‘The Witcher’: Temporada 5 se convierte en la producción de Netflix más sostenible al reducir 90% del uso de combustibles

La despedida de The Witcher es inevitable y muy pronto llegará a Netflix. La plataforma aprovechó el Día de la Tierra para presumir que la quinta temporada logró un avance ambiental notable dentro de su maquinaria industrial. La aventura final de Geralt de Rivia en pantalla chica no solo brillará por sus monstruos y adioses, también por su discurso amigable con el medio ambiente.

The Witcher y el medio ambiente

Se sabe que Netflix trabaja con generadores que alimentan el set, vehículos para mover al elenco y al equipo técnico, y campamentos completos que dependen todavía del diésel. La empresa lleva años intentando cambiar esta dinámica dentro de sus producciones propias, pero tal parece que con The Witcher Netflix ha llegado más lejos que nunca.

De acuerdo con Netflix, la quinta y última temporada de The Witcher se convirtió en la producción más sostenible que la compañía ha realizado hasta ahora, con una reducción cercana al 90% en el uso de combustibles y un ahorro superior a 130 mil galones de diésel durante el rodaje. La serie filmó su temporada final a lo largo de 28 semanas entre marzo y septiembre de 2025, sobre todo en Reino Unido y también en locaciones de Sudáfrica.



Foto: Netflix

El corazón de esa transformación estuvo en Longcross Studios, en Surrey, donde la producción trabajó con suministro de red 100% renovable y generadores de hidrógeno con baterías, además de estaciones de carga ultrarrápida para transporte eléctrico. El equipo también usó una unidad de batería cargada con energía solar para mantener a flote la producción

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Mark Birmingham, productor de The Witcher, explicó a Variety que las temporadas 4 y 5 contaron con un asesor de sostenibilidad entrenado por Netflix, pendiente tanto de los residuos pequeños como del uso de energía limpia. También dijo que el reto más delicado fue convencer al reparto y al equipo de que la planta de hidrógeno era segura y eficiente, debido a la desconfianza inicial que suele provocar esa palabra.

Netflix y sus compromisos con la reducción de combustibles

Emma Stewart, jefa de sostenibilidad de Netflix, dijo que la meta corporativa es recortar emisiones 50% hacia 2030, y que la ruta se apoya en mejorar eficiencia energética en oficinas y estudios, cambiar vehículos de combustión por alternativas eléctricas, sustituir generadores diésel por energía móvil más limpia y usar electricidad y combustibles renovables.

Ese plan, además, sigue una secuencia muy concreta de optimizar, electrificar y descarbonizar. Netflix sostiene que, desde 2023, “todas sus producciones de ficción administradas directamente incorporan alguna forma de energía móvil limpia y vehículos eléctricos, híbridos enchufables o híbridos”. El caso de The Witcher es prueba de que esas prácticas ya pueden aplicarse en proyectos de gran escala y no únicamente en rodajes pequeños o controlados.

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Henry Cavill en The Witcher

La quinta temporada carga con la enorme responsabilidad de cerrar la adaptación de Andrzej Sapkowski en la pantalla de Netflix, incluso sin la presencia de Henry Cavill. La serie fue renovada en abril de 2024 para una cuarta y una quinta entrega, y desde entonces la showrunner Lauren Schmidt Hissrich afirmó que ese quinto bloque sería el último.

Las temporadas 4 y 5 fueron concebidas de manera consecutiva y adaptan los últimos tres libros de la saga principal: Baptism of Fire, The Tower of the Swallow y Lady of the Lake. Hissrich explicó a TIME que ambos ciclos fueron escritos uno pegado al otro.

Tras el cierre de la cuarta temporada, Geralt, Yennefer y Ciri quedaron separados y golpeados por la guerra y por sus propias pérdidas. Cada uno quedó inmerso en sitios sombríos. Con ese punto de partida, el final de The Witcher podría ser un remate áspero.

Actores y futuro de The Witcher

Henry Cavill dejó el papel tras la tercera entrega y Liam Hemsworth asumió a Geralt en la cuarta. Hemsworth, Anya Chalotra y Freya Allan protagonizan el final, acompañados por Joey Batey en el papel de Jaskier, Eamon Farren como Cahir y Laurence Fishburne como Regis.

Que la serie termine no significa que The Witcher desaparezca del radar. Fuera del universo de Netflix, CD Projekt Red ya presentó oficialmente The Witcher 4, un videojuego de mundo abierto para un solo jugador que abre una nueva saga con Ciri como protagonista. No tiene fecha de estreno.

Con información de Variety.

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