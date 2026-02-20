‘El Caballero de los Siete Reinos’ supera a ‘The Pitt’ con 13 millones de espectadores promedio por episodio

Los spin-offs de Game of Thrones no era una pésima idea después de todo. El Caballero de los Siete Reinos, protagonizada por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, acaba de romper un récord de audiencia muy especial en HBO Max. La serie, creada por Ira Parker en colaboración con George R.R. Martin, presenta un tono muy diferente en comparación con las intrigas palaciegas vistas en la producción de 2011 y La Casa del Dragón.

El Caballero de los Siete Reinos es una historia relativamente más inocente. Tenemos a Dunk y Egg, que en términos simples son en realidad dos niños pasando un rato de diversión en un torneo de caballeros que bien podría ser un torneo de futbol en nuestros tiempos, aunque sin el componente de muerte por derribo o empalamiento.

Pero todo sabemos que en el mundo de Westeros la realidad es cruda y que nadie está a salvo. Dunk termina involucrado en un conflicto con los Targaryen y se ve obligado a luchar en el famoso Juicio de los Siete. Fuimos testigos del enfrentamiento el pasado domingo, durante la emisión del capítulo 5. Aunque nuestro héroe sobrevive, la oscura vuelta de tuerca vino con el fallecimiento de Baelor Targaryen, el heredero al Trono de Hierro que se puso de lado de Dunk, pero que murió porque simplemente los accidentes pasan.

El Caballero de los Siete Reinos rompe récord en HBO Max

Rowan Robinson en El Caballero de los Siete Reinos (Foto: HBO Max)

Dunk y Egg son carismáticos, sintientes y por sus venas fluye una vitalidad encantadora. Aunque en un principio están rodeados por la simpleza de la vida, los últimos episodios los llevaron hasta un conflicto mayor. Esta combinación de sencillez y lucha parecen ser la clave de un éxito que tal vez HBO Max no esperaba (demasiado), pero que ahora es un hecho.

De acuerdo con un nuevo reporte compartido por la cadena HBO, El Caballero de los Siete Reinos logró 13 millones de espectadores promedio por capítulo. Además, el más reciente episodio alcanzó 9.2 millones en sus primeros tres días. Lo anterior no es para echar en saco roto, pues este spin-off de Game of Thrones superó los 12 millones de espectadores promedios asegurados por la segunda temporada de The Pitt, ganadora de cinco premios Emmy, incluyendo Mejor serie dramática.

El secreto del bajo presupuesto

Tras el lanzamiento del quinto capítulo, Ira Parker habló sobre las carencias de su serie. Aquí no hay presupuestos descomunales como en Game of Thrones o La Casa de Dragón, donde las grandes bestias Targaryen, los inmensos ejércitos de muertos, o ese gran muro al norte del continente se comen dólares despreocupadamente. El Caballero de los Siete Reinos, en su escala menor y con fondos demasiado justos, hace maravillas al presentar una historia pequeña en su creación pero enorme en su sentido.

“No tenemos mucho dinero en esta serie. Tenemos alrededor de veinticinco centavos por cada dólar. Tuvimos que ser cuidadosos con cómo ocultábamos cosas y cómo hacíamos que pareciera que no las estábamos ocultando. Es curioso cómo no tener dinero simplemente te obliga a encontrar formas creativas muy interesantes a las que quizá no habrías llegado del todo si hubieras tenido la capacidad de gastarlo.”

Oh, necesidad, madre del ingenio.

¿Habrá segunda temporada?

Dexter Sol Ansell y Peter Claffey en El Caballero de los Siete Reinos (Foto: IMDb)

¡Claro! Dunk y Egg todavía tienen mucho que vivir y padecer. George R.R. Martin escribió, hasta el momento, tres novelas cortas protagonizadas por estos personajes. La primera, ‘El caballero errante’, se publicó en 1998; la segunda, ‘La espada leal’, en 2003; mientras que la tercera, ‘El caballero misterioso’, apareció en 2010. Los Cuentos de Dunk y Egg, antología, la distribuye Plaza Janés para el mundo hispanohablante.

La primera temporada de la serie abarcó los eventos de las primera novela. Ahora mismo está en desarrollo la adaptación de ‘La espada leal’, aunque sin fecha de estreno.

Por otro lado, la tercera temporada de La Casa del Dragón llega a HBO Max en junio. Aunque ciertamente no pocos ya fueron absorbidos, con creces, por el encanto de Dunk y Egg.

