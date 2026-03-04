‘¡La Novia!’: Directora revela que Warner Bros. criticó duramente la película por su violencia y su visión de la criatura de Frankenstein

Con el mito de Frankenstein otra vez rondando las pantallas, Hollywood parece empeñado en recordarnos la grandeza de los monstruos y las transformaciones que pueden vivir. En esa tradición entra ¡La Novia!, el nuevo largometraje dirigido por Maggie Gyllenhaal, que retoma una figura conocida y la coloca en un paisaje más sucio y más urbano.

¿Qué historia propone ¡La Novia! y quiénes actúan en esta relectura de Frankenstein?

¡La Novia! reimagina el relato popularizado por la tradición cinematográfica de Frankenstein y se coloca entre la herencia y la provocación. La trama se sitúa en el Chicago de los años treinta, donde un Frankenstein solitario emprende un viaje para buscar a una científica que pueda ayudarlo a dejar de ser una anomalía sin compañía.

La cinta cuenta con Jessie Buckley y Christian Bale al frente, y suma un reparto que también incluye a Annette Bening, Jake Gyllenhaal y Peter Sarsgaard. Aunque el público asocia a la hermana Gyllenhaal con su trabajo actoral, ella ya dejó claro su interés por dirigir con su debut, La Hija Oscura.

Las proyección de prueba

En entrevista con The New York Times, Gyllenhaal relató cómo vivió el proceso de pruebas de audiencia, un procedimiento habitual en el cine de estudio que a veces puede ser como un juicio sin derecho a réplica. La directora describió esas funciones de prueba con una mezcla de sorpresa y extrañeza: “Tuvimos grandes proyecciones en centros comerciales, donde la gente venía a verla, algo de lo que nunca había formado parte antes como actriz o directora. Fue fascinante”, dijo.

Fue ahí donde, según explicó, surgió la discusión sobre si la película resultaba demasiado violenta. “¿Es demasiado violenta?”, recordó como parte de la retroalimentación que recibió.

“Hay violencia sexual. Hay violencia. Como es una película de un gran estudio, la probamos y volvimos a probar. Y una de las cosas que mencionaron fue la violencia: ‘¿Es demasiado violenta?’. Y yo estaba hablando de eso con una amiga mía, quien dijo, y no lo decía de forma reductiva: ‘Me pregunto si, de haber sido un hombre quien hiciera esta película, habrías recibido la misma respuesta'”.

La visión de Maggie Gyllenhaal y cómo Warner Bros. criticó ¡La Novia!

Tras esas reacciones, la directora afirmó que Warner “pidió retirar parte de la violencia” del montaje, y por eso el corte final quedó “un poco más contenido de lo que originalmente tenía la película”.

Gyllenhaal también compartió una nota específica que recibió de Pam Abdy, quien dirige Warner Bros. Pictures: “Maggie, no puedes hacer que Frankenstein lama vómito negro del cuello de la Novia. Es demasiado. No puedes hacerlo”. La directora añadió que Abdy entendía el motivo por el que ella quería esa escena, aunque pidiera retirarla.

Más allá del shock, Gyllenhaal defendió su propuesta: “Todos los que son asesinados resultan heridos, al menos por un momento llegamos a conocerlos”, explicó, y contrastó esa idea con “la versión tipo stormtrooper de matar gente”, donde el anonimato vuelve desechables a los cuerpos.

“Un par de mujeres me dijeron: ‘No quiero ver a una mujer siendo violentada’. Y yo pienso: yo tampoco quiero ver eso. Y, sin embargo, esa es una realidad importante en la cultura en la que vivimos. Incluso en el tiempo en que estaba montando esta película, hubo una cantidad enorme de brutalidad profundamente perturbadora contra las mujeres en el mundo. Así que, si vamos a verlo, necesitamos verlo de una manera que sea muy difícil de mirar, porque es algo realmente terrible”.

Algunas reinterpretaciones han colocado a la novia de Frankenstein como símbolo de autonomía, otras la han usado como espejo de la obsesión masculina y de la ansiedad por fabricar un “ideal”. En ese corredor de versiones, ¡La Novia! aparece como una propuesta de romance crudo, con una muy certera brutal actuación por parte de Jessie Buckley y Christian Bale.

Se estrena en salas de cine el próximo 5 de marzo.

