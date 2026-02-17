‘The Mandalorian & Grogu’: Din Djarin sin casco, easter eggs y todo lo que revela el nuevo tráiler

Tras varios días recibiendo tundas por el avance del Super Bowl LX, Lucasfilm regresa con un nuevo tráiler de The Mandalorian & Grogu que le robará el aliento a quienes aman la galaxia lejana. Parece que el estudio de cine tuvo como objetivo demostrarle a los fans que la nueva película de Din Djarin y su pupilo no es un mero cash grab desesperado y que tiene mucho para aportar a la franquicia.

Dirigida por Jon Favreu, The Mandalorian & Grogu llegará como una sustituta de esa cuarta temporada que el público soñó pero que no pudo ser. El personaje de Pedro Pascal, en compañía de su hijo adoptivo, viajarán por nuevos recovecos del espacio sideral para completar una misión peligrosa, con nuevos aliados y enemigos.

¿Qué muestra el nuevo tráiler?

Aunque ya se había especulado en años previos, el nuevo avance de The Mandalorian & Grogu por fin nos devuelve a Pedro Pascal como Din Djarin. ¡Sí!, el actor chileno, tras un largo tiempo, regresa para usar el traje y confrontar a los tipos malos. La última vez que lo vimos de esta manera fue a finales de 2020, durante la emisión de la segunda temporada. En la tercera también hizo trabajo de voz, pero los fans no tuvieron la oportunidad de ver su rostro.

The Mandalorian & Grogu tiene como director a Jon Favreau (Foto: Lucasfilm)

Y no es que Din Djarin enseñe su cara voluntariamente. El nuevo tráiler muestra que al mandaloriano le quitan su casco por la fuerza, revelándose ante los Gemelos Hutt en Tatooine. El personaje es forzado una vez más a romper sus costumbres de identidad y eso seguramente le traerá problemas a alguien.

Easter eggs y otras revelaciones

Como todo tráiler de Star Wars que se respete, las referencias son una obligación. El tráiler nos muestra el primer vistazo a Embo, cazarrecompensas kyuzo muy famoso en las Guerras Clon que fue capaz de mantener un combate contra el mismísimo Anakin Skywalker en la serie animada. Este personaje apenas tiene una breve aparición en el avance, por lo que todavía quedan dudas sobre su rol total.

Las imágenes también nos muestra un emocionante enfrentamiento en arena protagonizado por Din Djarin y Rotta the Hutt, hijo de Jabba. En la película, este personaje será interpretado por Jeremy Allen White (The Bear) y no es la primera vez que aparece en la franquicia. De hecho, lo vemos ser rescatado por Ahsoka Tano en Star Wars: The Clone Wars siendo tan solo un bebé.

De igual forma vemos el regreso de Garazeb Orrelios, o solo Zeb, el encantador rebelde lasat visto en Star Wars: Rebels que tuvo la oportunidad de aparecer brevemente en un episodio de The Mandalorian.

Sigourney Weaver también se paseó por el nuevo tráiler. Su personaje tiene la convicción de que la venganza contra el Imperio no tiene sentido ni razón de ser, y que la misión en turno tiene como una función prevenir la guerra.

Pedro Pascal como Din Djarin en The Mandalorian & Grogu (Foto: Lucasfilm)

Otros grandes protagonistas del avance son el Razor Crest (por fin), muchas, muchas criaturas nuevas (quizá hasta N’Kata Del Gormo), y acción, toneladas de acción, eso que los fans pidieron desde el minuto uno. Una vez más, Lucasfilm quiere evitar cualquier tropiezo y le entrega a los fans de Star Wars justo lo que piden.

Una galaxia por recorrer

Pese a que The Mandalorian & Grogu ha tenido un camino más o menos accidentado en su campaña de marketing, el nuevo tráiler está recibiendo el beneplácito del público. Aunque Pascal parece tener los días contados en la franquicia, el pequeño Grogu es un caso completamente diferente. Al ser capaz de vivir durante siglos, Lucasfilm estaría planeando extraer todas las aventuras posibles de él.

En este sentido, Grogu parece tener todo el potencial para continuar, no solo con el legado de Din Djarin, también con el de los Jedi (el nuevo tráiler también lo muestra meditando, en un nuevo intento por trabajar con la Fuerza). Las siguientes películas de Star Wars, como la trilogía de Simon Kinberg o la vinculada a Rey Skywalker, podrían ser la puerta a un Grogu más maduro y con más poder. Solo el tiempo lo dirá.

The Mandalorian & Grogu se estrena en cines el 21 de mayo.

