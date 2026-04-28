Paramount pide al gobierno de Estados Unidos aprobar inversión de Medio Oriente para adquirir Warner Bros. Discovery

La industria del entretenimiento atraviesa un momento muy importante tras el movimiento más ambicioso de los últimos años. Paramount Skydance avanza en su intento por consolidar un acuerdo que transformaría el mapa de los grandes estudios. La compañía acaba de dar un paso grande al solicitar respaldo formal de la autoridades estadounidenses respecto a la inversión de Medio Oriente asegurada por David Ellison a principios de abril.

El triunfo de Paramount Skydance sobre Netflix

La lucha por los activos de Warner Bros. Discovery se convirtió en uno de los episodios más seguidos del sector en meses recientes. Diversos actores mostraron interés, entre ellos varias plataformas tecnológicas que han ganado terreno frente a los estudios tradicionales.

Entre esos contendientes figuraba Netflix, cuya estrategia aspiró a hacer todavía más grande el catálogo con propiedades intelectuales bajo su nombre. Sin embargo, el consorcio liderado por Paramount Skydance logró imponerse en una negociación prolongada, llena de altibajos, golpes directos y mucha especulación.

David y Larry Ellison (padre e hijo)

El acuerdo, valuado en alrededor de 111 mil millones de dólares, se sostiene sobre una estructura que de capital privado y financiamiento internacional. La familia Ellison, junto con RedBird Capital, se mantiene al frente del control accionario con derecho a voto.

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Paramount pide aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones

La solicitud presentada ante la Comisión Federal de Comunicaciones busca autorización para integrar inversión proveniente de Medio Oriente dentro del esquema financiero del acuerdo. Se trata de un paso técnico, pero indispensable en operaciones de este tamaño.

En el documento firmado por el responsable legal de Paramount, la compañía detalla la participación de tres fondos soberanos: el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, un fondo de Abu Dabi identificado como L’Imad y otro de Qatar. En conjunto, aportarían cerca de 24 mil millones de dólares.

Paramount indicó que estos inversionistas no tendrán acciones con derecho a voto ni influencia directa en la toma de decisiones. Aun así, su participación elevaría la propiedad extranjera de capital a cerca del 49.5 %.

La empresa también solicitó autorización para permitir, en términos generales, hasta un 100 % de participación extranjera en acciones. Este punto aborda un procedimiento regulatorio habitual y no implica un cambio inmediato en la estructura de control.

¿Qué pasará si se aprueba?

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery

Si la Comisión da luz verde, el acuerdo ganaría viabilidad y facilitaría el cierre de la operación con Warner Bros. Discovery. El capital permitiría fortalecer la infraestructura tecnológica y ampliar la producción de contenidos.

Paramount argumenta que la inyección de recursos contribuiría a mantener la competitividad frente a plataformas digitales que han alterado las reglas del mercado. También señala beneficios en la diversificación de programación y en la mejora de servicios informativos locales.

Aunque la aprobación de la Comisión no define por sí sola el destino del acuerdo, sí elimina un obstáculo importante. El proceso continúa con otras instancias regulatorias y con la integración de ambas compañías.

Las fusiones más famosas de Hollywood

El posible acuerdo entre Paramount y Warner Bros. Discovery es otra pieza en una lista de fusiones que alteraron la historia del entretenimiento. En 2019, The Walt Disney Company adquirió activos de 21st Century Fox por más de 71 mil millones de dólares, lo que expandió su dominio en cine y televisión.

Otro caso relevante ocurrió en 2018, cuando AT&T compró Time Warner por aproximadamente 85 mil millones de dólares, operación que posteriormente derivó en la creación de Warner Bros. Discovery.

También podemos mencionar la compra de NBCUniversal por parte de Comcast, una transacción que superó los 30 mil millones de dólares y que integró telecomunicaciones con contenido audiovisual.

Ahora mismo, el movimiento de Paramount Skydance se perfila como uno de los más grandes y complejos de la historia. Más interesante aún, visibiliza una tendencia en la que los estudios tradicionales buscan adaptarse a este entorno dominado por plataformas globales y audiencias fragmentadas, con nuevos hábitos de consumo y un futuro impredecible en el que habrá que asegurar el éxito.

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