‘El Caballero de los Siete Reinos’: Showrunner explica por qué el capítulo 5 incluyó un flashback tan largo

El nuevo episodio de El Caballero de los Siete Reinos ya está disponible en HBO Max pero tal vez no fue lo que todos esperaban. Con 44 minutos de duración (incluidos el recap, los créditos y el avance del nuevo capítulo), el material añade un extenso flashback que toma buena parte de lo que para muchos debió estar destinado al Juicio de los Siete. Ira Parker, showrunner de la serie, explicó el motivo detrás de esta decisión.

En los primeros minutos del episodio observamos el desarrollo de la primera carga del juicio. Dunk es alcanzado con violencia por Aerion Targaryen, quien destruye su escudo y clava su lanza en el costado del joven caballero errante. El protagonista cae herido y la historia retrocede algunos años en el pasado, cuando Dunk era apenas un niño nacido en Lecho de Pulgas, buscando sobrevivir en Desembarco del Rey.

Es ahí donde conocemos a Rafe, la mejor amiga de Dunk en la infancia. Los eventos del flashback se desarrollan de una manera oscura, como es costumbre en el mundo de Poniente, pero también permiten que el pequeño huérfano conozca a Ser Arlan del Árbol de la Moneda, el atolondrado caballero que se convertiría en su mentor.

Spoilers a continuación.

Ira Parker explica por qué añadió el flashback

Chloe Lea y Bamber Todd interpretan a Rafe y Dunk en el nuevo flashback de El Caballero de los Siete Reinos (Foto: HBO)

La pequeña aventura de Rafe, Dunk y Ser Arlan tiene una duración de casi 20 minutos, es decir, medio capítulo. Ira Parker está muy consciente de lo que hizo e incluso sabe que a muchos fans nos les va a gustar. Sin embargo, opina que añadir el flashback era necesario para enriquecer la historia de su héroe y para hacer la tragedia aún mayor en relación con los destinos de Rafe y el príncipe Baelor Targaryen:

Entérate: Actores que audicionaron para ‘Game of Thrones’ pero terminaron en ‘El Caballero de los Siete Reinos’

“Odio haber tenido que hacer un flashback a estas alturas, cuando todo el mundo solo quiere la batalla, pero teníamos que hacerlo. Pero sí creo que se sostiene por sí solo, y creo que es divertido ver a Dunk de esa manera. Pienso que le añade mucho a la historia y también al final del episodio 5… Pero, sí, va a disgustar a algunas personas.”

El dinero no sobra en El Caballero de los Siete Reinos

Trabajar en una serie como El Caballero de los Siete Reinos no es tarea fácil, en especial cuando no tienes todos los recursos a tu disposición. Mientras que Game of Thrones y La Casa del Dragón gozaron del privilegio del oro, Ira Parker está haciendo verdaderas maravillas con lo mínimo. Y aunque canónicamente hay niebla durante la mañana del Juicio de los Siete, el showrunner utilizó este recurso para ahorrar un poco de dinero y limitar la visión del espectador.

Lea es una de las protagonistas en el capítulo 5 (Foto: HBO)

No te pierdas: ‘El Caballero de los Siete Reinos’: Daenerys, Helaena, Daeron y otros Targaryen que nacieron con el poder de los sueños proféticos

“No tenemos mucho dinero en esta serie. Tenemos alrededor de veinticinco centavos por cada dólar. Tuvimos que ser cuidadosos con cómo ocultábamos cosas y cómo hacíamos que pareciera que no las estábamos ocultando. Dejamos que te concentres en lo que queremos que estés mirando, en lugar de pensar en por qué no hay una multitud de 10 mil personas como probablemente habría en un torneo tipo Coachella o Glastonbury. Es curioso cómo no tener dinero simplemente te obliga a encontrar formas creativas muy interesantes a las que quizá no habrías llegado del todo si hubieras tenido la capacidad de gastarlo.”

Adiós, príncipe Baelor

Quizá lo más doloroso del capítulo 5 fue la muerte del príncipe Baelor Targaryen, un hombre que se mostró benevolente y justo con Dunk frente a las crueldades de su propia familia. El personaje, interpretado por Bertie Carvel, recibe un fuerte golpe en la cabeza a manos de Maekar, su hermano menor, y queda herido de muerte.

En enero, Carvel habló con la prensa sobre los paralelismos entre Baelor y Ned Stark:

“Supongo que la diferencia es que hay algo en la manera en que la familia Stark define su identidad y su historia alrededor de una responsabilidad: “Se acerca el invierno”. Mientras que los Targaryen tienen otras palabras. Pero hay una correspondencia ahí. Diría que Ned Stark era un poco más ingenuo que alguien como Baelor Targaryen. No es que Baelor no entienda lo que podría pasarle. Él hace esto porque siempre se ha dicho de él que es ese tipo de persona.”

El sexto y último capítulo de El Caballero de los Siete Reinos se estrena el 22 de febrero. La segunda temporada ya está en desarrollo.

Con información de Entertainmet Weekly y CBR.