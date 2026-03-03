‘Scream’ se convierte en una de las seis franquicias de terror en superar $1,000 millones en taquilla

La saga ‘Scream’ ha alcanzado un nuevo hito al unirse al exclusivo club de franquicias de terror que han superado la barrera de los $1,000 millones en taquilla. Con el impresionante éxito de ‘Scream 7’, que ha recaudado casi $100 millones en su primer fin de semana, la franquicia ha superado los $1,000,000,000 en ingresos globales, consolidándose como una de las más exitosas de la historia del género.

¿Cómo lo logró ‘Scream’?

Con $28.8 millones recaudados en su primer día de estreno y una proyección de $60 millones para su primer fin de semana, ‘Scream 7’ se convirtió en la pieza clave para llevar la franquicia a esta cifra histórica. La película ahora ha acumulado un total de $1,009,618,099 a nivel mundial, superando los logros anteriores y asegurando un lugar dentro del selecto grupo de franquicias de terror que han alcanzado este logro.

Neve Campbell en ‘Scream 7’ (imagen: Paramount Pictures)

El récord es particularmente impresionante considerando que el estreno de ‘Scream 7’ fue marcado por diversos desafíos en la producción, que incluyeron la salida de estrellas como Melissa Barrera y Jenna Ortega, además de un cambio en la dirección que vio a Kevin Williamson tomar las riendas tras la salida de Christopher Landon.

¿Cuáles son las franquicias que han alcanzado esta marca?

‘Scream’ se ha unido a un exclusivo grupo de franquicias de terror que han superado los $1,000 millones. Las otras cinco son ‘El Conjuroverse‘, ‘Alien‘, ‘Resident Evil‘, ‘IT (Eso)‘ y ‘Saw‘.

Entre ellas, el universo de ‘El Conjuro’ se mantiene como la franquicia más exitosa, con una recaudación de $2,903,037,098 a nivel mundial, gracias a sus nueve películas, siendo ‘Last Rites’ la más taquillera con $499 millones.

Por otro lado, ‘Scream’ ha alcanzado los $1,012,501,498 con sus siete películas, manteniendo la película original de Wes Craven como la más taquillera de la saga, con $173 millones en taquilla.

¿Cómo se compara con otras franquicias de terror?

El éxito de ‘Scream’ no solo se mide por los números, sino también por su impacto cultural. Mientras otras franquicias de terror, como ‘Destino Final‘ y ‘Depredador‘, están cerca de la barrera de los $1,000 millones, ‘Scream’ sigue siendo una de las más relevantes, con un récord que difícilmente será alcanzado por otras sagas de terror.

Emma Roberts como Jill en ‘Scream 4’ (imagen: Universal Pictures)

Con ‘Scream 7’ abriendo el camino hacia un futuro con más posibles entregas, la franquicia sigue siendo un referente del terror moderno, que ha logrado reinventarse a lo largo de tres décadas sin perder su esencia, y con cada entrega atrayendo tanto a los fanáticos originales como a nuevas generaciones.

Con información de Bloody Disgusting.

