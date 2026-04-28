Harry Styles y Zoë Kravitz: Cronología de su romance y polémico compromiso

De acuerdo con fuentes como People y Discussing Film, Harry Styles y Zoë Kravitz acaban de comprometerse. Han pasado pocos meses desde que la pareja fue fotografiada públicamente, sin embargo, parece que ya decidieron llevar las cosas al siguiente nivel.

El compromiso de Harry Styles y Zoë Kravitz

El rumor adquirió fuerza cuando Kravitz fue vista en Londres con un anillo en la mano. Las imágenes, difundidas por medios británicos el pasado 21 de abril, mostraron a la actriz caminando junto a Styles mientras lucía una joya en el dedo anular.

Poco después, las fuentes aseguraron que la pareja habría compartido la noticia de su compromiso en un círculo muy reducido. Según estos reportes, Kravitz ha mostrado el anillo a personas cercanas, lo que alimentó aún más la especulación.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado la información. No obstante, la insistencia de medios internacionales y la consistencia de los avistamientos hicieron del tema uno de los más comentados en la esfera del entretenimiento. Basta asomarse a las redes sociales para descubrir que están abarrotadas.

Zoë Kravitz y Channing Tatum

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Cronología de la relación entre Harry Styles y Zoë Kravitz

El inicio de la historia de amor se remonta a agosto de 2025, cuando ambos fueron vistos caminando juntos por Roma. Las imágenes, captadas por un fan, mostraban a la pareja tomada del brazo, intentando pasar desapercibida entre turistas.

Tan solo un día después, ni cortos ni perezosos, varios reportes en redes sociales señalaron que los habían sido vistos besándose en un restaurante de Londres. Ese momento fue el punto de quiebre entre la sospecha y la confirmación tácita.

En septiembre del mismo año, la relación se movió a Nueva York, donde fueron fotografiados paseando por Brooklyn. Ahí, además de compartir tiempo a solas, Zoë presentó a Harry con su padre, el famoso músico Lenny Kravitz, en un encuentro que, según la revista People, transcurrió con naturalidad.

El cierre de 2025 le dio solidez a la relación entre Kravitz y Styles. Fueron captados varias veces en Roma, ciudad donde ambos podían moverse con mayor tranquilidad y disfrutar de rutinas cotidianas alejadas del escrutinio mediático.

Para inicios de 2026, en enero y febrero, la relación ya mostraba señales de mayor profundidad. Se reportó que Kravitz consideraba a Styles alguien fundamental en su vida, llamándolo su “alma gemela”, de acuerdo con Page Six; incluso planeó acompañarlo en algunas fechas de su gira internacional cuando sus agendas lo permitieran.

La polémica con Olivia Wilde

Harry Styles y Olivia Wilde

El barullo en torno a este compromiso no puede separarse del historial de Harry Styles, especialmente de su relación con Olivia Wilde. Ambos mantuvieron un noviazgo que se extendió por aproximadamente dos años, impulsado por la filmación de la película No te preocupes, cariño.

En aquel momento, la relación estuvo atravesada por versiones que señalaban mucho problemas personales en la vida de Wilde. Algunos reportes sugerían que la actriz y directora había dejado a su entonces pareja durante el rodaje, el actor Jason Sudeikis, lo que dio cabida a la controversia en redes y medios.

Aunque Styles y Wilde nunca se comprometieron, la relación fue seria y muy mediática. El contraste con su vínculo actual con Kravitz ha despertado comentarios sobre la rapidez con la que habría dado un paso más significativo en su vida sentimental.

Harry Styles ha mantenido una vida amorosa llena de relaciones con figuras conocidas, entre ellas Taylor Swift, Kendall Jenner y Camille Rowe. Zoë Kravitz, por su parte, también ha tenido vínculos con actores como Karl Glusman y Channing Tatum.

Hasta el momento no se ha reportado que Zoë Kravitz vaya a regresar como Selina Kyle/Gatúbela en The Batman 2, secuela con Robert Pattinson que llegará a salas de cine el 1 de octubre de 2027, es decir, más de cinco años después de la primera parte, estrenada en 2022.

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