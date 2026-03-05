Maggie Gyllenhaal cuenta que Penélope Cruz comparó ‘¡La novia!’ con el cine de Pedro Almodóvar

La nueva película de Maggie Gyllenhaal, ‘¡La novia!’, se perfila como una de las reinterpretaciones más peculiares del universo de Frankenstein en años recientes. La directora, conocida por su debut detrás de cámaras con ‘La hija oscura’, vuelve a explorar historias centradas en personajes complejos con un proyecto que combina romance oscuro, cine de gánsteres, musical y de horror. En medio de la promoción de la película, Gyllenhaal reveló que una de las reacciones que más le sorprendieron fue la de Penélope Cruz, quien le comentó que la libertad creativa del filme le recordaba al cine de Pedro Almodóvar.

La película reimagina la figura de la Novia de Frankenstein, un personaje que en el clásico ‘Bride of Frankenstein’ (1935) tenía una presencia muy breve. En esta ocasión, el proyecto coloca a la criatura en el centro de la historia, con Jessie Buckley como protagonista y Christian Bale en el papel del monstruo.

‘The Bride!’ (imagen: IMDb)

¿Por qué Penélope Cruz pensó en Pedro Almodóvar?

Durante una entrevista con Fotogramas, Gyllenhaal explicó que Cruz le compartió su impresión después de ver la película. Según la directora, la actriz consideró que el tono del filme y su libertad narrativa y carácter provocador le recordaban al estilo del cine de Almodóvar. Para Gyllenhaal, ese comentario representó un halago importante, considerando la reputación del cineasta español por su forma de abordar historias con personajes extremos y emociones intensas.

La directora ha descrito su película como una obra que abraza la exageración y la experimentación. Su intención fue construir un relato que celebrara la vida, la locura y la monstruosidad, mediante la exploración de la idea de que todos los seres humanos tienen una parte oscura que puede salir a la superficie.

En ese sentido, la comparación con el cine de Almodóvar se relaciona con la forma en que la película se acerca a sus personajes y a su estética: sin buscar moderación ni apego estricto a las convenciones del cine comercial.

Una nueva historia para la Novia de Frankenstein

El punto de partida narrativo de ‘¡La novia!’ es imaginar qué ocurriría si el personaje de la Novia tuviera voz y la posibilidad de decidir su destino. En el clásico dirigido por James Whale, el personaje interpretado por Elsa Lanchester aparece brevemente y no tiene diálogo.

La versión de Gyllenhaal parte de esa ausencia para construir una historia en la que la criatura revive sin memoria ni objetivos claros. En contraste, el monstruo de Frankenstein ya ha experimentado la soledad y el sufrimiento, lo que crea una relación marcada por una evidente desigualdad.

La trama sitúa a los personajes en Estados Unidos durante los años 30, un periodo marcado por la expansión del crimen organizado y por tensiones políticas internacionales. Dentro de ese contexto, la película mezcla elementos de distintos géneros cinematográficos, desde el cine de gánsteres hasta el musical clásico de Hollywood. El propio monstruo aparece fascinado con los musicales de esa época, lo que se refleja en algunas secuencias inspiradas en ese estilo.

Una recepción crítica dividida

Desde sus primeras proyecciones, ‘¡La novia!’ ha provocado reacciones muy distintas entre los críticos. Algunas reseñas destacan la ambición visual del proyecto y la mezcla de géneros como uno de sus mayores atractivos. También hay comentarios positivos sobre la interpretación de Jessie Buckley, a quien varios críticos consideran el centro emocional de la película.

Christian Bale en ‘The Bride’ (Imagen: Maggie Gyllenhaal/Niko Tavernise/Instagram)

Otras opiniones señalan que el enfoque estilístico de Gyllenhaal puede resultar excesivo o caótico. Algunos críticos incluso consideran que la cantidad de ideas y referencias culturales que la película intenta integrar termina afectando la coherencia del relato, especialmente hacia su tramo final.

Esa división se refleja en los primeros indicadores de agregadores de reseñas: la película registra un nada despreciable 70% de aprobación en Tomatazos y una calificación cercana a 57 en Metacritic.

Con todo, incluso entre quienes no quedaron convencidos, existe consenso en que ‘¡La novia!’ es una propuesta inusual dentro del panorama actual del cine comercial. Para algunos espectadores, esa mezcla de romance oscuro, musical y horror podría convertirse en uno de los experimentos más singulares recientes con el legado de Mary Shelley.

