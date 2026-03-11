Kylie Jenner, novia de Timothée Chalamet, dice que quiere hacer cine: ‘Me gusta la comedia, creo que soy buena’

En una nueva entrevista con Vanity Fair, Kylie Jenner insinuó que su siguiente paso creativo podría llevarla al terreno de la actuación. La empresaria estadounidense de 28 años construyó una mina de oro mediática difícil de ignorar, impulsada por reality shows, redes sociales, una familia polémica y una industria de belleza que lleva su apellido.

Kylie Jenner quiere hacer cine

Jenner explicó que el cine figura entre los intereses creativos que desea explorar. Aunque su trayectoria está ligada a la televisión y los negocios, aseguró que la actuación le resulta atractiva. Dijo que ya ha recibido propuestas para participar en producciones cinematográficas, no obstante, todavía no ha encontrado el proyecto adecuado para dar ese salto.

“De hecho he recibido algunos guiones; nada que sienta que sea lo correcto todavía, pero al cien por ciento quiero hacer más. Me gusta mucho la comedia. Creo que soy buena en eso. ¡Quizá la próxima vez que hable contigo sea el protagonista de una película de acción!”

¿Kylie ya había hecho cine antes?

Aunque la posibilidad de una carrera actoral parece nueva para parte del público, Jenner ya tuvo una primera experiencia frente a cámaras dentro del cine. Su debut ocurrió con una breve aparición en el mockumentary The Moment, dirigido por Aidan Zamiri sobre el universo artístico de la cantante Charli XCX.

En esa producción, Jenner interpretó una versión alterna de sí misma. El tono del proyecto permitió que su intervención incluyera humor seco y referencias a su propia imagen pública. El director había trabajado previamente con Timothée Chalamet, pareja de Jenner, lo que hizo posible la conexión entre los involucrados en el proyecto. Sobre su experiencia en The Momento, Kylie comentó:

“Yo dije: ‘Bueno, si quieren que esté en eso, me encantaría’. Sentía que era una vía cómoda para mí porque conocía al director, conozco a Charli, y sentía que, para mi primera vez, sería el encaje perfecto. Volvieron y Charli estaba muy emocionada, y de verdad me escribieron dentro del guion, y yo pensé: ‘Oh, mierda. Ahora tengo que hacerlo’.

Su trayectoria y relación con Timothée Chalamet

Kylie Jenner construyó su carrera mediática en el entorno del reality show Keeping Up with the Kardashians, donde apareció desde la adolescencia junto a su familia. Con el paso del tiempo amplió su presencia en otras industrias, fundó Kylie Cosmetics, lanzó colecciones de moda y se moldeó así misma como una de las figuras más influyentes de Instagram.

Su vida personal también se convirtió en objeto de atención mediática. Desde 2023, Jenner mantiene una relación con Timothée Chalamet, conocido por películas como Duna, Wonka y Llámame por tu Nombre y Marty Supremo; por esta última está nominado al premios Oscar a Mejor actor.

La pareja ha sido vista en distintos eventos del circuito cinematográfico, incluidos festivales y ceremonias de premios. Ese contacto con la industria del cine coincide con el momento en que Jenner comenzó a contemplar una posible incursión en la actuación. Si la experiencia de Kylie en The Moment fue tan satisfactoria como asegura, en cualquier momento podríamos verla dar el salto hacia ese cine que está buscando.

Mientras tanto, Timothée Chalamet sigue lidiando con los efectos de los comentarios que hizo durante su conversación con Matthew McConaughey, cuando habló sobre la opera y las artes:

“No quiero trabajar en ballet ni ópera, ni nada que diga: ‘Oye, mantén esto vivo’, aunque a nadie le importe más. Todo el respeto a la gente del ballet y la ópera. Acabo de perder 14 centavos en audiencia”.

El próximo domingo 15 de marzo, Timothée descubrirá si se lleva el Oscar o si su atropellada campaña de promoción afectará el resultado final junto con la influencia de sus competidores.

El próximo 18 de diciembre regresará a las salas de cine en Dune 3, película a cargo de Denis Villeneuve en la que vuelve como el poderoso heredero de Arrakis, Paul Atreides.

