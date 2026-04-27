‘La Casa del Dragón’ temporada 3: Nuevo tráiler revelaría al Targaryen eliminado que enfureció a George R.R. Martin

Así es, fanáticos de los dragones y la intriga palaciega, la temporada 3 de La Casa del Dragón está cada vez más cerca y esta mañana HBO los premia con un nuevo tráiler. El contenido incluye poderosas imágenes de los personajes que todo mundo ama, pero también algunas revelaciones que no podemos dejar pasar. Tal parece que se avecina la llegada de un Targaryen que quedó relegado en la temporada previa pero que es muy importante en el contexto de la novela.

El Targaryen que no fue

Si leíste Fuego y Sangre, el libro en el que se basa La Casa del Dragón, seguro recuerdas que la muerte del pequeño príncipe a manos de Sangre y Queso fue mucho más cruel. Mientras que la serie se limitó a mostrar solo a los gemelos Jaehaerys (el que es asesinado) y Jaehaera, en la novela vemos que Helaena tiene un tercer hijo más pequeño, casi un bebé, Maerlor.

En el libro, Sangre y Queso obligan a Helaena a elegir entre sus hijos varones, Jaehaerys y Maelor, para morir frente a sus ojos; ella elige a Maelor porque es el menor y no pesa sobre él la herencia de la corona. Sin embargo, los asesinos ignoran sus palabras y matan a Jaehaerys; después se burlan de Maelor y le dicen que su madre quiso que muriera él.

La Casa del Dragón 3

Este sentido cambió por completo en la serie y se suavizó hasta un extremo que hizo enfurecer al mismísimo George R.R. Martin, quien hace tiempo escribió en su blog lo mucho que los cambios hechos para la adaptación televisiva lo contrariaron. La situación incluso sugirió un distanciamente con Ryan Condal, showrunner de la serie.

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Las críticas del público no se quedaron atrás, pues muchos fans condenaron que no se mostrara la escena tal y como pasó en la novela, prueba de la crueldad del mundo de Canción de Hielo y Fuego, incluso para la nobleza.

El nuevo tráiler de La Casa del Dragón

Con la aparición del nuevo tráiler de la temporada 3 esta mañana, se abre una curiosa posibilidad que nadie esperaba. Una de las imágenes muestra a quien parece ser la reina Helaena dando a luz. Esto sugeriría el nacimiento de un nuevo Targaryen, quien podría ser un Maelor bastante tardío. Por alguna razón, el showrunners y los guionistas habrían decidido introducirlo hasta esta nueva temporada.

La Casa del Dragón 3

El tráiler también muestra más imágenes de Rhaenyra, Alicent Hightower, Daemon, Aemond, Aegon y los otros grandes personajes, en compañía de los dragones, claro.

¿Cuándo se estrena La Casa del Dragón temporada 3?

Durante mucho tiempo vivimos en intriga respecto a la fecha de estreno. HBO se tomó su tiempo para revelar el dato y ahora finalmente sabemos que la emisión comenzará el 21 de junio, un lanzamiento de verano. Recordemos que la liberación de capítulos ser llevará a cabo de manera semana, formato que permite mantener la intriga durante más tiempo en redes sociales, lo que mantiene la relevancia y popularidad del producto.

En el reparto nos volveremos a encontrar con Emma D’Arcy, Olivia Cooke y Matt Smith, estos últimos dos estuvieron recientemente en la CCXP 2026, evento de funciona de plataforma para grandes proyectos cinematográficos y televisivos. La temporada 3 de La Casa del Dragón comienza a impulsar su campaña de promoción y seguramente volverá a romper récords de audiencia cuando llegue a la plataforma de HBO Max en los próximos meses.

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