‘Avatar 4’: De qué tratará y quién dirigirá la nueva película de la saga Pandora creada por James Cameron

James Cameron se paró en el escenario de los Saturn Awards 2026, no solo para recibir su merecidos premios, también para habla sobre Avatar 4, la esperadísima secuela ubicada en el mundo de Pandora. Esta saga se mantiene como uno de los experimentos cinematográficos más ambiciosos del siglo XXI y su creador no da ninguna señal de frenar la marcha.

El reciente estreno de Avatar: Fuego y Ceniza nos hizo pensar una vez más en el futuro de la historia creada por Cameron. Aunque la cinta logró cifras importantes en taquilla, su trajo dudas entre algunos espectadores sobre el rumbo que podría tomar la franquicia en los próximos años.

A pesar de esas preguntas, el propio director ya ha dejado entrever que el universo de Pandora todavía tiene capítulos pendientes. La posibilidad de una cuarta película se mantiene sobre la mesa mientras los efectos de la tercera entrega todavía se sienten en el aire.

El éxito relativo de Avatar: Fuego y Ceniza

Oona Chaplin como Varang en Avatar: Fuego y Ceniza (Foto: IMDb)

Fuego y Ceniza llegó a los cines como la tercera entrega de la saga iniciada en 2009. Su lanzamiento estaba rodeado por una enorme presión comercial, sobre todo si se considera que las dos primeras películas de la franquicia superaron con facilidad los dos mil millones de dólares en taquilla global.

Entérate: ‘Avatar: Fire and Ash’ rompe varios récords de taquilla y contribuye a uno de los mejores años de Disney

La nueva entrega consiguió una cifra considerable dentro de los estándares de Hollywood. La película acumuló cerca de mil quinientos millones de dólares en todo el mundo, una cantidad que muchas producciones considerarían extraordinaria.

Sin embargo, dentro del contexto específico de Avatar el resultado no suena tan encantador. Las dos películas anteriores habían establecido cifras casi imposibles de alcanzar, lo que convirtió a Fuego y Ceniza en un éxito relativo. Ese panorama abrió especulaciones sobre el futuro de la franquicia, pero James Cameron parece tener el asunto resuelto.

¿De qué trataría Avatar 4?

La posibilidad de una cuarta película fue mencionada por el propio James Cameron durante los Saturn Awards, ceremonia donde recibió el premio a Mejor dirección, precisamente por Avatar: Fuego y Ceniza.

Durante su intervención, el cineasta habló brevemente sobre el futuro de la saga. De acuerdo con el director, es “muy probable” que Avatar 4 termine realizándose. Cabe mencionar que la decisión final aún depende de factores industriales y del respaldo de los estudios responsables de la franquicia.

Por si lo anterior no fuera suficiente, ScreenRant informó que Cameron planea tomar en cuenta los comentarios de los espectadores al momento de desarrollar la siguiente historia. Al mismo tiempo, el cineasta ha mencionado en varias ocasiones que la historia de Avatar fue concebida como un arco narrativo amplio, con planes que abarcan al menos cinco películas dentro del mismo universo.

Zoe Saldana como Neytiri (Foto: IMDb)

Hasta ahora se sabe que la película tendría un salto temporada de 8 años, también que Kiri sería la narradora y que James Cameron no recibió ninguna nota por parte de Disney al momento de revisar el guion.

¿Quién dirigirá Avatar 4?

Aunque James Cameron ha sido el arquitecto creativo de toda la saga, el propio director no ha confirmado que vuelva a sentarse en la silla de dirección para Avatar 4. En realidad, Hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre quién estará al frente del proyecto. Cameron ha sugerido en entrevistas anteriores que podría delegar algunas responsabilidades en otros cineastas mientras continúa supervisando la historia general.

En ese escenario tan lleno de incertidumbre, han comenzado a circular rumores dentro de la industria. Uno de los nombres que aparece con mayor frecuencia es el de Chloé Zhao, cineasta conocida por su sensibilidad visual y por dirigir proyectos como Nomadland y la reciente adaptación de Hamnet.

Por ahora esos comentarios permanecen en el terreno de la especulación. Ni Cameron ni los estudios responsables de la franquicia han confirmado la participación de Zhao u otro director. Lo que sí parece claro es que el mundo de Pandora continúa siendo un activo fundamental dentro de la estrategia de Disney y 20th Century Studios. El universo de Avatar no solo existe en el cine; también forma parte de parques temáticos y proyectos tecnológicos asociados con la franquicia.

El estreno de Avatar 4 está programado para el 21 de diciembre de 2029.

No te pierdas: ¿Sigourney Weaver al frente de ‘Avatar 4’? Esto es lo que sabemos sobre la próxima película de la saga de James Cameron