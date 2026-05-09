‘Mortal Kombat II’: Actriz de Sonya Blade revela cómo nació una de sus escenas más celebradas

La actriz también explicó que esta secuela le permitió sentirse más integrada al grupo de campeones

‘Mortal Kombat II’ llegó a los cines con varias referencias pensadas para los fans de la franquicia, pero una de las más comentadas no estaba originalmente planeada. Jessica McNamee, actriz que interpreta a Sonya Blade, reveló que una escena clave de su personaje fue modificada en el set gracias a una sugerencia de último minuto del productor Todd Garner, quien pidió incluir una de las palabras más reconocibles en la historia de ‘Mortal Kombat’.

¿Qué momento de Sonya Blade fue añadido al final?

Durante una entrevista con Slash Film, Jessica McNamee explicó que el instante en el que Sonya Blade dice “Fight!” (Pelea) fue una adición de último minuto. La palabra tiene un peso especial para los seguidores de ‘Mortal Kombat’, porque forma parte del lenguaje clásico de los videojuegos y de la identidad sonora de la saga desde los años noventa.

Póster de Sonya Blade en ‘Mortal Kombat II’ (imagen: IMDb)

“En realidad, eso de ‘¡Pelea!’ fue una adición de último momento. Nuestro productor, Todd [Garner], se me acercó y me dijo: ‘Quiero que digas ¡Pelea!’. Y yo le dije: ‘Oh, sí, me encantaría” […] lo cual fue una adición. Gracias a Dios, ¡qué oportunidad pudo haber sido!’

La escena ocurre en un momento importante de la batalla final entre Kitana, interpretada por Adeline Rudolph, y Shao Kahn, interpretado por Martyn Ford. De acuerdo con el reporte, Sonya Blade pronuncia la frase cuando libera a Kitana, permitiendo que el personaje cambie de bando hacia Earthrealm y participe en el desenlace del conflicto.

Una frase ligada a la historia de ‘Mortal Kombat’

La palabra “Fight!” no es un simple guiño. Desde los videojuegos, esa orden se convirtió en una de las marcas más reconocibles de ‘Mortal Kombat’, junto con otras frases como “Finish him!” (Acaba con él), “Test your might” (Prueba tu fuerza) y “Get over here!” (Vente para acá xd). Su presencia también quedó asociada a “Techno Syndrome”, el tema de The Immortals que se volvió inseparable de la saga tras aparecer en el soundtrack oficial del videojuego y de la película de 1995.

Por eso, darle esa línea a Sonya Blade no solo funciona como fan service. También da una importancia extra al personaje dentro de la secuela, especialmente después de que la película de 2021 la presentó como una figura que todavía estaba descubriendo su conexión con el torneo y con el destino de Earthrealm.

En ‘Mortal Kombat II’, el personaje aparece con mayor seguridad y con un papel más integrado dentro del grupo de campeones. Para McNamee, esa diferencia fue parte importante de su experiencia al volver a la franquicia.

Jessica McNamee sintió que Sonya ya era parte del equipo

La actriz explicó que, en la primera entrega, su personaje solía sentirse más apartada del resto del grupo. En la secuela, en cambio, pudo compartir más escenas con el ensamble principal y sentirse dentro de la dinámica de los campeones.

‘Mortal Kombat II’ (imagen: Warner Bros.)

“Sí, fue genial. Ahora soy uno más del equipo. En la primera película siempre estaba al margen con los chicos. Siempre me sentía un poco excluido y tenía que pelear solo. Pero esta vez pude pasar el rato con ellos. Sí, fue muy divertido.”

El momento también provocó entusiasmo entre sus compañeros. Ludi Lin, quien interpreta a Liu Kang, reaccionó a la escena con una frase breve: “Oh, eso me da escalofríos.”

Un detalle aparentemente pequeño puede cambiar la lectura de una escena para los fans. En una saga donde las frases, los golpes y los gestos reconocibles pesan tanto como los personajes, que Sonya Blade diga “Fight!” convirtió una decisión de último minuto en uno de los guiños más directos al legado de ‘Mortal Kombat’.