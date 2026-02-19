George R.R. Martin revela precuela de ‘Game of Thrones’: De qué trata y cuándo se estrena

El mundo de Westeros no decae. George R.R. Martin acaba de revelar su nuevo y ambicioso proyecto: se trata de una obra de teatro que lleva por título Game of Thrones: The Mad King y que se estrenará en Reino Unido este verano. Los fans de la familia Targaryen están a punto de lograr una nueva adición al lore y Martin vuelve a demostrar el poder transmedia de la ficción que salió de su mente

El rey loco llegará a los escenarios

De acuerdo los nuevos reportes, Game of Thrones: The Mad King tomará lugar una década antes de los eventos narrados en la primera novela de Canción de Hielo y Fuego y la primera temporada de la serie producida por HBO Max y estrenada en 2011. La Royal Shakespeare Company se encargará del montaje y podrá ser vista en Stratford-upon-Avon, Inglaterra. HBO también formará parte del desarrollo, mientras que el famoso escritor y dramaturgo, Duncan MacMillan, se encargará de adaptar el guion.

Lo más interesante de la nueva obra de teatro protagonizada por El rey loco, es que se basará en material inédito de George R.R. Martin. Es decir, presentará una historia completamente original del autor. Recordemos que estamos hablando de Aerys Targaryen, el padre de Daenerys, un monarca que en los últimos años de su vida cometió varias atrocidades hasta finalmente ser derrocado por Robert Baratheon durante su rebelión y asesinado por Jamie Lannister.

Puedes leer la sinopsis de Game of Thrones: The Mad King, a continuación:

El Caballero de los Siete Reinos estrenó su quinto capítulo el pasado domingo (Foto: HBO Max)

Entérate: ‘El Caballero de los Siete Reinos’: Showrunner explica por qué el capítulo 5 incluyó un flashback tan largo

“Un largo invierno se derrite en Harrenhal, y se promete la llegada de la primavera. En un fastuoso banquete, en la víspera de un torneo de justas, los amantes se encuentran y los juerguistas especulan sobre quiénes competirán. Pero en las sombras, en medio de una creciente inquietud por las acciones sanguinarias del despiadado Rey Loco del reino, los disidentes de su círculo íntimo avanzan con ansiedad un complot traicionero. Muy lejos, resuenan los tambores de guerra.”

George Martin no tiene miedo

En relación con la noticia, George R.R. Martin también compartió un comunicado en el que habla de su entusiasmo por la obra, así como de su plena confianza hacia Duncan y la Royal Shakespeare Company:

“Cuando escribí Game of Thrones por primera vez, nunca imaginé que sería algo distinto a un libro. Para mi gran sorpresa, fue adaptado como una serie y los espectadores han podido entrar al mundo de mi imaginación a través del medio televisivo. Los codirectores artísticos de la RSC, Daniel Evans y Tamara Harvey, trazaron un paralelismo entre la obra y los ciclos históricos de Shakespeare, describiendo la adaptación como una exploración de ‘la verdadera naturaleza de la autoridad a través de la mirada de jóvenes que lidian con identidades heredadas’.”

El futuro de Westeros

George R.R. Martin todavía tiene muchas ideas para Poniente (Foto: X)

Además de Game of Thrones: The Mad King, al mundo de Westeros le quedan varias iniciativas por delante. Por ejemplo, la segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos ya está en desarrollo y podría llegar en 2027. También por fin se emitirá en junio la tercera temporada de La Casa del Dragón, serie que no deja de causar opiniones encontradas entre los fans y que necesita urgentemente volver a encontrar su propia chispa. De igual manera está en producción un spin-off de Aegon el Conquistador, uno de los Targaryen más famosos que, con ayuda de sus dragones y su familia, se convirtió en el primer rey de la dinastía.

Y claro, los fans también están a la espera de Vientos de Invierno, el siguiente libro de Canción de Hielo y Fuego. Desde 2011 no se publica una novela de la saga y, mientras que a Martin se le acumulan las adaptaciones, el público se pregunta si algún día conocerá el final de la historia protagonizada por Daenerys Targaryen y Jon Snow.

Con información de BBC.

No te pierdas: ‘El Caballero de los Siete Reinos’: Daenerys, Helaena, Daeron y otros Targaryen que nacieron con el poder de los sueños proféticos