‘Half Man’: ¿De qué trata la nueva serie del creador de ‘Bebé Reno’ con Jamie Bell?

El regreso de Richard Gadd a la televisión se acaba de materializar con el lanzamiento del primer tráiler de Half Man, su nuevo proyecto. Tras el éxito que tuvo Bebé Reno en streaming, el creador británico presenta una serie con una historia incómoda llena de emociones. Gadd hace equipo con el actor Jamie Bell en una historia sobre masculinidades.

La producción, desarrollada entre la BBC y HBO, propone una mirada distinta al tipo de historia con la que Gadd se hizo famoso hace un par de años.

¿De qué trata Half Man, con Richard Gadd y Jamie Bell?

Half Man tiene como personajes principales a Ruben y Niall, dos hombres unidos por una relación que se remonta a su infancia. La trama se despliega a lo largo de varias décadas, desde los años ochenta hasta el presente, y muestra cómo ese vínculo se transforma con el paso del tiempo, dando pie al resentimiento y lealtades difíciles de sostener.

Richard Gadd en Half Man

Ruben reaparece en la vida de Niall en un momento muy importantes. Su presencia es inquietante desde muy al principio y ese reencuentro trae una serie de eventos que llevan la historia hacia episodios de violencia. A la par, la diégesis retrocede una y otra vez para reconstruir el origen de esa relación.

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La serie cuenta con Jamie Bell en el papel de Niall y con el propio Richard Gadd como Ruben. A ellos se suman Mitchell Robertson y Stuart Campbell, quienes interpretan a los personajes en su juventud, lo que permite observar cómo se forja la relación que marcará para siempre sus vidas. También participan Neve McIntosh y Marianne McIvor en roles familiares.

Aunque ya antes vimos trabajar a Gadd con material inspirado en su experiencia personal, en este caso la serie no se presenta como un relato autobiográfico. Sin embargo, mantiene un interés por explorar la fragilidad emocional, en especial en el marco de la identidad masculina, una tema de vez en cuando infravalorado en la vida cotidiana.

Gracias a Bebé Reno, Gadd se ganó el premios Emmy, hecho que nos hace mirar con especial interés hacia su nueva propuesta. Half Man se estrenará el 23 de abril en HBO Max.

El éxito de Gadd con Bebé Reno

En Bebé Reno descubrimos la historia de comediante que desarrolla una relación compleja con una mujer que lo acosa, lo que devino en una exploración de trauma y vulnerabilidad. Gadd escribió y protagonizó una adaptación que él mismo vivió en la realidad, hecho que atrajo todavía más el interés del público.

Richard Gadd en Bebé Reno

Tras el estreno, una mujer identificada como Fiona Harvey afirmó haber sido la inspiración para Martha, la acosadora en la serie, e incluso presentó una demanda millonaria contra Netflix y el mismo Richard Gadd. La situación ocupó toda la atención mediática durante meses y puso sobre la mesa preguntas sobre la representación de personas reales en obras de este tipo.

A pesar de la controversia, Bebé Reno se hizo todo un fenómeno en streaming, acumulando reproducciones y reconocimiento crítico. Todo esto sienta una base para entender por qué Half Man ya tienen la atención puesta en cima mucho antes de su estreno en plataforma.

Además del éxito de Gadd, Jamie Bell continúa acumulando créditos en la pantalla chica. Además de Half Man, próximamente lo veremos como protagonista en la nueva serie secuela de Peaky Blinders, donde interpretará a Duke Shelby, el hijo de Tom. Este nuevo relato toma lugar una década después de los eventos acontecidos en Peaky Blinders: The Inmortal Man; Duke es el líder del clan, pero los problemas a los que se enfrenta en los años cincuenta son muy diferentes a los que vivió su padre tiempo atrás.

La serie secuela de Pealy Blinder todavía no tiene fecha de estreno.

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