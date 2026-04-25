‘Ápex’: ¿De qué trata la nueva película con Charlize Theron que está triunfando en Netflix?

‘Ápex’, la nueva película de Netflix protagonizada por Charlize Theron y Taron Egerton, llegó a la plataforma con una premisa directa: supervivencia, persecución y tensión física en un entorno natural extremo. La cinta, dirigida por Baltasar Kormákur, responsable de ‘Everest’, apuesta por un thriller sin demasiados rodeos, construido alrededor de una mujer que debe enfrentarse a una amenaza humana mientras el paisaje se convierte en otro obstáculo.

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El estreno ya comenzó a ganar terreno dentro del catálogo de Netflix. De acuerdo con el registro mostrado por FlixPatrol este 25 de abril, ‘Ápex’ aparece como la película número uno en la plataforma, por encima de otros títulos disponibles en el servicio. Pero falta entender: ¿por qué la cinta se ha convertido en uno de los lanzamientos más comentados del fin de semana? Eso es lo que te contaremos a continuación.

Charlize Theron en ‘Ápex’ (imagen: Netflix)

¿De qué trata ‘Ápex’?

La historia sigue a Sasha, una mujer interpretada por Charlize Theron, quien decide emprender una experiencia extrema en solitario después de atravesar una pérdida personal. Su viaje la lleva a una zona remota de Australia, donde busca enfrentarse al duelo desde el aislamiento, el esfuerzo físico y el contacto con la naturaleza.

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Lo que parece una travesía de introspección se convierte en una situación de peligro cuando aparece Ben, personaje interpretado por Taron Egerton. Al principio, su presencia no parece necesariamente amenazante, pero pronto la película revela que Sasha ha entrado en un terreno donde las reglas son impuestas por alguien que la observa, la sigue y la convierte en presa.

Uno de los elementos que más peso tiene en ‘Ápex’ es la presencia de Charlize Theron. La actriz sudafricana ha construido una carrera marcada por cambios de registro: ganó el Óscar por ‘Monster’, destacó en dramas y comedias oscuras, y más tarde se consolidó como una figura clave del cine de acción gracias a películas como ‘Mad Max: Furia en el camino’ y ‘Atómica’.

Charlize Theron vuelve al cine físico

En ‘Ápex’, esa faceta física vuelve a ocupar el primer plano. Sasha escala formaciones rocosas, se enfrenta a rápidos, atraviesa terrenos hostiles y resiste situaciones diseñadas para llevar su cuerpo al límite. La película no parece interesada en grandes discursos ni en explicaciones psicológicas excesivas. Su apuesta es más elemental: mostrar cuánto puede soportar una persona cuando no tiene otra opción.

En pantalla, Charlize Theron vuelve a apoyarse en una presencia física muy reconocible dentro de su etapa reciente como estrella de acción. Su personaje no está construido desde grandes discursos, sino desde la resistencia: avanzar, soportar el dolor, calcular cada movimiento y mantenerse en pie incluso cuando el entorno juega en su contra. Ahí es donde ‘Ápex’ encuentra buena parte de su atractivo.

Taron Egerton y Charlize Theron en ‘Ápex’ (imagen: Netflix)

Un thriller sencillo, pero efectivo para streaming

‘Ápex’ no busca reinventar el thriller de supervivencia. Su estructura se apoya en códigos conocidos: aislamiento, amenaza masculina, naturaleza hostil, persecución y resistencia. Polygon la describió como una película predecible, pero satisfactoria en la forma en que explora los límites de una persona perseguida.

La crítica ha señalado que el entorno australiano funciona casi como un personaje. Los paisajes, los acantilados, los ríos y los espacios abiertos no están ahí solo como fondo visual, sino como parte activa del peligro. Baltasar Kormákur y el director de fotografía Lawrence Sher construyen una película de colores intensos, texturas naturales y secuencias pensadas para aprovechar la escala del paisaje.

Ese apartado visual puede explicar parte de su atractivo dentro de Netflix. ‘Ápex’ es una película de consumo inmediato: tiene una duración contenida, una premisa fácil de entender y una estrella con experiencia en acción. No necesita demasiada exposición para enganchar al espectador. Basta con poner a Charlize Theron en una persecución brutal, en medio de un entorno que parece diseñado para quebrarla.

Charlize Theron y Taron Egerton (imagen: Netflix)

La recepción, sin embargo, no ha sido completamente entusiasta. Polygon consideró que la película funciona como experiencia de tensión, aunque también señaló que su sencillez narrativa puede hacerla menos memorable. TIME fue más severa y sostuvo que la cinta a veces resulta más desagradable que emocionante, especialmente por la insistencia en mostrar el sufrimiento de la protagonista.

Aun así, el desempeño inicial en Netflix indica que ‘Ápex’ encontró público. Su éxito temprano no parece depender de la complejidad del guion, sino de una combinación bastante clara: Charlize Theron, acción física, supervivencia extrema y una historia que puede verse sin demasiadas complicaciones. Para quienes buscan un thriller directo de fin de semana, esa fórmula parece estar funcionando.

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