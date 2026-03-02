‘Scary Movie 6’: ‘Pecadores’, ‘La Sustancia’ y todas las referencias al cine de terror en la nueva secuela con Anna Faris y Regina Hall

Cindy y Brenda están de regreso con muchos personajes nuevos y toneladas de chistes

La comedia irreverente que definió a toda una generación está de regreso. Scary Movie 6 prepara su llegada a cines con el reencuentro de figuras memorables de la franquicia y una nueva tanda de burlas dirigidas al terror contemporáneo. Es por eso que hoy, tras el lanzamiento del primer tráiler oficial, es momento de recopilar todas sus referencias.

La nueva secuela buscar exagerar, deformar, homenjear y reírse de los miedos colectivos que han dominado la cartelera en los últimos. Esta vez, la película apunta tanto a fenómenos recientes como a clásicos inmediatos del género, esa siempre confiable unión entre nostalgia y actualidad que caracteriza a la marca.

Paramount Pictures distribuirá la cinta a nivel mundial el 12 de junio, bajo producción de Miramax. La dirección corre a cargo de Michael Tiddes, mientras que Marlon, Shawn y Keenen Wayans vuelven a involucrarse en la escritura y producción tras casi dos décadas sin participar juntos en la serie.

Scary Movie, peak de la comedia absurda en cine

Cuando la primera entrega llegó en el año 2000, el panorama del cine comercial estaba dominado por slashers juveniles y thrillers sobrenaturales. La propuesta de los hermanos Wayans consistió en tomar ese repertorio de clichés y exponerlo a las masas, pero con ritmo y un sentido del absurdo que conectó con el público masivo.

Pecadores en Scary Movie 6 (Foto: Paramount Pictures)

Keenen Ivory Wayans escribió y dirigió las dos primeras películas, mientras que Marlon y Shawn Wayans también participaron como guionistas y protagonistas. El debut original recaudó 42.5 millones de dólares en su primer fin de semana, cifra histórica para una comedia de clasificación R en ese momento.

La franquicia parodió títulos como Scream, Sé lo que hicieron el verano pasado y El exorcista. Nos dio mucho humor, referencias culturales, actor con talento nato para la comedia y diálogos que rayaban en lo grotesco. Esos factores hicieron de Scary Movie un referente de la parodia cinematográfica del cambio de milenio.

Con el paso de los años, la saga perdió a sus creadores originales y el tono cambió. Ahora, el regreso de los Wayans promete recuperar parte del espíritu inicial, aunque el reto es distinto al hablar sobre el terror actual, mismo que opera bajo códigos más psicológicos y menos ingenuos que los de hace dos décadas.

Referencias en el nuevo tráiler de Scary Movie 6

El avance de Scary Movie 6 despliega un catálogo delicioso de guiños al terror reciente. La apertura recrea la escena del metro con Ghostface de Scream 6, pero ese es tan solo el inicio.

Marlon y Shawn Wayans comparten nuevamente pantalla con Anna Faris y Regina Hall, y retmar la dinámica excelsa que definió a las primeras entregas. La cinta también suma a actores como Jon Abrahams, Dave Sheridan, Lochlyn Monroe y Cheri Oteri, además de nuevos y jóvenes integrantes del elenco.

A continuación presentamos una lista con las películas, series o franquicias que funcionan como referencias en Scary Movie 6 y que aparecen en el nuevo tráiler al ritmo de ‘Without Me’ de Eminem:

Cindy y Brenda, la columna vertebral de Scary Movie

La Sustancia en Scary Movie 6 (Foto: Paramount Pictures)

Si algo sostiene a la saga, más allá de las referencias cambiantes, son Cindy Campbell y Brenda Meeks. Interpretadas por Anna Faris y Regina Hall, respectivamente, estas figuras funcionaron como centro cómico de la historia. Sus personajes son el hilo conductor que conecta las parodias de distintas épocas. Sin ellas, la franquicia corre el riesgo de convertirse en una sucesión de referencias sin ancla narrativa.

En Scary Movie 6, Cindy y Brenda (quien una vez más regresa de la muerte por obra y magia del guion) vuelven para más aventuras terroríficas y absurdas en compañía de los creadores originales de la saga, ¿podrá superar la prueba final de la crítica y no ser solo un pretexto para vivir de la nostalgia?

