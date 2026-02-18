CEO de Cinemark pide a Netflix ‘más acciones que palabras’ para demostrar su compromiso con los cines

La posible adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix sigue generando tensión en Hollywood, no solo entre corporaciones, sino también entre quienes dependen directamente del modelo tradicional de exhibición. Mientras el gigante del streaming busca convencer a accionistas y reguladores de que su oferta es la mejor opción frente a la ofensiva de Paramount Skydance, los dueños de salas de cine han comenzado a expresar públicamente sus reservas. El más reciente en hacerlo fue el CEO de Cinemark, Sean Gamble.

¿Confía Cinemark en la promesa de Netflix sobre la ventana de 45 días?

Durante la llamada con analistas por los resultados financieros del cuarto trimestre, Gamble reconoció que las declaraciones de Netflix sobre respetar la tradicional ventana teatral de 45 días para los estrenos de Warner le dieron “algún elemento de estímulo”. Sin embargo, matizó de inmediato ese optimismo.

El directivo afirmó que los exhibidores están “Estoy un poco aprensivo por darle demasiada importancia a esos comentarios”, dejando claro que existe cautela dentro del sector. Recordó que las nuevas posturas de Netflix contrastan con declaraciones anteriores de sus ejecutivos. De hecho, señaló que Ted Sarandos describió a los cines hace menos de un año como “anticuado para la mayoría de la gente”.

Para Gamble, ese historial obliga a la industria a mantener prudencia. Aunque calificó los 45 días como “un buen punto objetivo”, también lanzó una pregunta clave: “¿Cuarenta y cinco días para qué?” La duda no es menor. No es lo mismo que una película pase de la sala a PVOD que termine directamente en una plataforma de suscripción.

La frase más contundente del CEO de Cinemark fue clara: “Será necesario que haya más acciones que palabras y garantías más firmes para dar a todos la tranquilidad de que lo que se dice es real.”

En otras palabras, el sector no quiere únicamente declaraciones públicas en medio de una batalla corporativa por Warner. Los exhibidores buscan garantías firmes y sostenidas en el tiempo, especialmente considerando que la adquisición de Warner por parte de Netflix podría alterar la estructura de lanzamientos de uno de los estudios más importantes de la industria.

Gamble también subrayó que la exhibición cinematográfica no solo representa ingresos de taquilla, sino que puede generar un impulso significativo en engagement y retención para las plataformas de streaming, como ya lo han entendido compañías tecnológicas como Amazon y Apple.

La batalla corporativa de fondo

Las declaraciones de Cinemark se producen en plena competencia entre Netflix y Paramount por los activos de Warner Bros. Discovery. Netflix ha defendido su propuesta ante accionistas y ha acusado a Paramount de generar confusión en el mercado, mientras que la rival ha presentado ofertas hostiles para intentar quedarse con el estudio.

En ese contexto, los exhibidores observan con atención. Gamble calificó la situación como “Activa y fluida” y aseguró que el sector busca mantener contacto con las compañías involucradas y con los reguladores, con el objetivo de proteger “ventanas teatrales exclusivas sostenidas”.

Warner Bros. ha sido históricamente un socio clave para las salas de cine y tuvo un desempeño destacado en 2025. Por ello, la posible consolidación bajo un gigante del streaming despierta inquietudes legítimas dentro de la industria.

Por ahora, la postura de Cinemark es clara: antes de celebrar promesas, quieren ver compromisos concretos.

Con información de Deadline.

