles y será transmitido en vivo por Netflix. Se trata del primer evento de MMA en directo dentro de la plataforma.

La pelea se disputará en la categoría pluma (145 libras) y no formará parte de UFC, por lo que se realizará dentro de una jaula hexagonal. Antes del enfrentamiento, ambas peleadoras participarán en una conferencia de prensa el 5 de marzo en el mismo recinto.

Ronda Rousey vs. Gina Carano (imagen: Netflix)

Rousey, ex campeona de UFC, declaró:

“Llevo mucho tiempo esperando para anunciar esto. Gina Carano y yo nos enfrentaremos en la superpelea más grande en la historia de los deportes de combate femeninos, y nos asociamos con MVP, la promotora que prioriza a las luchadoras, y con Netflix, la plataforma de streaming más potente del planeta. Esto es para todos los fans de las MMA, pasados, presentes y futuros.”

Carano afirmó:

“Ronda vino a mí y me dijo que solo hay una persona por la que regresaría y que su sueño ha sido hacer realidad esta pelea entre nosotras.”

¿Por qué este regreso de Gina Carano es relevante?

El regreso de Carano tiene una dimensión que trasciende lo deportivo. En 2021 fue despedida de Lucasfilm tras una serie de publicaciones en redes sociales que generaron críticas. El estudio señaló en ese momento que sus mensajes eran “aborrecible e inaceptable” y confirmó que no formaría parte de futuros proyectos de la compañía.

Su salida de ‘The Mandalorian’ marcó un punto de quiebre en su carrera dentro de los grandes estudios. En 2024 presentó una demanda contra Disney y Lucasfilm por despido improcedente, con respaldo financiero de Elon Musk. El litigio se resolvió el año pasado mediante un acuerdo entre las partes.

Mientras la franquicia continúa con su expansión cinematográfica a través de ‘The Mandalorian & Grogu’, dirigida por Jon Favreau, no existe confirmación oficial de que el personaje de Cara Dune regrese a la saga. En ese contexto, su aparición en un evento transmitido globalmente por Netflix adquiere un peso mediático particular.

Las controversias de Gina Carano que la llevaron a ser despedida por Disney

La controversia se centró en publicaciones políticas realizadas por la actriz en redes sociales. Entre ellas, una donde se comparaba a los conservadores estadounidenses con los judíos perseguidos en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Esto provocó fuertes críticas públicas. También enfrentó reacciones negativas por otros mensajes que fueron considerados ofensivos por distintos sectores.

Gina Carano en ‘The Mandalorian’ (imagen: Disney)

Tras el comunicado oficial de Lucasfilm y su salida de la serie, su agencia de representación también dejó de trabajar con ella. Desde entonces, su carrera tomó un rumbo distinto, con participación en producciones independientes como ‘Terror on the Prairie’ y ‘My Son Hunter’.

Ahora, su regreso al MMA la coloca nuevamente bajo los reflectores, en un evento que combina espectáculo deportivo y transmisión global en streaming, reavivando el debate en torno a una figura que pasó de ser parte de una de las series más exitosas de Disney+ a protagonizar uno de los despidos más comentados en la industria del entretenimiento reciente.

Con información de Comic Book Movie.

