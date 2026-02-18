Estrellas de ‘Las Guerreras K-Pop’ llaman a eliminar la etiqueta ‘K’ de la cultura coreana y piden que sea considerada cultura mainstream

El éxito internacional de la película demuestra que las historias coreanas pueden conectar con el mundo

El fenómeno global de ‘Las guerreras K-Pop’ ha marcado récords en Netflix y en las listas musicales, y además ha dado un nuevo impulso a la cultura coreana en el mundo. En una entrevista reciente con Variety, parte del elenco del exitoso filme animado alzó la voz para cuestionar la necesidad de seguir etiquetando el arte proveniente de Corea del Sur con una “K” al frente, como si aún fuera un nicho y no parte del entretenimiento dominante.

¿Es momento de dejar atrás la ‘K’? Esto dicen las protagonistas de ‘Las guerreras K-Pop’

Durante la conversación con Variety, que reunió a EJAE, Ji-young Yoo, Audrey Nuna, Arden Cho, May Hong y Rei Ami (quienes aportan las voces cantadas y habladas de las protagonistas), el entusiasmo por el alcance internacional de la película fue evidente. Pero más allá de celebrar el éxito, plantearon una reflexión.

EJAE compartió una observación que escuchó de un director coreano: “Escuché a un director coreano que dijo que si la película la hubiera hecho un director coreano, no sería lo mismo.”

Rei Ami, Ejae y Audrey Nuna, las cantantes de Huntr/x (imagen: Getty)

“El hecho de que haya sido realizado por un canadiense coreano significa que pudimos hacer una película como esta que puede resonar tanto en Corea como en el mundo, porque nuestra perspectiva de Corea también es muy diferente.”

La actriz subrayó que esa mirada híbrida permitió que la historia conectara tanto con Corea como con audiencias internacionales. Para el elenco, la cinta demuestra que una historia contada desde una perspectiva coreana puede funcionar globalmente sin necesidad de ser presentada como algo “exótico”.

Arden Cho llevó la idea un paso más allá: “Esta película es ahora, y siento que es el comienzo de mostrarle al mundo que el K-pop, la K-moda, la K-belleza… La K es …”

Rei Ami completó la frase de forma contundente: “…Ya no existe. Deja la K.”

Un fenómeno que va más allá de una película

‘Las guerreras K-Pop’ se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix, mientras que su canción “Golden” alcanzó un éxito notable en las listas. Ese impacto no ocurrió en aislamiento. Forma parte de una ola cultural más amplia.

El grupo BTS, recientemente reunido, prepara una gira mundial en 2026 que comenzará con una presentación transmitida en vivo por Netflix. Por su parte, Stray Kids se encuentra actualmente en cines con su concierto filmado ‘Stray Kids: The dominATE Experience’.

La expansión del cine, la música y la moda coreana ha sido sostenida durante la última década. Sin embargo, para las estrellas de la película, seguir anteponiendo la “K” implica tratar estos fenómenos como tendencias temporales y no como parte integral de la cultura popular global.

‘Las guerreras K-pop’ (Imagen: Netflix)

El futuro del fenómeno

Mientras el debate cultural continúa, el futuro de la franquicia también está sobre la mesa. Los presidentes de Sony Pictures Animation, estudio detrás de la película, han señalado que una secuela difícilmente llegará antes de 2030 debido a los largos procesos de producción que requiere la animación.

Eso significa que el fenómeno no se apagará de inmediato, pero tampoco tendrá continuidad rápida en pantalla. En el intermedio, la conversación iniciada por el elenco podría ser igual de relevante que cualquier récord de streaming.

Para sus protagonistas, el mensaje es claro: la cultura coreana ya no necesita una etiqueta diferenciadora para validarse. Según sus palabras, el siguiente paso no es expandir la “K”, sino dejarla atrás.

