Cines temen que la compra de Warner Bros. Discovery a manos de Netflix provoque una recaída como en la pandemia de COVID-19

En estos tiempos no hay día en el que Warner Bros. Discovery no esté bajo la mirada pública. Con un un nuevo dueño en el horizonte que podría modificar el equilibrio que sostiene a las salas de cine tras años de problemas, las cadenas enfrentan ahora mismo otra gran preocupación. Luego de recuperarse del amargo trago que supuso la pandemia de COVID-19 hace algunos años, estarían a punto de enfrentar una nueva crisis.

La posibilidad de que Netflix tome el control de Warner Bros. Discovery despierta la inquietud de que el modelo de estrenos en cines, apenas estabilizándose, vuelva a encogerse de manera drástica. Las afectaciones podría incluso no tener precedentes.

Estado de la cuestión

El tablero actual enfrenta a tres actores con intereses distintos. Netflix firmó en diciembre un acuerdo para adquirir los estudios Warner Bros. y HBO Max, mientras que Paramount Skydance lanzó una oferta rival para comprar Warner Bros. Discovery en su totalidad. La junta directiva de Warner rechazó la propuesta de Paramount en un inicio, pero concedió un breve periodo para una oferta final, con el aval de Netflix.

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix (Foto: Getty)

Al mismo tiempo, el plan de Netflix contempla que los canales de cable de Discovery se separen en una nueva empresa pública, dejando bajo su paraguas los activos de estudios y streaming.

Aunque Netflix ha prometido respetar una ventana de exhibición en salas de 45 días para las películas de Warner Bros., esa promesa convive con un historial ambiguo respecto al cine tradicional. Hace apenas un año, su codirector ejecutivo, Ted Sarandos, calificó la experiencia de ir al cine como “obsoleta”, un comentario que dejó a las cadenas muy preocupadas.

Hoy, el discurso es más conciliador. Pero para muchos operadores de salas, las palabras no bastan pues, ¿qué incentivo real tendría Netflix para mantener una ventana sólida si su negocio principal es la suscripción?

De acuerdo con Bloomberg, analistas advierten que incluso pequeños ajustes en los periodos de exclusividad pueden tener efectos desproporcionados. Warner Bros. suele estrenar entre unas 15 producciones al año, y muchas superan los 100 millones de dólares en taquilla. Una reducción en su paso por salas afectaría directamente el corazón financiero de los cines.

El cine durante la pandemia de COVID-19

Para entender la sensibilidad del momento, basta con mirar atrás. La pandemia obligó al cierre total de cines en prácticamente todo el mundo durante meses. Las cadenas despidieron personal y sobrevivieron gracias a créditos de emergencia. Cuando las salas reabrieron, lo hicieron con aforos muy limitados y protocolos estrictos.

Los hábitos cambiaron como nunca habíamos vistos y una parte de la audiencia se acostumbró a ver cine desde casa. Otra, especialmente entre los más jóvenes, dejó de ver al cine como un plan indispensable. Aunque la situación mejoró poco a poco, las cifras todavía están lejos de los niveles previos a 2020. De acuerdo con la fuente, “la asistencia global se mantiene alrededor de 30 por ciento por debajo de aquellos picos, mientras que los precios de boletos han subido cerca de 10 por ciento” para compensar el aumento en renta y salarios.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance (Foto: Getty)

En este sentido, la industria se decantó por un calendario repleto de franquicias y secuelas para recuperar terreno.

Cadenas de cine temen una nueva recaída tras adquisición de Warner Bros. Discovery

Las principales cadenas de exhibición, tanto en Estados Unidos como en Europa, observan con mucho recelo el posible control de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix. Ejecutivos del sector advierten que la promesa de una ventana de 45 días no equivale a un compromiso a largo plazo. Tampoco aclara qué ocurrirá después de ese periodo, es decir, ¿las películas pasarán a renta digital, a compra bajo demanda o directamente al catálogo de suscripción?

Kris Kippers, analista de Degroof Petercam, habló sobre las ventanas de exhibición y sobre el hecho de que este año tiene un enorme potencial para el cine gracias al estreno de Avengers: Doomsday, Dune 3, Toy Story 5, entre otros grandes títulos. Le preocupa que Netflix se haga con las posibilidades de Warner.

“Tomar el control de una empresa cuyo pan de cada día son las ventanas de exclusividad en salas y luego cambiarlas justo antes de que finalmente lleguen tiempos importantes para el cine, que generarían enormes flujos de efectivo para el sector, sería perjudicial.”

Si el público percibe que basta con esperar unas semanas para ver en casa una superproducción incluida en su servicio, la urgencia por acudir al cine disminuye. El aprendizaje de la pandemia fue doloroso, pues si se entrena al espectador a no salir de casa, revertir esa conducta es complicado. El temor es que la industria quede atrapada en un círculo vicioso con menos estrenos fuertes, menos público, menos ingresos y menos salas.

