‘Ahora seguimos adelante’: Netflix pierde Warner, pero gana $2,800 millones, dice su director financiero

La intensa batalla corporativa por Warner Bros. Discovery terminó con Paramount como ganador, pero Netflix insiste en que su retirada del proceso no representa una derrota estratégica. Durante una conferencia con analistas, el director financiero de la compañía explicó que la decisión de abandonar la puja respondió únicamente a criterios financieros. Además, el desenlace dejó a la empresa con un ingreso inesperado de miles de millones de dólares gracias a la cláusula de ruptura del acuerdo.

¿Por qué Netflix decidió abandonar la compra de Warner?

El director financiero de Netflix, Spence Neumann, reiteró que la compañía siempre consideró la adquisición de los activos de Warner Bros. Discovery como una oportunidad atractiva, pero solo bajo ciertas condiciones económicas. Cuando Paramount elevó su oferta, Netflix concluyó que el precio dejó de ser razonable desde su perspectiva.

Logo de Netflix

“La respuesta corta es que todo era cuestión de precio,” explicó Neumann durante su participación en la Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference. “Dijimos desde el principio que esta oportunidad era algo que le gustaría tener al precio justo, no algo que fuera imprescindible tener a cualquier precio,” añadió, repitiendo una idea que previamente había expresado el co-CEO de la compañía, Ted Sarandos.

Según el ejecutivo, Netflix entró en la negociación con una valoración clara sobre los activos de Warner Bros. Discovery y mantuvo esa postura durante todo el proceso. Cuando la competencia elevó la cifra final, la empresa decidió retirarse en lugar de seguir incrementando su oferta.

“Entramos con un punto de vista sobre el precio,” dijo Neumann. “Cuando quedó claro que ya no tenía sentido para nosotros desde el punto de vista financiero,” explicó sobre la decisión de abandonar la operación.

Un acuerdo fallido que dejó $2,800 millones para Netflix

Aunque Netflix terminó fuera de la carrera por Warner, el resultado de la negociación dejó a la compañía con un beneficio financiero inmediato. Al cancelarse el acuerdo inicial entre Netflix y Warner Bros. Discovery en favor de la oferta de Paramount, el nuevo comprador tuvo que pagar la cláusula de ruptura establecida en el contrato.

Neumann se refirió a esa compensación durante su intervención ante analistas. “Ahora seguimos adelante, y avanzamos con 2.800 millones de dólares en nuestro bolsillo que no teníamos hace unas semanas,” señaló.

La cantidad corresponde al pago realizado por Paramount Skydance después de que Warner Bros. Discovery aceptara su propuesta considerada “superior”. Con ello, Netflix se retiró formalmente del proceso que había dominado gran parte de la conversación en Hollywood durante meses.

El acuerdo final permite a Paramount avanzar en la adquisición completa del conglomerado mediático, que incluye activos como estudios de cine, plataformas de streaming y canales de televisión.

Netflix mantiene su estrategia de crecimiento

En su intervención ante analistas, Neumann dio a entender que la disputa por Warner no provocará cambios en la estrategia corporativa de Netflix, que seguirá centrada en evaluar cada oportunidad bajo criterios económicos estrictos antes de comprometer recursos.

El CEO de Paramount, David Ellison, en el centro, con Andy Gordon, a la izquierda, y Josh Greenstein, segundo desde la izquierda (imagen: Paramount)

En cuanto a sus planes financieros, la compañía prevé aumentar su inversión en contenido durante 2026 hasta aproximadamente 20 mil millones de dólares, lo que supondría un incremento cercano al 10% respecto al año anterior. Además, la plataforma proyecta ingresos anuales en un rango de entre 50.7 mil millones y 51.7 mil millones de dólares, junto con un margen operativo estimado de 31.5%.

Los datos más recientes también reflejan el crecimiento de su base global de usuarios. Al cierre de 2025, Netflix superó los 325 millones de suscriptores en todo el mundo, frente a los 301.2 millones registrados un año antes.

Dentro de esta estrategia, la compañía busca reforzar su posición como uno de los principales espacios para la producción y distribución de contenido profesional a escala internacional, con el objetivo de atraer tanto a creadores como a audiencias en distintos mercados.