Sam Neill confirma que está libre de cáncer: Cuál es la historia detrás del padecimiento del actor de ‘Jurassic Park’

La trayectoria de Sam Neill nos ha regalado personajes inolvidables y numerosas películas que no podemos superar. En los últimos años, sin embargo, su vida personal atrajo atención por razones muy distintas a su trabajo frente a la cámara. El actor, recordado por su papel en Parque Jurásico, atravesó un proceso de salud complejo que se mantuvo a la vista desde que decidió hablar sobre el tema. Ahora, tras varios años de incertidumbre médica, Neill confirma que el cáncer que había invadido su cuerpo ha desparecido.

Sam Neill revela que ya no tiene cáncer

El actor acaba de declara para 7News en Australia que su cuerpo ya no presenta señales de la enfermedad. “Me hicieron una tomografía y ya no hay cáncer en mi cuerpo, eso es algo extraordinario”, afirmó al hablar de los resultados más recientes.

También explicó que, en un momento crítico, los métodos iniciales dejaron de funcionar. “Estaba perdido y parecía que iba a perder, lo cual obviamente no era lo ideal”, señaló al registrar el punto más delicado de su condición.

Sam Neill en Event Horizon

El cambio llegó con una terapia avanzada que modifica células sanguíneas para combatir el cáncer. Gracias a ese procedimiento, el actor logró un resultado que hoy describe con entusiasmo y sobre todo alivio.

No te pierdas: ‘Verity’: ¿De qué trata la nueva película con Anne Hathaway y Dakota Johnson basada en la polémica novela de Collen Hoover?

Cómo comenzó todo

La historia médica de Neill se remonta a 2022, cuando comenzó a notar inflamación en los ganglios mientras participaba en la promoción de Jurassic World: Dominio, película en la que regresa a su papel como Alan Grant en compañía de otros grandes ídolos como Lauren Dern y Jeff Goldblum. Ese síntoma provocó estudios que revelaron un linfoma en etapa avanzada. El diagnóstico se hizo público en 2023; en ese momento, Sam ya había pasado por ciclos de quimioterapia que no lograron detener el avance de la enfermedad.

Ante la falta de respuesta, los médicos optaron por un fármaco experimental administrado de forma periódica. Aunque el tratamiento resultó efectivo por un tiempo, el propio Neill reconocía que su duración tenía un límite.

La incertidumbre acompañó al actor durante meses y lo obligó a convivir con la posibilidad de un nuevo cambio en su tratamiento. El proceso estuvo repleto de todo tipo de ajustes y decisiones médicas importantes.

Sam Neill no le teme a la muerte

A lo largo de su enfermedad, Neill mantuvo una postura firme sobre su relación con la muerte. En una entrevista previa con Australia Story, dijo que no le producía miedo, aunque sí una cierta frustración ante lo que podría dejar pendiente y las posibilidades perdidas.

“No le tengo miedo a la muerte, pero me molestaría. Porque me gustaría vivir una o dos décadas más, ¿sabes? Hemos construido todas estas preciosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses. Quiero estar presente para verlo todo crecer. Y tengo a mis adorables nietos. Quiero verlos crecer. ¿Pero morir? Me da completamente igual.”

Sam Neill en Posesión

Entperate: Paramount pide al gobierno de Estados Unidos aprobar inversión de Medio Oriente para adquirir Warner Bros. Discovery

Con la enfermedad aparentemente superada, Neill ya expresó su deseo de retomar su actividad profesional. “Ya es hora de que haga otra película”, comentó. Tras una experiencia de vida tan intensa, el enfoque hacia el trabajo adquiere una dimensión distinta.

Además, el actor comenzó a promover el acceso a tratamientos avanzados como el que le permitió recuperarse.

Lo mejor de Sam Neill

A lo largo de su carrera, Sam Neill nos ha regalado títulos como Parque Jurásico, El Piano, Posesión, Event Horizon y Hunt for the Wilderpeople. Cada uno de estos proyectos muestra facetas distintas de su trabajo actoral, a veces en cine de autor serio, y otras en la comedia de horror tipo B más criticable pero culto, como el caso de En la boca del terror.

A su avanzada edad, Neill acaba de entrar a una nueva era en su vida. Ahora nos interesa descubrir cuál será la siguiente película de su vasta filmografía y si llegará pronto hasta nosotros para deslumbrarnos con la oportunidad.