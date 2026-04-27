Muere Gerry Conway, creador de The Punisher, Jason Todd, Ben Reilly y otros personajes de cómics, a los 73 años

A través de medios como Discussing Film, se informó la muerte de Gerry Conway a los 73 años, padre de varios de los personajes de cómic más aclamados de la historia. Gracias a su pluma nacieron figuras como The Punisher, el antihéroe más famoso de Marvel; también Ben Rilley, el clon de Peter Parker, Jason Todd, Firestorm, Killer Croc y muchos más. Además es archiconocido por ser la persona detrás de la creación del cómic sobre la muerte de Gwen Stacy.

Marvel Studios confirmó la muerte a través de un comunicado:

“En nombre de su familia, lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento de Gerry Conway. Gerry fue un ícono del cómic que marcó la cultura popular. Fue un querido amigo, compañero y mentor, y acompañamos en el sentimiento a su familia y a los millones de personas a quienes conmovió con su trabajo.”

Entérate: Mundos paralelos, líneas temporales y otras realidades: El multiverso de Marvel Studios explicado

¿Quién fue Gerry Conway?

Gerry Conway nació en Brooklyn, Nueva York, y creció rodeado de historietas que terminarían por definir su camino. Su relación con los cómics comenzó como lector apasionado, pero se transformó en una carrera profesional sorprendentemente temprana.

A los 16 años ya publicaba sus primeras historias en DC Comics, el inicio de una trayectoria vertiginosa. Su talento lo llevó rápidamente a colaborar con Marvel, donde encontró el espacio para desarrollar personajes que marcarían a millones en el futuro.

Con tan solo 19 años tomó las riendas de The Amazing Spider-Man, uno de los títulos más importantes de la editorial. Ese periodo fue un antes y un después en la narrativa del superhéroe, alejándose de la ligereza inicial para explorar conflictos más crudos.

Su batalla contra la enfermedad

Checa esto: Marvel Studios los olvidó: Personajes del UCM que no regresaron

En los últimos años, Conway enfrentó un problema de salud que marcó una etapa difícil en su vida personal. En 2022 recibió un diagnóstico de cáncer de páncreas, una noticia que implicó intervenciones médicas complejas y periodos prolongados de recuperación.

El escritor fue sometido a una cirugía con el objetivo de eliminar el tumor, lo que trajo hospitalizaciones y un proceso físico exigente. A pesar de ello, mantuvo comunicación con sus seguidores y continuó participando en la comunidad del cómic.

Para 2023, él mismo compartió que se encontraba libre de la enfermedad. Esa aparente recuperación hace de su fallecimiento en un golpe inesperado para quienes seguían de cerca su trayectoria.



La huella imborrable de Gerry Conway en Marvel y DC

La carrera de Conway se distingue por una dualidad poco común al distinguirse tanto en Marvel y como en DC. Para la primera editorial se encargó de la creación de The Punisher o El Castigador, presentado inicialmente como antagonista de Spider-Man antes de convertirse en el protagonista de sus propias historias.

También participó en la construcción de Ben Reilly, el famoso clon del Hombre Araña (mismo que Nicolas Cage interpretará en la nueva serie de Spider-Nor), y desarrolló historias que hoy se consideran clásicos de culto. Entre ellas brilla la ya mencionada muerte de Gwen Stacy, un momento que transformó para siempre el mundo de los cómics.

En DC, su creatividad dio forma a personajes como Jason Todd, quien asumiría el manto de Robin tras Dick Grayson, así como Firestorm y el villano Killer Croc. Durante años, su trabajo en Justice League of America aumentó su prestigio como narrador de equipos. Además, escribió el súper histórico crossover entre Superman y Spider-Man, un evento que unió a las dos grandes editoriales en una misma historia.

No te pierdas: El hombre de acero vuela alto: ‘Superman’ de James Gunn y las películas de Marvel Studios que ya superó en taquilla

Otros medios

Aunque asociamos a Conway con las historietas, también exploró otros medios. En televisión, trabajó como guionista y productor en series como La Ley y el Orden, Diagnosis: Murder y Hercules: The Legendary Journeys. Su transición al mundo audiovisual fue una extensión de su interés por contar historias en distintos formatos. En el cine, colaboró en proyectos como Fire and Ice y participó en el desarrollo de guiones inspirados en universos fantásticos.

