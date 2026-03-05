Arrestan a Britney Spears por conducir bajos los efectos del alcohol

Una nueva controversia rodea a Britney Spears, una de las figuras más aclamadas de la música pop. La cantante estadounidense de 44 años vuelve a ocupar titulares tras un episodio ocurrido en California y que tiene a los medios y a los fans muy atentos. De acuerdo con las fuentes, fue arrestada por conducir alcoholizada. […]

Una nueva controversia rodea a Britney Spears, una de las figuras más aclamadas de la música pop. La cantante estadounidense de 44 años vuelve a ocupar titulares tras un episodio ocurrido en California y que tiene a los medios y a los fans muy atentos. De acuerdo con las fuentes, fue arrestada por conducir alcoholizada.

Durante años, la vida de Spears ha sido observada e incluso perseguida. Sus crisis y escándalos son fuente de escrutinio, y esta vez no fue distinto. Las primeras versiones surgieron durante la madrugada y comenzaron a circular entre redes sociales y medios especializados.

¿Qué le pasó a Britney Spears?

Las autoridades locales confirmaron que la cantante tuvo un encuentro con la policía en el condado de Ventura, California. El incidente ocurrió la noche del miércoles. Britney Spears fue detenida por una patrulla alrededor de las 9:30 p.m., de acuerdo con fuentes policiales citadas por TMZ.

Britney Spears en Baby One More Time (Foto: X)

Más tarde fue registrada por las autoridades aproximadamente a las 3 de la mañana y liberada alrededor de las 6 a.m. La cantante enfrenta una acusación por conducir bajo los efectos de sustancias y deberá presentarse ante un tribunal el 4 de mayo. El caso se encuentra ahora en manos del sistema judicial.

Las polémicas de Britney

La trayectoria pública de Britney Spears ha estado acompañada por momentos difíciles. Su historia personal quedó unida con la cultura de los paparazzi y la presión de la industria del entretenimiento, misma que juzgó cada una de sus decisiones y apariciones públicas.

Uno de los episodios más recordados por el público ocurrió en 2007, cuando la cantante enfrentó cuatro cargos menores relacionados con un supuesto choque contra un vehículo estacionado en Los Ángeles. Aquella investigación devino en una batalla legal que terminó resolviéndose cuando Spears compensó al dueño del automóvil por los daños.

El caso concluyó con su absolución respecto a un cargo por conducir sin licencia válida en California. Sin embargo, el escándalo ocurrió en un periodo particularmente complicado de su vida personal, repleto de apariciones públicas erráticas y una cobertura mediática que no la dejaba respirar.

Ese mismo periodo también coincidió con una disputa por la custodia de sus hijos con Kevin Federline. Tras varios incidentes muy difundidos en televisión y prensa, Spears perdió temporalmente la custodia de los menores, lo que alimentó aún más los prejuicios sobre su salud mental y su relación con las sustancias.

Sus apariciones en redes sociales durante los últimos años también le han valido críticas. En sus redes, además de apoyo, también se encuentra todo tipo de comentarios nocivos que cuestionan el estado de sus facultades mentales.

Britney Spears en los Bambi Awars 2008 (Foto: YouTube)

La única princesa del pop

A pesar de las controversias, la figura de Britney Spears ocupa un lugar singular dentro de la historia de la música pop. Su carrera transformó la industria a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando su imagen se convirtió en la adoración de una nueva generación de artistas.

El lanzamiento de Baby One More Time en 1999 fue el inicio de un fenómeno cultural que redefinió el pop adolescente. La canción se transformó rápidamente en un éxito mundial y abrió la puerta a una serie de discos que dominaron las listas de popularidad durante años.

Himnos como Toxic, Oops!… I Did It Again y Stronger hicieron indispensable su presencia en la radio y en la televisión musical. Su estilo y coreografías influyeron en decenas de artistas que aparecieron posteriormente.

A lo largo de más de dos décadas, la cantante ha vendido millones de discos y ha encabezado giras internacionales que todavía son memoria fuerte entre melómanos. Incluso después de años alejada de los escenarios, su legado musical continúa muy presente en nuevas y no tan nuevas generaciones.

