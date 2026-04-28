Lisa Kudrow revela que los guionistas de ‘Friends’ tenían comportamientos inapropiados con las actrices

Lisa Kudrow, la inmortal Phoebe Buffay de ‘Friends’, hizo revelaciones inesperadas sobre el ambiente detrás de cámaras de la popular sitcom de NBC. Aunque la serie fue una de las comedias televisivas más exitosas de los años noventa y principios de los 2000, la actriz describió una dinámica menos amable entre el elenco y parte del equipo de guionistas durante los años de producción, que involucra comportamiento inapropiado hacia las actrices.

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¿Qué dijo Lisa Kudrow sobre el ambiente en ‘Friends’?

En declaraciones a The Times of London, Lisa Kudrow señaló que hubo “cosas malas” detrás de cámaras durante su paso por ‘Friends’, particularmente por parte del equipo de escritores, al que describió como integrado “principalmente” por hombres. La actriz recordó que el programa se grababa frente a una audiencia en vivo de alrededor de 400 personas, lo que aumentaba la presión cuando algún integrante del elenco olvidaba una línea o no lograba la reacción esperada.

Imagen: ©NBC/Everett Collection

La intérprete explicó que, en esos casos, algunos escritores podían reaccionar de manera agresiva hacia los actores. Kudrow lo describió así: “Sin duda, había cosas turbias sucediendo tras bambalinas”. Después añadió: “No olviden que estábamos grabando frente a una audiencia en vivo de 400 personas, y si te equivocabas con alguna de las líneas de estos guionistas o no obtenías la respuesta perfecta, podían decir: ‘¿Es que la muy perra no sabe leer? Ni siquiera lo intenta. Se equivocó con mi línea.’”

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La actriz también afirmó que el comportamiento inapropiado no se limitaba a los reclamos por el trabajo en set. Según Kudrow, dentro del cuarto de guionistas algunos hombres hablaban de sus fantasías sexuales con sus compañeras de reparto. “Los chicos se quedaban despiertos hasta tarde hablando de sus fantasías sexuales sobre Jennifer [Aniston] y Courteney [Cox]. Era intenso”, dijo.

La actriz calificó el trato como “brutal”

A pesar de lo que describió, Lisa Kudrow dijo que procuraba no darle demasiada importancia a esos comentarios, en parte porque gran parte de esa conducta ocurría a puerta cerrada. La actriz explicó que entendía la presión bajo la que trabajaban los guionistas, quienes pasaban largas jornadas escribiendo episodios de la serie.

“Oh, podría ser brutal, pero estos tipos —y en su mayoría eran hombres— se quedaban despiertos hasta las 3 de la mañana tratando de escribir el programa, así que mi actitud era: ‘Di lo que quieras de mí a mis espaldas porque entonces no importa’ ”, declaró.

‘Friends’ se emitió durante diez temporadas, de 1994 a 2004, y convirtió a su elenco principal en figuras reconocidas a nivel internacional. Junto a Kudrow, la serie fue protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. En el caso de Kudrow, Phoebe Buffay se convirtió en uno de los personajes más identificables de la sitcom, por su humor excéntrico y su historia personal marcada por episodios difíciles tratados desde la comedia.

El antecedente de Amaani Lyle

Las declaraciones de Lisa Kudrow también recuerdan un antecedente legal relacionado con el cuarto de escritores de ‘Friends’. A principios de los años 2000, Amaani Lyle, quien trabajó como asistente de guionistas durante la sexta temporada de la serie, presentó una demanda contra Warner Bros. Television por la conducta dentro de ese espacio de trabajo.

Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox and Matt Le Blanc en ‘Friends’ (Imagen: David Bjerke/NBCU Photo Bank/Getty Images)

Amaani Lyle sostuvo que los guionistas hacían con frecuencia comentarios sexuales y racistas, y que, como asistente, tenía que tomar notas de todo lo que se decía en la sala. El caso llegó hasta la Suprema Corte, que falló en su contra al considerar que ese tipo de lenguaje formaba parte del entorno laboral necesario para escribir la comedia.

Las nuevas declaraciones de Lisa Kudrow no cambian la historia pública de ‘Friends’ como fenómeno televisivo, pero sí revelan otras condiciones en las que se produjo una de las sitcoms más famosas de la televisión estadounidense. La nostalgia por la serie convive ahora con testimonios que señalan tensiones, abusos verbales y dinámicas laborales que, vistas desde el presente, resultan difíciles de separar del éxito que alcanzó en pantalla.

Con información de Variety.

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