Jane Fonda protesta contra la fusión de Warner y Paramount en los Oscar 2026: ‘Tenemos que detenerlo’

La veterana actriz abordó uno de los temas más complejos de la industria del entretenimiento en la actualidad

La noche de los Oscar 2026 estuvo llena de discursos emotivos y victorias inesperadas, pero también de comentarios políticos que se colaron en los márgenes de la celebración cinematográfica. Tras la ceremonia, otra escena captó la atención de los medios cuando varias figuras de Hollywood llegaron a la tradicional fiesta de Vanity Fair, el evento donde los invitados prolongan la noche más importante del cine en Estados Unidos.

Entre quienes caminaron por la alfombra roja apareció Jane Fonda, actriz con una larga trayectoria en la industria y dos premios de la Academia en su historial. Según lo reportado por Variety, la intérprete llegó al evento con un pequeño distintivo colocado en su vestimenta, un gesto que parecía dirigido a un tema empresarial que hoy domina muchos de los titulares de Hollywood.

La aparición de ese pin pronto dio pie a preguntas entre periodistas y fotógrafos. Fonda claro que no evitó el tema. Cuando los reporteros se acercaron para hablar con ella, la actriz abordó un asunto que ahora mismo atraviesa el futuro del cine estadounidense y que podría transformar el panorama laboral y mediático de la industria de una forma que nunca hemos visto.

Lo que pasó entre Warner, Netflix y Paramount

Jane Fonda como Barbarella

Paramount presentó una oferta cercana a los 111 mil millones de dólares para adquirir Warner Bros. Discovery, un paquete que incluye estudios cinematográficos, canales de cable, HBO y servicios de streaming.

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Antes de esa propuesta, Netflix había competido por los activos de Warner. Sin embargo, el director ejecutivo de la compañía, Ted Sarandos, anunció semanas atrás que el servicio de streaming decidió retirarse de la disputa después de que Paramount elevara su oferta. La empresa explicó que el acuerdo era atractivo únicamente bajo determinadas condiciones económicas.

Durante meses se especuló con un posible acuerdo entre Netflix y Warner que habría unido bibliotecas de contenido y redes de televisión bajo un mismo grupo corporativo. Warner, al final, optó por negociar con Paramount.

La protesta de Jane Fonda

Durante la alfombra roja de la fiesta posterior a los premios, la actriz apareció con un pin que decía “Block the Merger” (floqueen la fusión), un mensaje contra la compra de Warner por parte de Paramount.

En su entrevista con Variety, Fonda explicó el motivo de su iniciativa. “Tenemos que intentarlo. Las fusiones van a ser malas para los trabajadores. Mucha gente va a perder su empleo”, dijo al periodista Marc Malkin al referirse al pin que llevaba en su ropa. Añadió que la operación empresarial podría traer consecuencias demasiado grandes para el sector audiovisual. “Vamos a tener precios más altos. Vamos a tener control político de lo que hacemos”, comentó durante la entrevista.

En el mismo intercambio, Fonda mencionó la situación de CNN, cadena fundada por Ted Turner, con quien estuvo casada durante una década. “Sabemos que Trump quiere hacer daño… quiero decir, me acosté con el tipo que la creó. Tengo un interés personal en esto”, declaró antes de hablar sobre el papel histórico del canal informativo.

Fonda recordó que CNN había sido concebida como una red que reportaba noticias sin tomar posturas políticas. “Para obtener permiso para la fusión, sintieron que tenían que ceder ante lo que Trump quería… tenemos que detenerlo… vamos a ganar”, agregó.

¿Cómo afectará la fusión a los consumidores?

Jane Fonda en Si te casa te mato

El acuerdo empresarial plantea preguntas sobre el futuro de la industria del entretenimiento. La unión entre Paramount y Warner implicaría integrar bibliotecas cinematográficas y varios canales de televisión dentro de un mismo grupo. Cuando dos empresas se fusionan una parte del personal termina duplicando funciones.

Ese proceso suele derivar en recortes de plantilla y reorganización de proyectos. También existe inquietud sobre el efecto que una concentración mediática de tal escala podría tener en la oferta cultural disponible para el público.

David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, mantiene relaciones con figuras del gobierno estadounidense y su familia tiene vínculos cercanas con Donald Trump. Ellison asistió recientemente al discurso del Estado de la Unión como invitado del senador Lindsey Graham.

La operación todavía debe pasar por revisiones regulatorias y podría tardar más de un año en concretarse.

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