‘Star Wars’: Lucasfilm revela la verdad detrás del nuevo tráiler de ‘The Mandalorian & Grogu’

El próximo regreso de Star Wars a las salas de cine quedó envuelto en una mancha oscura luego de la aparición del tráiler de The Mandalorian & Grogu durante el Super Bowl, un avance breve que no deslumbró con revelaciones. En su lugar trajo un estado de ánimo y una relación ya conocida por millones de espectadores.

Para Star Wars, una franquicia acostumbrada a echar la casa por la ventana con cada nueva película, el tono contenido del tráiler de The Mandalorian & Grogu provocó más preguntas que certezas. Nos hizo preguntarnos si Lucasfilm está cambiando la forma en que presenta sus grandes estrenos o si, por el contrario, se trata de una anomalía estratégica.

El tráiler no es una carta de presentación tradicional, y esa decisión tiene razones concretas detrás, de acuerdo con un nuevo comunicado de Lucasfilm.

¿Por qué el tráiler de The Mandalorian & Grogu generó tanto ruido?

El nuevo avance estuvo exento de escenas de acción o alguno de esos momentos enérgicos que caracterizan a la grandiosa saga de la galaxia lejana. En su lugar, nos enseñó a Din Djarin y Grogu cruzando un paisaje nevado a bordo de un vehículo.

Ese minimalismo desconcertó a parte del público. Los avances de Star Wars suelen construirse como piezas que prometen grandeza y transformación. Aquí, el tema fue la unión entre dos personajes y la calma. Esa falta de emociones fuertes en el tráiler de The Mandalorian & Grogu dejó una sensación fría en muchos fans, quienes temen por la calidad de la nueva película.

Lucasfilm responde

Tras la reacción inicial, Jackson George, vicepresidente ejecutivo de marketing creativo de Disney, declaró que el objetivo del spot no era condensar la historia ni detonar teorías, sino capturar la esencia de la relación entre Din Djarin y Grogu:

“Grogu es más que un personaje; es un fenómeno de la cultura pop. Acompañando al heroico Mandaloriano, aporta ligereza, humor, alegría y una conexión emocional inmediata que trasciende el momento. Este spot del Big Game celebra cuánto amamos y conectamos con estos personajes, nos recuerda la diversión, el corazón y el espectáculo que definen a Star Wars, y ofrece una promesa en formato breve de la experiencia que el público tendrá cuando vea a estos dos íconos tan queridos en la pantalla grande.”

Ryan Stankevich, responsable de la identidad de marca de Lucasfilm, señaló que buscaban crear un material que se sintiera “icónico al instante, cinematográfico y esencialmente Star Wars”, una pieza breve que rindiera homenaje a los anuncios clásicos del Super Bowl y funcionara como el siguiente paso en la campaña rumbo a su estreno en cines

Star Wars necesita recuperarse en cine

En pleno 2026, a Star Wars le urge consolidarse como una fuerza dominante en salas. The Mandalorian & Grogu, dirigida por Jon Favreau, busca la redención en un contexto donde los planes cinematográficos de la franquicia (a cargo de Disney) han enfrentado todo tipo de críticas. Llevar esta historia al cine responde, en parte, a la pausa de una cuarta temporada televisiva y al deseo de Lucasfilm de mantener vivos a sus personajes televisivos más queridos.

El elenco incluye a Pedro Pascal, Sigourney Weaver y Jeremy Allen White. La última película de Star Wars se estrenó en 2019, El Ascenso de Skywalker, por lo que Lucasfilm tiene la misión absoluta de no decepcionar con su regreso a las salas. Es de importancia vital que su nueva era en el cine no se sienta como un pretexto, sino como la verdadera celebración del séptimo arte a través de la galaxia.

Se estrena el 21 de mayo.

