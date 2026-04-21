Hombre a Medias: Redefiniendo la masculinidad

Era 2019, faltaban 5 años para que el comediante y actor inglés Richard Gadd presentara al mundo la miniserie que catapultó su carrera, Bebé Reno en Netflix; en ese momento estaba terminando el guion del primer episodio de Hombre a Medias.

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Inspirado por la conversación que había en ese momento en torno a la masculinidad tóxica y la violencia que la acompañaba, Gadd se propuso realizar un show donde pudiera examinar esos temas tan complejos a través de la historia de dos medios hermanos llenos de matices que caminaran sobre un espectro gris en el que no fueran completamente buenos ni malos. Ambos serían simplemente seres humanos que se equivocan y toman malas decisiones, como cualquiera de nosotros.

Como quedó demostrado en Bebé Reno, Gadd tiene una visión única, llena de empatía y humanidad, que le permite abordar relaciones complicadas de forma que se sientan muy cercanas al espectador. En Hombre a Medias, que llega a HBO Max el próximo 23 de abril, promete replicar la fórmula y llevarla al siguiente nivel, para examinar sin endulzamientos a dos hombres muy diferentes y similares al mismo tiempo.

¿De qué trata Half Man?

Half Man sigue el vínculo entre Niall y Ruben, durante treinta años, desde su adolescencia hasta la adultez. A lo largo del tiempo, sus caminos se cruzan y se distancian, mostrando cómo sus experiencias compartidas dejan huella en quienes llegan a ser. La serie reflexiona sobre su forma de entender la masculinidad y las tensiones que implica definir qué significa ser hombre. En el elenco podemos encontrar al mismo Gadd, Jamie Bell, Neve McIntosh, Stuart Campbell y Mitchell Robertson.

Detrás de cámaras

En la conferencia de prensa de la miniserie, donde Gadd, McIntosh, Campbell y Robertson fueron acompañados por la directora de los primeros tres episodios, Alexandra Brodski, y la productora ejecutiva Sophie Gardiner, Gardiner comentó que por la naturaleza de la historia la mejor forma de contarla era a través de las décadas.

Lo que más nos interesaba del proyecto era desentrañar por qué las personas se comportan como lo hacen, sus complejas interacciones, por qué las cosas suceden de la manera en que lo hacen, conocer las familias de estos personajes y quiénes son ellos. También se trata de cómo lo que sucede en el pasado impacta el presente (…) En términos de tono, la serie es enorme, es épica, es pequeña, imperfecta, realmente lo es todo, y eso es lo que le da su sello distintivo al mismo tiempo que también hace que se asemeje a la vida misma.

Descrita por Gadd como la historia de “Dos hombres rotos que regresan a su infancia, a una época más intolerante en la sociedad británica, y muestran cómo aprenden ciertos comportamientos y el tipo de represión que utilizan para sobrellevar el trauma que experimentaron”, Hombre a Medias es un drama que busca llevar a la reflexión y a la conversación en una época en la que parece difícil definir qué es un “hombre”.

Al ser una serie centrada en los personajes, gran parte de la trama se sostiene en las actuaciones del elenco, y para Richard Gadd era importante que los actores que interpretan a la versión joven de Niall y Ruben se mantuvieran “fieles a los instintos que capturaron en sus audiciones”.

Mucha gente se presentó al proceso de audición, muchos jóvenes con talento, pero Stuart Campbell y Mitchell Robertson ofrecieron una ventana única al alma de estos personajes.

Hombre a Medias (Foto: HBO)

Stuart Campbell, el joven actor que da vida a la versión joven de Ruben, ya había tenido algunas apariciones en la televisión británica, pero confesó que ningún papel lo había retado tanto como este. Ruben es descrito como un personaje complejo, por una parte es un adolescente problemático con un temperamento explosivo, pero con muchas aristas que al final del día te hacen empatizar con él, y que también te ayudan a comprender que es el producto de un entorno difícil que te exige ser un “hombre” para sobrevivir. Sobre trabajar con Gadd en esta dinámica, Campbell comentó:

La oscuridad, la hostilidad y la rabia, hablando desde la perspectiva de Ruben, estaban ahí desde la primera lectura, y caminamos juntos en el proceso de ensayo para asegurarnos de no perder nunca el foco en esos aspectos, pero también era importante mantener la ligereza y el buen humor en el set.

