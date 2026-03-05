Marlon Wayans revela qué lo convenció de regresar para ‘Scary Movie 6’

La franquicia de comedia y terror que dominó el inicio de los años 2000 se prepara para volver a la pantalla grande con una nueva entrega. Tras más de una década sin películas y más de dos décadas sin la participación directa de sus creadores originales, ‘Scary Movie 6’ marcará el regreso de la familia Wayans al universo que ayudaron a construir. En una entrevista reciente, el actor y guionista Marlon Wayans habló sobre las razones detrás de su regreso a la saga y adelantó qué tipo de película pueden esperar los fans cuando llegue la sexta entrega.

¿Por qué Marlon Wayans decidió volver a ‘Scary Movie’?

Durante una entrevista citada por Entertainment Weekly, Marlon Wayans explicó que su regreso a la franquicia se debe a una combinación de factores personales, profesionales e incluso espirituales. El actor señaló que uno de los elementos clave fue el cambio en la estructura de poder que rodeaba a la saga desde sus primeras entregas.

‘Scary Movie 6’ (imagen: Paramount Pictures)

Según explicó, el regreso de su familia fue posible tras el “desmantelamiento del régimen de Weinstein”, una referencia al sistema de producción ligado a la compañía Dimension Films durante los primeros años de la franquicia. Los hermanos Wayans habían abandonado la saga después de ‘Scary Movie 2’, en 2001, tras desacuerdos con el productor ejecutivo Bob Weinstein, fundador de Dimension Films.

Además del contexto industrial, Wayans mencionó una razón familiar. El actor explicó que su padre, Howell Stouten Wayans, tenía el deseo de ver nuevamente a sus hijos trabajando juntos en un proyecto creativo. A esto se sumó una motivación personal que describió en términos espirituales, señalando que sintió que debía regresar al tipo de comedia que lo hizo conocido. Según relató, llegó a sentir que una voz le decía: “Esto es lo que deberías estar haciendo.”

El regreso de los Wayans y la intención de recuperar el espíritu original

El actor también explicó que el objetivo principal de esta nueva película es recuperar la energía que definió las primeras entregas de la franquicia. Marlon Wayans señaló que reunió nuevamente a sus hermanos con la intención de retomar un proyecto del que habían sido apartados hace más de dos décadas.

“Me reuní con mis hermanos para volver a una franquicia de la que nos sacaron. Creo que la tarea es recuperar al elenco, que mis hermanos y yo volvamos a trabajar juntos, y que volvamos a reír a carcajadas. El mundo necesita reír a carcajadas,” declaró el actor.

La nueva entrega será la primera de la saga en contar nuevamente con la participación creativa de los Wayans desde 2001. Para muchos seguidores de la franquicia, su regreso representa un intento por recuperar el tono irreverente que caracterizó a las dos primeras películas.

Una “recuela” pensada para varias generaciones

Wayans también adelantó cómo describen internamente el enfoque de ‘Scary Movie 6’. En lugar de tratarse únicamente de una secuela o de un reinicio completo, el actor la definió como un híbrido entre ambos conceptos.

“Esta película es multigeneracional. Es una conversación cómica, necesaria, que debe darse desde nuestra generación hasta… la Generación Alfa. Y es inclusiva,” explicó.

Marlon Wayans en ‘Him’ (imagen: Universal)

El actor utilizó el término “recuela” (rebooquel) para describir el proyecto, una mezcla entre reboot (reinicio) y sequel (secuela) que busca reconectar con el punto de partida de la franquicia en el año 2000 al mismo tiempo que introduce nuevos elementos para audiencias actuales.

Durante el rodaje, según Wayans, el equipo apostó por un ambiente creativo relajado que permitió mucha improvisación entre los actores. “Nos reímos todo el tiempo. Dejamos que todos se divirtieran, que improvisaran, y lo verán en toda la película. Todas estas referencias…,” comentó.

‘Scary Movie 6’ estaba programada originalmente para estrenarse el 12 de junio de 2026, pero el calendario cambió recientemente. Ahora la película llegará a los cines el 5 de junio de 2026, adelantando su lanzamiento una semana respecto a lo anunciado inicialmente.

Con información de Coming Soon.

