Empleados de Warner Bros. Discovery prefieren que Netflix compre el estudio antes que Paramount Skydance

Warner Bros. Discovery se encuentra hoy atrapada entre dos gigantes que compiten por su futuro, una pugna que sacude a inversionistas y ejecutivos, y que también inquieta a los miles de trabajadores que sostienen el funcionamiento cotidiano del conglomerado. Ahora un nuevo informe revela una especial preferencia por Netflix.

Y es que la posibilidad de que Netflix o Paramount Skydance terminen absorbiendo los activos más valiosos de Warner Bros. Discovery se ha convertido en tema muy cargado de ansiedad y cansancio que parece no terminar para los empleados al pie del cañón.

Durante meses, la incertidumbre ha moldeado un clima interno atropellado por rumores y filtraciones. Sin embargo, poco a poco, comienza a dibujarse una inclinación clara entre buena parte del personal.

Una disputa interminable

La historia reciente de Warner Bros. Discovery es la de una empresa que no ha terminado de asentarse cuando ya enfrenta otra transformación mayor. Tras la fusión entre WarnerMedia y Discovery Communications en 2022, operación valuada en alrededor de 43 mil millones de dólares, el conglomerado inició una etapa de reestructuraciones y ajustes. Ahora, el escenario se vuelve aún más complejo.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery (Foto: Getty)

Netflix anunció en diciembre un acuerdo para adquirir los estudios Warner Bros. y la plataforma HBO Max, operación que implicaría separar los negocios de cable de Discovery Global en una empresa distinta. Casi de inmediato, Paramount Skydance lanzó una oferta para comprar Warner Bros. Discovery en su totalidad, con una propuesta de 30 dólares por acción.

La junta directiva de Warner Bros. Discovery rechazó esa oferta inicial, pero abrió una ventana de siete días para que Paramount mejore sus términos, todo con el aval de Netflix, que mantiene su acuerdo vigente y recomienda a los accionistas votar a favor de su propuesta en la asamblea programada para el 20 de marzo.

Paramount dice que, si logra concretar la compra, buscaría ahorrar hasta 6 mil millones de dólares eliminando puestos duplicados y reduciendo gastos, un proceso que normalmente implica despidos y recortes internos. Netflix, por su parte, sostiene que su plan es mantener intactos los estudios de cine y televisión de Warner Bros., así como el histórico lote en Burbank, preservando la identidad de la marca.

Los empleados de Warner Bros. prefieren a Netflix

De acuerdo con Variety, durante las primeras semanas posteriores al anuncio de Netflix, el ánimo dentro de Warner Bros. Discovery estaba dividido. Algunos equipos, especialmente en HBO, veían con mejores ojos una eventual integración con Paramount, bajo la idea de que HBO Max podría imponerse con mayor facilidad frente a Paramount+.

En el área cinematográfica, en cambio, las cosas eran diferentes. Creció la preocupación de que Netflix sacrificara la exhibición en salas para alimentar exclusivamente su ecosistema de streaming.

El pasado 17 de diciembre, Ted Sarandos y Greg Peters, codirectores ejecutivos de Netflix, visitaron el lote de Warner Bros. junto a David Zaslav, director general de WBD, y sostuvieron una reunión con empleados. De acuerdo la fuente, ambos ejecutivos abordaron las inquietudes sobre despidos y el futuro del cine en salas. Para muchos, esa fue la primera vez que escucharon un plan articulado.



Con el paso de las semanas, y al observar los recortes en Paramount tras su fusión con Skydance, la balanza empezó a inclinarse. Hoy, una parte significativa del personal de Warner considera que Netflix representa el “mal menor”, aunque entre un mal y otro, ¿realmente vale la pena escoger?

Ted Sarandos, CEO de Netflix (Foto: Getty)

“Gente que al inicio no quería ninguna transacción ahora prefiere que esto termine de una vez, y si va a pasar, que sea con Netflix”, comentó un empleado corporativo de Warner.

Otro factor que es fuente de reservas hacia Paramount Skydance es la cercanía de David Ellison con el gobierno de Donald Trump, así como los recientes movimientos editoriales en CBS News, percibidos por algunos como un viraje ideológico.

La leyenda de Warner Bros.

Warner Bros. fue fundado en 1923 por los hermanos Harry, Albert, Sam y Jack Warner. Pronto se convirtió en uno de los pilares de la edad dorada de Hollywood. El estudio fue hogar de figuras legendarias, impulsó el cine sonoro, y levantó un catálogo que abarca desde Casablanca hasta El Padrino, desde Matrix hasta el universo DC.

Que Paramount integre el estudio dentro de una estructura más amplia, genera recuerdos amargos de lo ocurrido con 20th Century Fox tras su adquisición por Disney. Netflix, pese a su historial de comentarios críticos sobre la experiencia en salas, hoy promete mantener la maquinaria de cine activa.

Con información de Variety.

