‘Pecadores’ en los Oscar 2026: Todos los músicos invitados y culturas representadas en la performance de ‘I Lied to You’

La ceremonia número 98 de los premios de la Academia incluyó uno de esos momentos que nos traen estrellas, espectáculo, música e historia cultural. Entre las actuaciones más comentadas de la noche apareció un número inspirado en Pecadores, la película de Ryan Coogler que se convirtió en uno de los títulos más queridos de la […]

La ceremonia número 98 de los premios de la Academia incluyó uno de esos momentos que nos traen estrellas, espectáculo, música e historia cultural. Entre las actuaciones más comentadas de la noche apareció un número inspirado en Pecadores, la película de Ryan Coogler que se convirtió en uno de los títulos más queridos de la temporada.

Durante la gala, el escenario del Dolby Theatre se transformó en un espacio que invocó el universo de la película, recreando el ambiente de un club nocturno donde distintas tradiciones musicales conviven. La interpretación de la canción I Lied to You reunió a varios músicos y artistas escénicos en una presentación que exploró distintas épocas del sonido afroamericano.

El hito de Pecadores

La película entregó terror, mucho estilo, drama histórico y musical dentro de una misma histroria. Su protagonista es Sammie Moore, un joven músico que intenta encontrar su propia voz en el Delta del Misisipi. Durante un momento de la cinta, Sammie llega al club nocturno de sus primos donde la música es protagonista. Su interpretación de I Lied to You aparece en un momento crucial de la historia y es un acto de afirmación artística. La canción fue escrita por Raphael Saadiq junto al compositor Ludwig Göransson.

I Lied to You en los Oscar 2026 (Foto: Rolling Stone)

Ese momento se convirtió en uno de los pasajes más recordados de Pecadores y ahora encontró una nueva vida en el escenario de los Oscar 2026. La puesta en escena recreó el ambiente del club de la película, un espacio donde la música conecta generaciones.

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Los músicos invitados a la performance de I Lied to You

Miles Caton y Raphael Saadiq encabezaron la interpretación de I Lied to You en los Oscar 2026, frente a una banda que fue creciendo conforme avanzaba el número musical. La actuación reunió a músicos como Buddy Guy, Brittany Howard, Eric Gales, Christone “Kingfish” Ingram, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith. Cada uno aportó elementos distintos al sonido general, desde guitarras eléctricas hasta arreglos vocales, pasando por el blues tradicional del sur de Estados Unidos, hasta el rock o soul contemporáneo.

La coreografía también nos permitió ver figuras provenientes del cine. Jayme Lawson y Li Jun Li aparecieron como parte de la escenografía que conectó el número musical con el universo de Pecadores. El mismo Ryan Coogler fue captado por las cámaras observando la actuación con una una gran sonrisa.

Culturas representadas en I Lied to You de Pecadores

El número incluyó distintas formas de danza y tradición escénica sobre el desarrollo histórico de la música negra. El punto de partida fue el blues, el género que define la identidad del protagonista dentro de la historia. Ese estilo musical surgió entre comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos y se convirtió en uno de los pilares de la música popular del siglo XX.

Miles Caton en Pecadores de Ryan Coogler

A partir de ese núcleo, el espectáculo fue incorporando otros lenguajes corporales. La bailarina Misty Copeland representó el ballet moderno dentro de la coreografía, una presencia contrastante con movimientos urbanos como el breakdance. El hip hop también apareció en la puesta en escena mediante pasos inspirados en el street dance y el twerking. Ese segmento fue la evolución de la música negra hacia estilos contemporáneos vistos en el panorama cultural actual.

Otra parte de la performance incluyó referencias a tradiciones africanas. Danzantes con máscaras y percusión tribal nos mostraron las raíces ancestrales que dieron origen a varios de los ritmos afroamericanos. La presentación también integró el xiqu, una forma de ópera china de danza y movimientos acrobáticos.

Lo que vimos en el escenario fue un número que, además de promocionar una canción nominada al Oscar, es una síntesis de múltiples tradiciones artísticas que están vivas entre nosotros.

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