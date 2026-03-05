Christian Bale dice que no hay competencia entre su criatura de Frankenstein en ¡La Novia! y la de Jacob Elordi: ‘Es alto y ridículamente guapo’

El famoso Christian Bale volvió a ponerse bajo un maquillaje imposible y una sombra todavía más vieja. Nos referimos a la de un monstruo que por culpa del cine nunca termina de morir. Esta vez lo hace con ¡La Novia!, una relectura gótica situada en el Chicago de los años treinta. En plena promoción, el actor también se encontró con otra criatura que ronda el imaginario pop y dice que es mejor no hacer comparaciones.

En ¡La Novia!, Bale interpreta a Frank, una versión alternativa del monstruo de Frankenstein. La película, escrita y dirigida por Maggie Gyllenhaal presenta a una científica que ayuda a crear una compañera para la criatura a partir de una mujer asesinada. El nacimiento de esta figura trae romance y persecución. El relato se apoya en la herencia de Mary Shelley, aunque la recorta con tijeras contemporáneas.

El estreno llegó con alfombra roja y mucha prensa porque el proyecto cargaba curiosidad y nervios antes de salir a salas. La cinta tuvo su premier mundial en Londres hace unos días y su lanzamiento comercial quedó fijado para el 5 de marzo, respaldado por Warner Bros. Pictures. Ahroa Bale aparece con ganas de hablar del oficio y de su personaje.

Que no haya comparaciones

Jacob Elordi protagonizó Frankenstein de Guillermo del Toro el año pasado, una película que arrasó en visitas y dejó a las redes sociales maravilladas. El actor de 28 años interpretó a la criatura y su actuación conmovió a tal punto que ahora mismo está nominado al premio Oscar.

La película de Guillermo busca ser una adaptación de la novela de Shelley, aunque se toma libertades importantes. Elordi se muestra sensible e incomprendido, un ser fiero pero también fuente de ternura que cautivó a todos los espectadores y nos hace adorarlo.

Por otro lado, la versión de Christian Bale es bastante diferente y ocurre más de un siglo después de la novela original. Es decir, estamos ante una versión que no busca emular al libro, sino reinterpretar a la criatura en el siglo XX.

En rueda de prensa, Bale tiene claro que no existe competencia con Jacob Elordi aunque interpreten al mismo personaje. De hecho, el actor de El Caballero de la Noche piensa que no tiene oportunidad contra el australiano:

“No veo ninguna competencia en absoluto… No siento eso con otros actores, a menos que no me caigan bien personalmente… Es alto, el muy bastarodo… es ridículamente guapo, ¿cómo podría siquiera empezar a competir con él?”

Christian Bale es un talento excepcional de Hollywood. Para mucha gente, su rostro quedó tatuado por Psicópata americano, ese retrato de un ejecutivo violento y obsesionado con el éxito y su físico. Con los años, la película se volvió máquina de memes, pero todavía se disfruta y se ríe con la elegancia de los años 2000.

Luego está Batman, claro, que le dio un lugar fijo en el cine masivo. En paralelo, Bale se metió en terrenos más ásperos, como El maquinista, donde bajó tanto de peso que quedó prácticamente irreconocible.

Otras películas famosas de Bale son El Gran Truco, El Vicepresidente: Más Allá del Poder, Mujercitas, Contra lo Imposible, Éxodo: Dioses y Reyes, Terminator: La Salvación y El Reinado de Fuego.

Es justo hacer una mención especial a El Imperio del Sol, donde Bale, con tan solo 12 años, interpretó a un niño abandonado durante la ocupación japonesa de Shanghái en la Segunda Guerra Sino‑Japonesa. La película tuvo como director a Steven Spielberg, quien quedó fascinando con la audición del pequeño Christian. El resto es historia.

