‘Verity’: ¿De qué trata la nueva película con Anne Hathaway y Dakota Johnson basada en la polémica novela de Collen Hoover?

El universo literario de Colleen Hoover vuelve a dar el salto a la pantalla grande con una de sus historias más inquietantes pero lucrativas. Verity será una apuesta muy distinta dentro de las adaptaciones recientes de la autora, pues se aleja del romance tradicional para adentrarse en territorios más oscuros. La producción, desarrollada por Amazon MGM Studios, reúne a grandes estrellas del vasto mundo hollywoodense.

Pero además del entusiasmo por parte del fandom ante una nueva adaptación basada en una obra de Hoover, la película también carga con una reputación muy compleja. La historia original provocó reacciones divididas, y su llegada al cine podría desatar una línea similar de discusiones.

¿De qué trata Verity?

La trama se centra en Lowen, una escritora en crisis que recibe una oportunidad profesional inesperada. Este encargo la lleva a convivir con la familia de una autora de enorme éxito, Verity Crawford, cuya obra quedó inconclusa tras un accidente. En ese entorno aparentemente tranquilo, comienzan a surgir elementos que rompen la normalidad. El trabajo se convierte en algo más que una labor editorial y cada descubrimiento plantea nuevas dudas sobre la vida privada de la autora original.

Finalmente, la historia da un giro cuando la protagonista encuentra un manuscrito que contiene confesiones perturbadoras de Verity.

Anne Hathaway en Verity

La novela se público en 2018 y durante meses se mantuvo como lo más vendido de The New York Times.

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¿Quiénes actúan en Verity?

El proyecto tiene como una de sus protagonistas a Anne Hathaway, quien da vida a Verity. En esta película se reencuentra con el director Michael Showalter, con quien ya trabajó en La idea de ti.

Dakota Johnson interpreta a la protagonista, una autora que se enfrenta a decisiones que van más allá de lo profesional. Además de actuar, también participa en la producción ejecutiva. El reparto también incluye Josh Hartnett, quien encarna al esposo de la escritora.

¿Por qué esta historia es tan polémica?

La novela en la que se basa la película generó muchas opiniones encontradas desde su publicación. A diferencia de otros títulos de Colleen Hoover, Verity se adentra en temas más densos. Uno de los elementos que más dividió a los lectores fue su final, considerado por muchos como decepcionante sin más.

Además, la representación de ciertas dinámicas familiares y emocionales fue objeto de críticas. Para algunos, la historia explora zonas complejas con valentía; para otros, cruza todos los límites sin presentar una historia bien escrita.

Dakota Johnson en el set de Verity

Los libros más famosos de Colleen Hoover

Colleen Hoover ha construido una base de lectores muy poderosa con títulos que de romance y drama. Entre sus obras más conocidas se encuentra Romper el círculo, que alcanzó gran popularidad y abrió la puerta a nuevas adaptaciones cinematográficas. También destacan novelas como A pesar de ti, Ugly Love, Corazón roto, Volver a empezar y Tal vez mañana.

El éxito comercial de sus libros es impresionante, con millones de ejemplares vendidos y una presencia que no decae en las listas de más vendidos.

El caos de la adaptación de Romper el Círculo

Con Romper el Círculo se presentó una relativa excepción al éxito de Colleen Hoover. Aunque la película acumuló 351 millones de dólares a nivel global, la pelea entre Blake Lively y Justin Baldoni hundió toda posibilidad de secuela. En pleno 2026, ambos artistas no han podido resolver su problema y la polémica sigue.

Pese al escándalo, Romper el Círculo llegó a streaming a finales de 2024 para convertirse en todo un éxito.

¿Cuándo se estrena Verity?

La película tiene previsto su estreno en cines el 2 de octubre. El rodaje inició a inicios de 2025 en Nueva York.

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