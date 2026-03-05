‘El asesino de TikTok’: La historia real detrás del nuevo documental de Netflix

El auge del true crime en las plataformas de streaming ha llevado a Netflix a explorar algunos de los casos criminales más inquietantes de los últimos años. Entre sus nuevos estrenos se encuentra ‘El asesino de TikTok’, una serie documental que reconstruye un crimen ocurrido en España y la investigación que terminó revelando un pasado criminal que muchos desconocían. El proyecto examina cómo un caso de desaparición aparentemente aislado terminó conectando con la historia de un hombre que utilizaba redes sociales para documentar sus viajes por el país.

También te puede interesar: Maggie Gyllenhaal cuenta que Penélope Cruz comparó ‘¡La novia!’ con el cine de Pedro Almodóvar

La docuserie, que llegará a Netflix el 6 de marzo de 2026, se centra en la desaparición de Esther Estepa, un caso que comenzó a investigarse en 2024. Lo que en un principio parecía una desaparición misteriosa terminó destapando un historial de violencia vinculado a José Jurado Montilla, un hombre que publicaba videos en TikTok bajo el nombre “Dinamita Montilla”. A partir de testimonios, material de archivo y contenido digital, el documental reconstruye los últimos pasos de la víctima y el rastro que permitió a los investigadores acercarse a la verdad.

‘El Asesino de TikTok’ (imagen: Netflix)

¿Quién es el llamado “asesino de TikTok”?

El caso gira en torno a José Jurado Montilla, un hombre que utilizaba TikTok para compartir videos de sus recorridos por distintas regiones de España. En la plataforma se presentaba como un viajero que documentaba sus caminatas y aventuras por pueblos y zonas rurales.

También lee: Marlon Wayans revela qué lo convenció de regresar para ‘Scary Movie 6’

En TikTok utilizaba el nombre “Dinamita Montilla”. Sus publicaciones mostraban una vida aparentemente dedicada a viajar y registrar esos trayectos para compartirlos en redes sociales. Sin embargo, según los reportes sobre el caso, esos recorridos coincidieron con una serie de crímenes que terminarían siendo investigados años después.

El nombre de Montilla comenzó a aparecer en la investigación sobre la desaparición de Esther Estepa. Con el paso del tiempo, el caso empezó a revelar un pasado criminal mucho más amplio.

Su ADN ya figuraba en bases de datos policiales debido a condenas anteriores por asesinato. Según la información retomada por el documental y por reportes periodísticos sobre el caso, Montilla había sido condenado por el asesinato de cuatro personas décadas atrás. La sentencia alcanzó los 128 años de prisión.

A pesar de esa condena, pasó cerca de tres décadas encarcelado antes de recuperar la libertad en 2013. Su salida se produjo en un contexto jurídico particular. Durante años, una interpretación de la ley en España había hecho que algunos criminales con muchas condenas pasaran más tiempo en prisión. Pero en 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que esa interpretación no podía aplicarse a personas condenadas antes de que existiera. Al revisarse los casos afectados por esa decisión, varios presos con sentencias muy largas quedaron en libertad antes de lo previsto.

Años después de salir de prisión, su nombre volvería a aparecer en una investigación por homicidio.

La desaparición de Esther Estepa

La historia que reconstruye el documental comienza con la desaparición de Esther Estepa. La mujer estaba realizando una ruta rural cuando cruzó caminos con Montilla, quien continuaba documentando sus desplazamientos en TikTok.

Las sospechas comenzaron cuando la familia de Esther notó comportamientos extraños en los mensajes que recibían desde su teléfono. Según los reportes sobre el caso, su madre y su hermana señalaron que los textos enviados por WhatsApp no coincidían con la forma en que ella acostumbraba comunicarse.

Tampoco recibían llamadas ni mensajes de voz, algo que aumentó la preocupación de la familia.

Ese detalle llevó a pensar que alguien más podría estar utilizando el teléfono de la mujer. La familia insistió ante las autoridades en que la desaparición no parecía voluntaria.

El caso avanzó durante varios meses hasta que, en junio de 2024, el cuerpo de Esther Estepa fue encontrado. Durante la investigación, la policía localizó fotografías en las que aparecía junto a José Jurado Montilla.

El hallazgo reforzó la hipótesis de que el tiktoker había sido una de las últimas personas en verla con vida. A partir de ese momento, Montilla se convirtió en uno de los principales sospechosos.

José Jurado Montilla (imagen: El Mundo)

Un pasado criminal que volvió a salir a la luz

Lo que inicialmente parecía un caso aislado comenzó a adquirir otra dimensión cuando las autoridades revisaron el historial de Montilla.

El hombre ya había sido condenado años antes por el asesinato de cuatro personas. Esa condena derivó en una sentencia de 128 años de prisión. Sin embargo, tras cumplir cerca de treinta años encarcelado, recuperó la libertad en 2013.

Ese antecedente cambió la perspectiva de la investigación.

La relación entre Montilla y el asesinato de Esther abrió la posibilidad de que el sospechoso hubiera cometido otros crímenes después de su liberación. Con el avance del caso, las autoridades comenzaron a examinar conexiones con homicidios ocurridos años antes.

El documental de Netflix retoma ese contexto para explicar cómo el pasado del sospechoso terminó siendo una pieza clave para entender la gravedad del caso.

No te pierdas: ‘Ahora seguimos adelante’: Netflix pierde Warner, pero gana $2,800 millones, dice su director financiero

El rastro digital que ayudó a reconstruir el crimen

Uno de los elementos más llamativos del caso es el papel que jugaron las redes sociales en la investigación.

Montilla había documentado buena parte de sus recorridos en TikTok. Esos videos, junto con fotografías y publicaciones en línea, permitieron reconstruir parte de sus movimientos.

Detención de José Jurado Montilla en un bar de Badajoz en mayo de 2024 (abc)



El documental plantea que ese material terminó funcionando como una especie de archivo involuntario de sus actividades. A partir de ese rastro digital, los investigadores pudieron establecer coincidencias entre los lugares donde había estado el sospechoso y los eventos que se investigaban.

La docuserie también incorpora entrevistas con familiares de Esther Estepa y reconstrucciones de los últimos pasos de la víctima antes de su desaparición.

Con este proyecto, Netflix vuelve a apostar por el género del true crime para examinar un caso reciente que combina investigación criminal, testimonios y evidencia digital. La historia de ‘El asesino de TikTok’ también nos invita a reflexionar sobre el papel que juegan las redes sociales en la vida cotidiana y cómo la información que se comparte en internet puede terminar convirtiéndose en una pieza clave para reconstruir hechos que, en un principio, parecían imposibles de esclarecer.

‘El Asesino de TikTok‘ estará disponible en Netflix a partir del 6 de marzo.

No te vayas sin leer: ‘Monster: The Ed Gein Story’ revive las críticas a Ryan Murphy por convertir crímenes reales en espectáculo