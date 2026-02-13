Actores que audicionaron para ‘Game of Thrones’ pero terminaron en ‘El Caballero de los Siete Reinos’

El fenómeno de Westeros no solo dejó personajes de leyenda y batallas memorables. También sembró una red de talentos que con el paso del tiempo encontraron su sitio en otras historias del mismo linaje. En ese cruce de destinos aparecen intérpretes que estuvieron a punto de portar el manto de héroes legendarios, pero terminaron encarnando figuras distintas en precuelas recientes. Es hora de hablar de esos actores que audicionaron para Game of Thrones pero la vida los llevó por otros rumbos.

El Caballero de los Siete Reinos, una serie con corazón

La serie televisiva de El Caballero de los Siete Reinos se ha ganado un espacio propio dentro del vasto mapa narrativo de Martin. A diferencia del tono épico y político que dominó buena parte de Game of Thrones, esta producción se inclina hacia una aventura más personal donde la amistad entre Dunk y Egg nos inspira ternura y diversión.

La serie nos da conflictos personales y lealtades frágiles en lugar de grandes guerras. Esa cercanía permite que el elenco destaque con matices distintos y que explore zonas menos solemnes del linaje Targaryen y del entramado nobiliario que rodea a la corona.

Entre los nombres que han llamado la atención está Henry Ashton como Daeron Targaryen y Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon. Ambos aportan texturas opuestas pero con una historia similares fuera de la serie.

Daniel Ings como Lyonel Baratheon

Actores que audicionaron para Game of Thrones

Henry Ashton reveló hace unos días para Radio Times que había audicionó para Game of Thrones cuando era solo un adolescente. Recordó que el equipo de producción visitó escuelas durante el proceso de casting y que él se presentó para un papel que terminaría definiendo la serie.

“De hecho audicioné para Game of Thrones cuando estaba en la escuela, tendría unos 17 o 18 años; iban a las escuelas para hacer pruebas con la gente”, contó Ashton. “Fue para Jon Snow. ¡Creo que fueron a todas las escuelas y audicionaron con todos los adolescentes!”

El papel, como se sabe, quedó en manos de Kit Harington. A la distancia, Ashton parece mirar aquella experiencia con serenidad. En lugar de resentimiento, hay una sensación de ciclo cumplido, pues el universo al que quiso entrar de adolescente terminó recibiéndolo años después con otro gran personaje.

Daniel Ings también tuvo su propio encuentro fallido con la serie original. El actor que hoy interpreta a Lyonel Baratheon reveló que audicionó para dos papeles distintos en Game of Thrones; primero para Theon Greyjoy en el episodio piloto y después para Oberyn Martell. En ambos casos, los personajes fueron encarnados por Alfie Allen y Pedro Pascal.

El príncipe Daeron Targaryen y Lyonel Baratheon

Daeron Targaryen, apodado Daeron el Borracho, ya es una figura fascinante dentro de El Caballero de los Siete Reinos. Ashton lo interpreta como un joven príncipe atrapado entre la herencia brutal de su familia y las visiones que lo atormentan.

En entrevistas, explicó que su personaje no entiende del todo el significado de sus sueños proféticos. Daeron vislumbra un dragón muerto y queda muy confundido ante esa carga mental. Su lucidez y desorientación alimenta su tendencia al alcohol como escape. Ashton describió a Daeron como un personaje “un alma torurada”, alguien distinto al arquetipo Targaryen habitual.

Henry Ashton, actor de Daeron Targaryen

Por su parte, Lyonel Baratheon, interpretado por Ings, ofrece un contraste colorido. Es encantador y casi contagioso en su alegría; su presencia trae mucha ligereza. Cada aparición nos recuerda que Westeros también puede albergar risas y figuras que solo llegaron al mundo para disfrutar. Ambos personajes se ganaron el cariño del público por razones distintas. Daeron por su tristeza y sus premoniciones; y Lyonel por su espíritu de fiesta.

¿Cuándo se estrena el siguiente capítulo de El Caballero de los Siete Reinos?

El siguiente capítulo de El Caballero de los Siete Reinos se estrenará el domingo 15 de febrero y podría traer uno de los momentos decisivos de la temporada. Quienes ya leyeron los relatos de Dunk y Egg lo saben.

