Oscar 2026: Desaires y momentos incómodos en la entrega de premios de la Academia

La noche de los premios Oscar 2026 nos trajo cuadros realmente memorables para la historia del cine en Hollywood. El festejo máximo del séptimo arte estadounidense contó con la presencia de las estrellas más grandes del momento, quienes se llevaron a casa las preseas que honran sus años de esfuerzo en esta industria. Pero a pesar de la maravilla y el glamour, la celebración no estuvo exenta de momentos problemáticos o incómodos que nos hicieron mirar con curiosidad y reflexión.

Desaires y momentos inesperados de los Oscar 2026

Es verdad, quedemos fascinados con el triunfo de Jessie Buckley en la categoría a Mejor Actriz por su inimitable entrega como Agnes en Hamnet de Chloé Zhao; y también con la victoria de Michel B. Jordan como Mejor Actor por ese papel doble en Pecadores de Ryan Coogler. Nos hicieron brincar de la emoción la breve aparición de Grogu; las performances de ‘I Lied to You’ y ‘Golden’; la interacción entre Robert Downey Jr. y Chris Evans; la aparición de Jimmy Kimmel; y la entrega del primer premio a Mejor Casting.

Pero claro, ninguna entrega de premios de la Academia se queda sin esas escenas que producen incomodidad. Es por ello que en esta ocasión echaremos un vistazo a algunos desaires y fragmentos tensos de la transmisión ocurrida ayer por la noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Una suerte no tan dorada

Golden gana a Mejor Canción Original

La edición 98 de los premios de la Academia no permitió mucho tiempo de discurso a sus ganadores y fueron evidentes los cortes abruptos utilizando el recurso de música orquestada para retirar a las personas del escenario. Aunque no fueron pocos los momentos de este tipo, el más incómodo tuvo como protagonistas a EJAE y compañía, ganadores en la categoría a Mejor Canción Original por ‘Golden’, el himno de Las Guerreras K-Pop.

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Tras el breve discurso de EJAE, otro de los compositores, Yu Han Lee, tomó el micrófono para compartir sus respectivas palabras de aceptación, solo para ser inmediatamente desplazado por la música de retiro y un corte comercial. La propia EJAE lució visiblemente incómoda e incluso rogó ante las cámaras por más tiempo para que sus compañeros pudieran hablar. Aunque no pudieron hacerlo en el escenario, todos lograron pronunciar su discurso en el backstage frente a la prensa.

Siempre no, Timothée Chalamet

Marty Supremo, dirigida por Josh Safdie, logró nueve nominaciones en los Oscar 2026… y no se llevó ninguno. Timothée Chalamet, quien lleva años esperando que el premio caiga en sus manos, volvió a irse con las manos vacías tras aquella soberbia interpretación como Marty Mauser, un jugador judío de ping-pong con personalidad excéntrica y dotes naturales para el espectáculo. Perdió contra Michael B. Jordan.

Este nuevo desaire representa la tercera oportunidad perdida de Chalamet en su carrera por obtener el premio de la Academia. En el pasado lo vimos nominado Llámame por tu Nombre y Un Completo Desconocido, pero tal parece que tendrá que seguir trabajando muy duro hasta ver su objetivo cumplido, ¿se convertirá en el nuevo Leonardo DiCaprio? Al menos sí triunfó en la última edición de los Globos de Oro.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner en los Oscar 2026

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Oigan… ¿y Sean Penn?

Tras verlo como enemigo desgraciado en Una Batalla Tras Otra de Paul Thomas Anderson, Sean Penn logró el premio Oscar a Mejor Actor de Reparto…pero no asistió a la ceremonia. Kieran Kulkin, el encargado de anunciar a los nominados y entregar la estatuilla, lució claramente incómodo ante la ausencia de Penn, pero sin dejar de lado la actitud sarcástica. Cuando el público estalló en aplausos ante la victoria del intérprete de 65 años, Culkin dio indicaciones para guardar silencio y solo atinó a decir: “Sean Penn no pudo estar aquí esta noche… o no quiso, así que aceptaré el premio en su nombre”.

Otros desaires

Destacó en la entrega que Francine Maisler no ganó el primer premio histórico a Mejor Casting por Pecadores; ella era la favorita en las apuestas, pero terminó perdiendo ante Cassandra Kulukundis por Una Batalla Tras Otra. De igual forma sorprendió el triunfo de The Girl Who Cried Pearls en la categoría a Mejor Corto Animado, cuando durante semanas se señaló a Butterfly como la preferida.

El director Spike Lee también declaró para Variety que “le hubiera gustado ver más amor para Pecadores”. También señaló que “su única gran, gran decepción fue su hermano Delroy Lindo“, quien perdió contra Sean Penn como Mejor Actor de Reparto.