“Es una madre que hace lo que puede con lo que le dieron” fue la descripción que dio Neve McIntosh sobre Lori, su personaje en la serie. Y es que en Hombre a Medias se nos pide que evitemos observar desde el juicio y analicemos más allá de lo superficial a la vida y las situaciones en las que se ven envueltos estos personajes. Sobre escribir a Lori, Richard Gadd mencionó:

De todos los personajes que he escrito, Lori es uno de mis favoritos. Me encantó escribirla. La entendí desde el principio y comprendí sus necesidades. Siempre pienso mucho en la dinámica familiar en las series de televisión; suelen ser ofrecer seguridad y calidez, pero también pueden ser muy disfuncionales, y sentía que no había visto eso reflejado en otros lados. Pensé que se puede tomar una situación familiar realmente complicada y hasta donde se puede llevar esta dinámica sin dejar de mostrar amor. Las familias se quieren, pero son un lugar bastante complejo en el que desenvolverse.

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Pero tener una buena historia que contar solo te lleva hasta cierto punto, y para poder darle vida a estos personajes y a este mundo la directora Alexandra Brodski tuvo que sumergirse de lleno en la oscuridad para poder entenderla y retratarla con la veracidad que se merece. La cineasta, entre risas, comentó que podría hablar por horas sobre el proceso de filmar este proyecto, asegurando que disfrutó mucho formar parte del proyecto y que quedó satisfecha con el resultado final.

Me encantó el guion. Lo que más me gustó fue su veracidad y los lugares oscuros que explora, pero también su calidez. Para mí era muy importante cómo capturar todas estas cosas oscuras y complicadas, pero también la luz. Quería que el público experimentara, como cineasta, el amor que se tienen estos dos personajes (…). Para mí era importante capturar las texturas, porque estos personajes y este mundo se sentían texturizados, y pensé que era muy importante sentir siempre que el mundo se extendía más allá del encuadre, que nunca se sintiera forzado. Se invirtió mucho trabajo en el diseño para que se sintiera realmente físico en la cámara.

Hombre a Medias (Foto: HBO)

Como los espectadores lo descubrirán más adelante, la versión joven de Ruben toma muchas decisiones equivocadas, y protagoniza algunas escenas difíciles de ver. Sin embargo, también llegamos a comprender el mundo interno de este personaje y de donde vienen muchas de las cosas que dice o piensa, testimonio del excelente trabajo que hace Stuart Campbell en su interpretación. Sobre qué aprendizajes espera que se lleven los espectadores de la historia y de Ruben en particular, Campbell dijo:

Desde el principio, solo quería plasmar la verdad en la pantalla, realmente quería que entendieran a mi personaje. También quería llegar al fondo de qué perpetúa la violencia, qué perpetúa la rabia. qué está pasando en el fondo de él.

Sobre los complejos dilemas morales que la serie aborda a lo largo de sus seis episodios, Richard Gadd tuvo un importante desafío en hacer que su escritura no fuera demasiado aleccionadora, y en su lugar optó por dejar que la historia se explicara por sí misma. Sobre abordar este tipo de situaciones en el guion, Gadd respondió a la prensa:

Nunca veo a las personas como buenas o malas. No veo la vida de esa manera. Creo que todos somos una mezcla de bien y mal. Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos y cosas de las que nos sentimos orgullosos, y yo solo quiero mantenerme del lado correcto de la verdad humana, que creo que es que las personas están llenas de contradicciones y cualidades buenas y malas. Sabes, creo que, a pesar de todos los defectos de Ruben, él se mueve en un río de dolor, y creo que el dolor hace que la gente haga locuras y cosas inaceptables, pero creo que, al final, todos están pasando por sus propias luchas humanas que los hacen ser quienes son, así que nunca querría reducirlo todo a una lucha entre el bien y el mal.

Finalmente, sobre el contenido gráfico que hay en la serie, Gadd aseguró que se hizo un trabajo exhaustivo para que la violencia nunca se sintiera gratuita, y que en cada caso que se presentara fue para que ciertos elementos de la trama cobraran sentido e hicieran evolucionar a los personajes.

Cada vez que se muestra violencia o algún elemento desafiante en la serie, esto impulsa el desarrollo de la trama y profundiza en la psicología de los personajes, y creo que está totalmente justificado. Es decir, en una serie que explora los extremos de la violencia masculina, hay que mostrar hasta dónde puede llegar; de lo contrario, se le está negando al público la verdad sobre este tema tan importante con el que lidiamos como sociedad (…) Creo que a la gente le gusta que la desafíen. No sé por qué a veces lo hacemos tan a menudo con la televisión. Me parece que ha habido una idea errónea, en mi opinión, de que para mantener a la mayor audiencia hay que complacer a mucha gente, ampliar el abanico de temas y explicarlo todo lo posible. Pero creo que si algo ha demostrado Bebé Reno y Adolescencia es que nos gusta que nos desafíen, que nos enfrentemos a nuestros propios demonios y que lo veamos reflejado en la televisión. Creo que, como forma de arte —probablemente la más vista del mundo—, deberíamos estar a la vanguardia del diálogo y del cambio.”

El primer episodio de Hombre a Medias llega a HBO Max el 23 de abril.

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